旅遊不僅能品嚐美食、拍照打卡，現在還有多元化的手作課程可以體驗！位於台中的樹合苑是一棟充滿特色的綠建築，不僅課程豐富有趣，就連建築設計也蘊含教育意義，絕對值得一試。

樹合苑位於台中中清路上，附近著名的大地標是台中自然科學博物館。周邊有路邊收費停車格，開車族可以安心停車，但搭乘大眾運輸稍微不便一些。

外觀上，樹合苑給人的第一印象像是一座鐵皮工廠，而店家也特別分享它的歷史，這裡曾是木材工廠，後來變成釣蝦場，最終才成為如今的樹合苑。

作為一棟綠建築，樹合苑在炎熱夏天造訪可能會稍微感到悶熱，儘管園區內有間歇噴霧降溫，整體仍稍嫌炎熱。此外，二樓還設有咖啡烘焙課程，為旅程增添趣味。

今天的主要行程是體驗手作豆腐，這個課程需要提前電話預約或透過KKday購買，但幸運的是，我們臨時決定參加，還剛好有名額。

一進門就能看到各式有趣的工具，讓人充滿好奇。參加這樣的小班制課程，只有我們兩人和四位其他參加者，其中還包括一對來自香港的遊客，足見樹合苑在國際間也有一定的知名度。

整個手作豆腐的體驗大約需要3至3.5小時，雖然費用約每人一千元，但絕對物超所值。店家教學毫無保留，參加者的問題也能得到充分解答，讓你回家後也能依配方自己動手完成。

需要注意的是，課程中使用的豆漿是熱的，因此如果是親子同行，較吃力的操作需要由大人代勞，而孩子則適合參與一些輕鬆的步驟，建議年齡在十歲以上比較適合。

整個製作豆腐的流程如下：先進行課程說明，再進行小份量實作以熟悉步驟，接著進入練習階段，完成大份量製作後等待豆腐腦的形成，之後將材料倒入模具。等待過程中，可以先品嘗自己完成的小份量豆花，最後脫模並享用自己親手製作的板豆腐。

成功製作出的豆花有著濃濃的古早味，其滑嫩的口感完全不同於以洋菜凝固的豆花。

由於使用的豆漿濃度非常高，豆花的味道比市售產品更為濃郁香醇。

脫模成功後，你會得到一塊札實的板豆腐。店家會提供塑膠袋並在中間放飲用水供攜帶，但建議大家自備容器，方便又環保。

最後的壓軸是頒獎儀式，每位參加者都能獲得象徵成就的「豆腐大師」證書，增添趣味與榮譽感。

樹合苑的課程內容豐富有趣，特別適合大朋友和青少年一起參加手作體驗。這裡的氛圍悠閒舒適，彷彿身處城市中的一片綠洲。更多課程資訊可至官方網站查詢並提前預約。

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