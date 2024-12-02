炎熱的夏天真的離不開冰品，尤其是像我這次在欣欣麵館享用完龍蝦火鍋後，整個人滿頭大汗，急需消暑降溫，於是我就來到了附近這家 波波BoBo 吃冰解渴。波波BoBo是一家複合式餐廳，除了雪花冰外，還提供義大利麵、燉飯、炸物、鬆餅和飲品等多樣美食。雪花冰的價格相當親民，從70元到100元不等，而且口味多達14種，喜愛冰品的朋友真的可以來這裡好好享受一下。

波波BoBo位於光復街與大同街的交叉口，店面外觀簡約清新，非常好找。開車前往的話，路邊停車需要碰點運氣，附近的新港街則有收費停車場可供停放；騎機車的話則可以直接停在店門口，非常方便。

店內空間主要以白色系為主，營造出乾淨清新的氛圍，讓人進入後感到放鬆。夏天的冷氣非常涼爽，座位也充足，適合親子家庭前來用餐，店內還特別提供了兒童座椅，對於有小孩的家庭來說非常貼心。

菜單MENU

波波BoBo的菜單包括義大利麵、燉飯、炸物、鬆餅、雪花冰及各式飲品，價格範圍大約在40元到165元之間。每位顧客的低消為一份品項，沒有用餐時間限制，可以悠閒地在這裡度過一個午後。

餐點

經典芒果雪花冰

夏天當然不能錯過芒果口味的雪花冰啦！這款經典芒果雪花冰，口感清爽細緻，雖然芒果的味道稍微淡一些，但不甜膩，還附有鮮甜的芒果果肉，上面再加上一顆香草冰淇淋，這樣一份只要70元，真的超級划算。

宇治金時雪花冰

身為抹茶控的我，當然不能錯過宇治金時雪花冰！這份雪花冰中有紅豆、湯圓、抹茶雪花冰和香草冰淇淋，抹茶的味道屬於清香類型，不會過於苦澀。紅豆泥綿密、甜度剛好，搭配清爽的抹茶雪花冰非常合適，旁邊的小湯圓Q彈可口，雖然我個人更喜歡白玉的軟Q口感，但整體還是非常滿意。上面再放上一顆香草冰淇淋，真的是絕配！

店家資訊

店名： 波波BoBo

地址： 臺灣花蓮縣花蓮市光復街120號

營業時間： 11:30-20:00（週一公休）

電話： 03-8310480

備註：每人低消一個品項

推薦給大家，如果來到花蓮，別忘了來波波BoBo坐坐，享受一份冰涼的雪花冰，體驗清新的用餐環境！

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