<一分鐘短評>

一部透過多首大家耳熟能詳的音樂作品與珍貴的歷史影片,在時空交錯中,娓娓道來這位老驥伏櫪的知名音樂人 Paul Simon,如何年邁創作時,回顧年少初衷與自省,從音樂生涯獲獎無數屢創銷售高峰,到跌落沉寂無人聞問,再到新專輯巧妙融合南非異國文化與音樂元素,一舉再創榮耀回歸音樂聖壇,以及與音樂人好友亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)分合背後的秘辛,走過三段婚姻,最終在年邁時從信仰上帝,再次得到創作靈感的心路歷程的紀錄片電影。



片中用樂符穿越不同時空,細細描摩關於Paul Simon對於愛、婚姻、家人、信仰、人生挫敗與重生、政治理念、社會關懷,以及到老與病痛相安多層面的全方位精采人生,也展現了他一生永不放棄學習,活到老創作與玩到老的最佳典範與勇氣!

將於2024年11月15日本週五在台上映的紀錄片電影《保羅 ‧ 賽門:無眠樂章 》(In Restless Dreams: The Music of Paul Simon ) ,由2008年憑《計程車司機之死》獲奧斯卡金像獎最佳紀錄片的導演艾力克斯.吉伯尼(Alex Gibney)執導,主角聚焦在保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)從年少大紅大紫精彩燦爛,到中年沉寂又奮力再起,晚年因一場夢境啟發他持續的創作,孜孜不倦於創作的音樂人生。

全片不僅讓影迷樂迷得以一窺音樂創作過程中,由無到有辛勤反覆推敲的嚴謹,與整張專輯完成所需要幕後團隊的辛苦努力,更讓人跟著紀錄片跨越時空,紀錄穿插珍貴影片與訪談, 更進一步了解保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)不為人知的家庭成長、友情分合、三任愛情與婚姻的離散盲點,與不斷創作的自我要求,片中有年少的輕狂自恃造成事業的起落、中年的自省檢討虛心再出發,與老年看透人生奧秘,回歸真我與尊榮上帝的心情寫照,更觸及了音樂作品中所承載自身對於美國社會反戰議題立場的表達、南非種族歧視議題的跨國關懷,片長3時29分看似較一般電影冗長, 但全片在流暢的配樂與攝影剪輯中,一點都不沉悶,可以充分感受到保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)在音樂創作生涯一路走來,不同時期所展現時而溫婉、時而歡樂、時而奮起、時而沉靜的心路輾轉,讓人深刻感受也受益良多。

2024年11月15日在台上映紀錄片電影《保羅 ‧ 賽門:無眠樂章 》( In Restless Dreams: The Music of Paul Simon ) 中文預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=0m9N0jZnYhY

片中提及的主要人物的生平介紹如下,不熟悉這些巨星的觀眾, 不妨在觀影前先閱讀參考,在觀影的過程中會更有助益!

<主角簡介 : 保羅.賽門(Paul Frederic Simon,1941年10月13日生,現年83歲)>維基百科簡介 :



https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BF%9D%E7%BD%97%C2%B7%E8%A5%BF%E8%92%99



保羅.賽門(Paul Simon)是美國一位流行音樂歌手、唱作人、吉他手,音樂製作人;也是六十年代著名民謠音樂二人合唱團賽門與葛芬柯其中一員,保羅.賽門出生於美國紐澤西州一個猶太家庭,就讀小學11歲時,就已和他的搭檔亞特.葛芬柯(Art Garfunkel,1941年11月5日,現年83歲)同台演出。



1957年兩人以「湯姆與傑瑞」的名義發佈《Hey, Schoolgirl》打入美國「流行音樂排行榜」第49位。



1964年正式以「賽門與葛芬柯」(Simon and Garfunkel)團體名稱出道,首張專輯《Wednesday Morning, 3 AM》不是理想,但曲目中《寂靜之聲》(The Sound of Silence)經過電吉他、貝斯、低音鼓等重新混音與包裝,以單曲專輯推出,一舉登上美國告示牌行榜冠軍,風靡全世界。



1968年他們為電影《畢業生》(The Graduate,1967, 達斯汀.李.霍夫曼 Dustin Lee Hoffman主演)配樂並發行原聲帶,《寂靜之聲》(The Sound of Silence)也收錄其中。



電影《畢業生》(The Graduate,1967)原聲帶 ,影片引用自

https://www.youtube.com/watch?v=BTxfo6q4Xio&list=PLHpSQzkAAhEwaAczcf5qI5w24uh_WIEDa

