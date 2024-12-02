天天來海南雞 位於忠明南路和長春街的交界處，是一家招牌相當顯眼的小店，特別是在中午用餐時間，生意非常火爆。建議騎機車前往會比較方便，因為周邊停車空間有限。

天天來海南雞的外觀設計非常引人注目，白底紅字的復古招牌格外顯眼。店內外都有座位區，但當天人潮很多，幾乎全場爆滿，需要稍微等候一下才能入座。

店門口旁邊設有垃圾桶和分類區，用餐後需要自行收拾餐盤、餐具，並將垃圾丟至門口的分類區，環保意識很強，這點非常值得讚賞。

菜單

菜單貼在店門口，一目了然。主要提供海南雞、泰式烤松阪豬、泰式打拋豬等，可以選擇雙拼來同時品嚐兩種不同風味。此外，還有小菜和飲料供選擇。

點完餐後，店家會給取餐機，當餐點準備好時會震動，和百貨公司美食街的取餐方式相同，非常方便。

店內環境

店內還堆放了一袋袋的泰國香米，營造出很有異國風情的氛圍。

工作人員忙得不可開交，顯示出這裡的生意相當好。

室內座位區相對舒適，因為有冷氣可以吹，但座位數量有限，因此若室內滿座，就只能選擇等候或是坐在戶外區。

店內還設有每日雞湯和調味料區，雞湯可以免費續喝，非常貼心。

一旁則有辣椒醬、特製蔥鹽醬和雞汁醬油，讓顧客可以自行調整口味。

每日雞湯

每日雞湯完全不油膩，味道清爽且香氣十足，喝一口就會讓人感到驚艷，忍不住想多喝幾碗。

泰式奶茶 45元

泰式奶茶是必點的飲品，味道甜而不膩，濃郁的香氣非常吸引人。

我們這次點了兩份餐點，基本配菜都是空心菜和高麗菜，還附有半顆溏心蛋。

經典雙拼 165元

經典雙拼讓你一次可以品嚐到兩種不同口味，其中泰式打拋豬帶有微辣，但不至於過辣，非常下飯，是絕對的白飯殺手，會讓人不自覺地一口接一口地吃。

經典海南雞 145元

經典海南雞的部分，上面淋有特製的蔥鹽醬，綠色的蔥鹽醬看起來非常誘人，味道也相當香濃，如果喜歡的話還可以再到調味區自取。

雞肉軟嫩多汁，搭配鹹香的蔥鹽醬，再配上粒粒分明的米飯，真是絕配。

如果偏好重口味的朋友，也可以額外加上雞汁醬油。

整體來說，天天來海南雞的米飯香Q、雞肉鮮嫩、打拋豬很夠味，雞湯和泰式奶茶也都非常好喝，絕對值得一試。喜歡吃海南雞的朋友，不妨來這裡試試看吧！

店家資訊

店名： 天天來海南雞 忠明店

地址： 台中市西區長春街53號

電話： 04-23219158

營業時間：11:00-14:30 / 17:00-19:30

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