綠沐恬拾 Café & Pâtisserie 2.0：新空間，新享受

初次踏入「綠沐恬拾 Café & Pâtisserie」，那片綠意盎然的植物裝飾與溫暖的木質設計讓人印象深刻。如今，這間充滿文青氛圍的甜點咖啡館搬遷至全新地點，不僅空間更加寬敞明亮，也成為更多人拍照打卡的熱門選擇！

店家資訊

綠沐恬拾 2.0

「綠沐恬拾 Café & Pâtisserie」原本位於中壢高中附近的巷弄內，因租約到期於9月搬至三光路新址。

綠沐恬拾

新店雖然距離舊址不遠，但設計上延續了那份清新自然的特色，還加入更多夢幻的打卡角落。

大面積的落地窗搭配飄逸的窗簾，讓整個空間充滿自然光，每個角度都是絕佳的拍照點。從日式復古風的木質座位區到鄉村風的長桌，每處細節都展現了不同的迷人風情。

吸引我一再造訪的不僅僅是溫馨的空間，更是這裡的手工甜點！每一道甜點都充滿用心，像是讓人無法抗拒的宇治森半御抹茶生乳捲和層次豐富的水果奶油帕芙洛娃。

選用高品質的抹茶粉，散發濃郁抹茶香氣，與細緻的鮮奶油完美融合。入口時，抹茶的微苦與奶油的綿密交織，細膩的口感直擊味蕾，每一口都令人沉醉。絕對是抹茶控的夢幻甜點！

層次豐富的水果奶油帕芙洛娃

層次豐富的水果奶油帕芙洛娃

這款紐澳經典甜點讓人一試成主顧。酥脆的蛋白霜如同輕盈的蓬鬆裙擺，上面點綴著新鮮奇異果與酸甜百香果醬，搭配綿密的鮮奶油，酸甜平衡得恰到好處。外層酥脆，內裡柔軟，每一口都彷彿享受一場夏日時光的味覺盛宴。

甜點之外，店內的飲品同樣令人驚喜，尤其是他們的太妃糖烤杏仁牛奶佐杏仁碎粒和澳式咖啡牛奶。

太妃糖烤杏仁牛奶佐杏仁碎粒：濃郁的焦糖香氣與香滑的牛奶完美融合，搭配酥脆的杏仁碎粒，增添了豐富口感。

每一口都像在品嘗一份甜點，濃郁又溫暖！

澳式咖啡牛奶：這款飲品將奶香與濃郁咖啡完美結合，比例恰到好處，讓咖啡的香氣充分釋放，卻不失牛奶的柔順。

綠沐恬拾

與熟悉的拿鐵相比，它的口感更加滑順，是咖啡迷絕對不可錯過的選擇。

綠沐恬拾

搬遷後的「綠沐恬拾 Café & Pâtisserie」不僅延續了甜點與飲品的高品質，還增添了更多溫馨與舒適的氛圍，是享受悠閒午後的絕佳選擇。無論是甜點控還是咖啡迷，來這裡絕對能找到屬於你的幸福滋味！

綠沐恬拾 Café & Pâtisserie 2.0

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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