亞特.葛芬柯(Art Garfunkel,1941年11月5日,現年83歲),維基百科簡介 :

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9E%E7%89%B9%C2%B7%E8%91%9B%E8%8A%AC%E6%9F%AF



賽門與葛芬柯(Simon and Garfunkel),維基百科簡介 :

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%BD%E9%96%80%E8%88%87%E8%91%9B%E8%8A%AC%E6%9F%AF



保羅.賽門與亞特.葛芬柯,是六十年代最流行的樂團之一,被視為該年代社會變革的反文化偶像,同期的音樂家還有披頭四(The Beatles)及鮑勃.迪倫(Bob Dylan,1941年5月24日生,現年83歲)。



披頭四樂團(The Beatles)維基百科簡介 :

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%AB%E9%A0%AD%E5%9B%9B%E6%A8%82%E9%9A%8A



披頭四樂團(The Beatles)是1960年在利物浦組建的一支英國搖滾樂團,華文亦稱「披頭士樂隊」、「甲殼蟲樂隊」等,樂團成員由約翰.藍儂(John Lennon,1940 ~ 1980,享年40歲)、保羅.麥卡尼(Sir James Paul McCartney,1942年6月18日生,現年82歲)、喬治.哈里森(George Harrison,1943年2月25日—2001年11月29日,享年58歲)與林哥.史達(Sir Ringo Starr,1940年7月7日生,現年84歲)所組成。



披頭四的音樂作品被譽為近代人類史上最偉大的樂團、搖滾樂手、流行音樂家、音樂藝人,對現代音樂有著最深遠的影響,他們的音樂創作最早根植於噪音爵士樂和50年代搖滾,披頭四探索了各種音樂類型,從流行謠曲到迷幻搖滾,現代音樂大部分的曲風都是由披頭四創造、發揚以及被他們影響的,經常創新地運用經典元素。1960年代早期,他們的極度流行產生了披頭四狂熱(Beatlemania)現象。隨著日後創作的成熟,他們被視為當時反文化運動理想的化身。



鮑伯.迪倫(Bob Dylan,1941年5月24日生,現年83歲)維基百科簡介 :

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%B2%8D%E5%8B%83%C2%B7%E8%BF%AA%E4%BC%A6

美國創作歌手、藝術家和作家。從1961年發布首張專輯至今,狄倫在流行音樂界和文化界引起的影響已經超過50年。他的大多數著名作品都來自1960年代的反抗民謠,也被廣泛認為是當時美國新興的反叛文化的代言人,儘管他否認了這一點。他的部分早期作品成為了當時美國民權反戰運動的聖歌,例如"Blowin' in the Wind"與"The Times They Are a-Changing"。1960年代中期,狄倫開始從原先的抗議民謠風格轉型,並在1965年發行長達六分鐘的單曲" Like a Rolling Stone",也從此改變了流行音樂的傳統分類。。2016年,狄倫獲得諾貝爾文學獎,以表彰其為美國歌曲傳統帶來的全新詩意表達。

2015年時,《滾石》雜誌的樂評們曾票選出史上最偉大的100名詞曲作家(The 100 Greatest Songwriters of All Time),而100 Greatest Songwriters of All Time),而保羅.賽門(Paul Simon)躋身第八,足見他在樂壇的不朽地位。榜上第一名是曾奪得諾貝爾文學獎的傳奇歌手鮑伯.狄倫(Bob Dylan),緊接在後的則是披頭四的靈魂人物保羅.麥卡尼(Sir James McCartney)和約翰.藍儂(John Lennon)。

2024年11月15日本週五在台上映的紀錄片電影《保羅 ‧ 賽門:無眠樂章 》(In Restless Dreams: The Music of Paul Simon ) 片中訪問了許多曾與保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)合作的音樂人與音樂產業工作者,包括生涯中最重要的樂團成員夥伴亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)、專輯音樂製作人、錄音師、得過9座葛萊美獎的傳奇小號演奏家溫頓.馬沙利斯(Wynton Marsalis)、第二任妻子知名影星嘉莉.費雪(Carrie Fisher,1956年10月21日 ~ 2016年12月27日,享年60歲)與第三任,也是現任妻子美國創作型歌手伊迪.布凱爾(Edie Brickell,1966年生,現年58歲)等多位知名創作人的訪談,

更穿插了包括與保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)同期,全球音樂團體披頭四樂團(The Beatles)與曾奪得諾貝爾文學獎的傳奇歌手鮑伯.迪倫(Bob Dylan,1941年5月24日生,現年83歲) 輕時彌足珍貴的影片,搭配上多首保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)與亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)合唱的名曲,包括" Bridge Over Troubled Water( 惡水上的大橋)","The Sound of Silence (沉默之聲)",讓觀眾在聆聽之餘,又彷彿從歌名歌詞中,感受到保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)與亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)之間的分合的預兆 ;

