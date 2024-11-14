苗栗頭份新開幕貓咪中途餐廳 「猫啊！！義式餐廳」，不僅能被可愛的幼貓療癒，還有各式好吃的義式餐點！好吃程度絕對能排在竹南頭份地區的前幾名，所有餐點幾乎都是使用天然食材手工製作，菜單上的義大利麵、燉飯、Pizza系列真的隨便點都好吃，整體價格也很平價，喜愛義式料理的你一定要來試試！其中我個人很推薦桌桌必點的「濃濃蝦味鮮蝦義大利麵」，吸附滿滿醬汁，超級開胃！刨上起司絲的濃郁「墨魚燉飯」也很誘人食慾～手拍薄皮「肉桂焦糖蘋果Pizza」鹹鹹甜甜的非常涮嘴，連冷掉都好吃！吃飽後就能進去跟小貓咪們玩耍，這些中途幼貓都很親人又愛玩，被一群貓咪圍繞著，根本就是貓奴們的天堂，各位苗栗鄉親們快把這間「猫啊！！義式餐廳」收藏起來～

「猫啊！！義式餐廳」位在頭份交流道附近，斜對面是頭份地政事務所，鄰近尚順育樂世界，下交流道5分鐘內即可抵達，旁邊就有一個收費停車場，相當方便～白皙店面加上大大貓咪圖案，走過、路過不易錯過～

「猫啊！！義式餐廳」前身是在尚順廣場裡的「Green House Cafe」，難怪餐點有一定水準！

整體裝潢走木質調工業風，用餐空間舒適又舒適，右半邊為用餐區，左半邊則是中途貓咪活動的空間，隔著玻璃就能直接看到小貓咪們～

店家會安排在飯後讓各位進去玩貓咪，畢竟餐點熱熱享用最好吃！進去之前，請記得全身酒精消毒，並且穿上襪子才能進去盡情擼貓唷！

當天的貓咪都是中途幼貓，玩貓過程還能順便親訓，大部分小貓咪們真的完全不怕人，而且超愛玩逗貓棒，直接被療癒到不行，如果看到喜歡的貓咪，也能跟店家詢問領養相關事宜。

🔺升級套餐 (例湯＋麵包＋飲品) $118

用餐時間為90分鐘，酌收10%服務費。點主餐加價$118元就能升級成套餐，包含例湯、麵包及飲品，當天喝到的是濃郁的「番茄湯」，帶有西洋芹、義式香料香氣，喝得出真材實料，麵包口感酥脆，帶有奶香滋味，搭配湯品一起享用，美味度更升級！

🔺酪梨鮮蝦油醋沙拉 $288

「酪梨鮮蝦油醋沙拉」一大盤有萵苣、芝麻葉、白蝦、堅果、酪梨等9種食材，用料真的超實在，推薦搭配百香果油醋醬，酸酸甜甜好開胃～

🔺帶皮手工薯條佐黑松露美乃滋 $128

「帶皮手工薯條佐黑松露美乃滋」必點！以原塊厚切帶皮馬鈴薯下去油炸，咬下去外酥脆、內鬆軟綿密，直接吃或是沾點黑松露美乃滋醬都很好吃。

🔺爐烤BBQ雞翅 $188

「爐烤BBQ雞翅」烤至油油亮亮的金黃色澤，真的超誘人，吃起來是甜甜的韓式醬料滋味，包含棒腿、雞翅各三隻，很適合點一份大家分享。

🔺肉桂焦糖蘋果Pizza $208

闆娘推薦的「肉桂焦糖蘋果Pizza」真的讓我們很驚艷！是款手拍薄皮Pizza，焦糖蘋果與起司完美融合，鹹鹹甜甜的滋味真的很對味，上頭還有核桃、肉桂酥粒來增添口感及香氣，沒想到甜Pizza也可以這麼厲害，重點是這道冷掉也很好吃！

🔺濃濃蝦味鮮蝦義大利麵 $288

「濃濃蝦味鮮蝦義大利麵」幾乎是桌桌必點！加入大量蝦頭下去熬煮的蝦油，與辣椒、蒜頭下去拌炒，吃起來就是名副其實的濃濃蝦味！還幫你去好蝦殼，超貼心，肉質非常脆甜好吃，一旁還有水嫩多汁的櫛瓜，麵條口感軟硬度適中，吸附滿滿醬汁，真的超開胃～

🔺墨魚燉飯 $308

黝黑的「墨魚燉飯」上桌前還會刨上起司，看起來更誘人！這黑色的墨魚汁可是老闆從新鮮墨魚身上手擠出來的，難怪燉飯超鮮甜而且毫無腥味，米心可選擇硬度，這點超加分，一旁還有煎至焦香的櫛瓜，還有以薑黃來調味的新鮮小卷，這道為每日限量燉飯，售完為止。

「桂花釀拿鐵」加入苗栗南庄在地桂花釀，帶有香甜花香，而且還有美美的拉花，搭配綿密的奶泡，真的好喝順口又不苦澀～想來點清爽的，推薦你酸甜交織的「百香果蜂蜜氣泡飲」，氣泡帶來的清爽感，蜂蜜甜度適中，飯後來上一杯很可以。

甜點每天都會更換，當天吃到的是手工巴斯克乳酪蛋糕，奶香濃郁且不膩口，意外蠻好吃的。

「猫啊！！義式餐廳」真的是頭份的寶藏餐廳，餐點好吃又能玩小貓咪～總之，頭份竹南又多一間寵物友善餐廳啦！店內的醬料、餅皮、甜點都是自己手工製作的，絕對是外面吃不到的味道，下次聚餐不知道要去哪嗎？就來苗栗頭份這間「猫啊！！義式餐廳」吧！貓奴們趕緊收藏起來～