在片中保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)接受訪談時,雖然將兩人之間的分合原因說得很婉轉,但從其中也聽得出他自認為所有詞曲都是自己一手創作,有點瞧不起只會合唱的亞特.葛芬柯(Art Garfunkel),但他也不否認母親很早就告訴過他,自己的歌聲不錯,但亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)的嗓音更勝他一籌,加上亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)外表又高又帥,有點搶盡了當年組合的鋒頭,年少心高氣傲的保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)才在1970年選擇了分道揚鑣 ;

但兩人在各自單飛後,不管是往樂壇還是影壇發展,單獨出片的成績就是大不如前,中間幾度回歸成團也純粹只是商業票房的考量,最終兩人還是各分東西,像是歌曲" Bridge Over Troubled Water( 惡水上的大橋)"中,大橋下的惡水覆水難收,奔流到海不復回,但隨著歲月增長, 變得更加成熟的兩人,也一如歌曲沉默之聲所說,也選擇了如成名曲"The Sound of Silence (沉默之聲)"中保持沉默,不曾再開口,批判曾經是最佳夥伴的是非,真的是人生如歌也如戲!

片中也播放多首大家耳熟能詳的作品,大家也能在網路上也能找到賽門與葛芬柯(Simon and Garfunkel)合唱作品與保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)獨自創作錄製的作品如下:

賽門與葛芬柯(Simon and Garfunkel)合唱作品 "The 25 songs" GR 032/17 (Full Album),影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=OA3_6ZjL0eg

The Very Best of 保羅 ‧ 賽門(Paul Simon),影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=-rGDzbV75EI&list=PLKmi2ptxLt1bkSY7s3Hfb-DHX38c282Zp

紀錄片從保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)在2019年78歲,新冠疫情發生前一年,仍用心沉浸在製作新專輯的過程掀起回憶的序頁,透過多首他從年少至今所創作多首膾炙人口的音樂作品,以及與亞特.葛芬柯(Art Garfunkel)合唱的暢銷金曲中,引領觀眾穿越時空,從兩人小學初識,到60年代組成賽門與葛芬柯(Simon and Garfunkel),合唱並創下無數經典暢銷金曲, 再到1970年樂團解散,1990年,兩人以樂團名義入選美國搖滾名人堂。2003年再度復出,被授予葛萊美終身成就獎,這之間兩人多次分合背後的秘辛,也觸及了保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)三段婚姻的分合輾轉,而這些隱身一位聞名國際,早已登上最高音樂殿堂的巨星,背後不為人知包括婚姻的心路轉折;

片中後半段的轉折,則聚焦中年沉寂很長一段時間的保羅 ‧ 賽門(Paul Simon),如何窮則變變則通,離開美國到南非與巴西,去尋求新的音樂形式,並將這些迥然不同於自己過往的音樂元素,巧妙地融進了他的新專輯,更邀來了南非因種族歧視問題被迫流亡海外的傑出南非音樂人,加入他幕前的表演與幕後的錄音創作中,終於一舉拿下久違了的葛萊美獎的肯定,成功地東山再起,也證明了自己當初單飛的決定並沒有錯,但走過了中年起落的他,如今早已不再糾結於那些批評他瞧不起他的聲音,而是隨著年齡與智慧的增長,回首聆聽內在自我的需求,電影又回到了老年的他因夢境得到的啟發,聚焦在人與神、宗教信仰與心靈《詩篇七首》的專輯創作,從無到有,從歌詞一字一句的推敲,從合聲成員演唱方式的多次變化嘗試,讓人感受到保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)老驥伏櫪始終不懈, 專注於音樂創作的全神貫注與全力以赴的精神,即便是後來身體上飽受耳疾的干擾,也始終奮力向前用心圓夢的態度,喜歡保羅 ‧ 賽門(Paul Simon)的音樂作品的朋友,請鎖定本週五2024年11月15日在台上映的紀錄片電影《保羅 ‧ 賽門:無眠樂章 》(In Restless Dreams: The Music of Paul Simon ) ,進影城戲院好好感受一位音樂人的成長心路歷程!

<導演介紹 : 艾力克斯.吉伯尼(Alex Gibney)>



1953年生於美國紐約,畢業於耶魯大學及加州大學洛杉磯分校電影學院。製作超過40多部紀錄片,2010年曾被《君子雜誌》稱呼當代重要的紀錄片工作者。2008年憑《計程車司機之死》獲奧斯卡金像獎最佳紀錄片,2016年《零日網路戰》入圍柏林影展正式競賽,作品尚有《公民K》、《我們竊取秘密:維基解密的故事》、《不遺餘力》、《安隆風暴》等。現正製作X執行長個人傳記《馬斯克》。

電影



2005《安隆風暴》

2007《計程車司機之死》

2015《我們竊取秘密:維基解密的故事》

2016《零日網路戰》

2023《保羅.賽門:無眠樂章》

2024《馬斯克》後製中

2024年11月15日在台上映電影《保羅 ‧ 賽門:無眠樂章 In Restless Dreams : The Music Of Paul Simon)​預售票全台上映戲院相關資訊

<電影本事>



2019年,78歲的保羅.賽門(Paul Simon)做了一個夢,夢裡有個聲音告訴他,「你正準備製作一張叫《詩篇七首》的專輯」。

​

往後的日子裡,一些句子、低語會在某個時間浮現在他的腦海中,甚至在他睡著的時候。於是他慢慢將這些碎片撿拾、拼湊、串聯起來,每段旋律的雛型彷彿在暗房的化學浴中顯現出一張張照片,那裡有 Simon & Garfunkel 曾經擁有的記憶,一段美好的友誼,同時也述說著他們那一代人的痕跡…。

​

本片如夢似幻般將歷史畫面與當代民謠層層堆起一段餘音繚繞的奇幻旅程,其中包括未曾公開的珍貴鏡頭,如 Simon & Garfunkel 在中央車站重聚的音樂會。然而這不是青春回顧,是他對音樂永不停止的追尋,並從中探尋信仰、死亡、上帝的存在,情感游離再相遇,盼音樂讓人回到最初的純粹、盼音樂讓人找到生命的最佳地點。

保羅 ‧ 賽門:無眠樂章 In Restless Dreams: The Music of Paul Simon

電影類型 : 紀錄片

台灣上映 : 2024年11月15日

出品國家 : 美國

電影語言 : 英語發音,中文字幕

出品年份: 2023

電影顏色 : 彩色

電影級別 : 普遍級

電影片長 : 3時29分

IMdB評分 : 7.8/10

台灣發行:捷傑電影

電影導演 : 艾力克斯.吉伯尼(Alex Gibney)

電影製片 : Erin Edeiken, Alex Gibney,David Rahtz與Svetlana Zill

電影攝影 : Benjamin Bloodwell​與Justin Machnik

電影剪輯 : Andy Grieve

電影音樂 : John McCullough

製作設計 : Stephonik

紀錄片主要角色 :

保羅.賽門(Paul Simon,1941年10月13日生,現年83歲)



伊迪.布凱爾(Edie Brickell,1966年生,現年58歲),美國創作型歌手,以1988年Edie Brickell和New Bohemians的首張專輯《 Shooting Rubberbands at the Stars》而聞名,是保羅.賽門(Paul Simon)第三任,也是現任妻子,小保羅.賽門(Paul Simon)25歲。



嘉莉.費雪(Carrie Fisher,1956年10月21日 ~ 2016年12月27日,享年60歲)是一名美國女演員、小說家、劇作家、表演藝術家。她是歌手艾迪·費雪與女演員黛比·雷諾的女兒。她最出名的演出是在《星際大戰》正傳三部曲及《星際大戰》後傳三部曲中飾演莉亞公主。她是保羅.賽門(Paul Simon)第二任妻子, 兩人結婚於1983 年,婚姻僅維持短短一年就離婚。



亞特.葛芬柯(Art Garfunkel,1941年11月5日,現年83歲),是贏得葛萊美獎的美國歌手,及曾獲得金球獎提名的演員,賽門與葛芬柯(Simon and Garfunkel)的成員,1963年兩人成軍,合唱多首經典暢銷作品,1970年樂團解散,1990年,兩人以樂團名義入選美國搖滾名人堂。2003年再度復出,被授予葛萊美終身成就獎。



溫頓.馬沙利斯(Wynton Marsalis,1961年10月18日生,現年63歲),美國小號手、音樂教育家,得過9座葛萊美獎的傳奇小號演奏家,馬沙利斯致力促進古典音樂和爵士音樂,並為紐約市林肯中心爵士藝術總監。他在這兩個範疇都已獲得9個格萊美奬,他其中一個爵士樂錄音更是首個贏得普利薩音樂獎的爵士樂錄音,與保羅.賽門(Paul Simon)長年合作。



FB官方粉絲頁 : 捷傑電影



