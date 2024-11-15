樂軒和牛專門店｜千萬頂級燒肉推出銀座日幣套餐，免出國就能吃到同款奢華滋味!

太酷了吧~吃飯居然能用日幣付錢!人氣奢華燒肉品牌【樂軒和牛專門店 】，復刻與銀座燒肉名店同級日幣套餐，享受專業燒肉管家桌邊服務的極品和牛盛宴，可以吃到奢華的金箔、松露和魚子醬，還可使用日幣支付，或依當日台灣銀行匯率換算台幣，省下機票錢就能吃到同款奢華滋味!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

樂軒和牛專門 環境分享

▼【樂軒和牛專門 竹北店】位於新竹縣竹北市成功八路，是耗資五千萬打造獨棟建築物，鄰近竹北高鐵站，外觀簡約時髦氣派，旁邊空地有專屬停車場可以停放。

▼【樂軒和牛專門 竹北店】耗資5千萬元打而成，每個用餐空間都是私人包廂，並且以日本地名做區分，從2~6人小包廂到10多人大型包廂通通有，大包廂更附設視聽室和廁所，只要滿足低消就能使用。

▼【樂軒和牛專門 竹北店】宛如私人招待所，有提供撞球檯和影音廳可以使用，很適合派對包廂，慶生、求婚都很適合，記得一定要提前預約呦!

▼【樂軒和牛專門 竹北店】大廳是專屬的Whisky Bar空間，有整面華麗的威士忌牆，讓對品酒有興趣的老饕能好享受~

▼【樂軒和牛專門 竹北店】提供燒肉管家桌邊烤肉服務，用炭香最濃的備長炭大火燒烤，從頭到尾完全解放動手，並讓食材呈現最完美得熟度，超級適合像我這種懶人~

樂軒和牛專門 菜單

樂軒和牛專門 餐點介紹

日幣套餐-季節の匠コース💰15,000日圓（折合新台幣約3,300元）

▼日幣套餐-季節の匠コース復刻與銀座燒肉名店套餐，能吃到14道餐點10款不同刀法、醬汁調味及烹製手法，包含九道和牛料理、前菜、開胃冷盤、炊飯、桂花蜜水果蜜、甜點等，用餐會有服務人員全程桌邊代烤，過程會將油花多跟油花少的穿插烤，讓整體吃起來不會覺得膩。

北海道黑豆腐

▼前菜端上的北海道黑豆腐，使用特色的皮蛋作為醬料，搭配如同書頁薄切的北海道豆腐，象徵套餐開啟的第一夜篇章，滑嫩的口感配上皮蛋獨特香氣，讓人印象深刻~

膳食纖維

▼膳食纖維是三道開胃野菜小鉢組合，調味偏鹹適合搭配肉品增添風味~

Alfa 25 韃靼

▼Alfa 25 韃靼將日本A5和牛以生食方式呈現，細切後堆疊富山灣白蝦，拌入生蛋黃及特製樂々醬，軟嫩的和牛與白蝦打造出雙重鮮味~

和牛炙壽司

▼奢華指數破表的和牛炙壽司，在炙烤A5和牛腿肉上，搭配頂級的魚子醬，大口吃下迸發多重香韻~

牛舌的檸檬 (升級和牛袋+💰488/人)

▼超可愛的燒烤和牛袋，是取牛舌後段30%的位置，薄切包覆自製蔥鹽燒烤至七分熟，吃的時候要小心會爆汁，滿嘴都是Q彈爽脆與蔥鹽清新香。

肝連艾許燒奶油

▼上演浮誇火焰秀的肝連艾許燒奶油，將和牛橫膈膜塗上法國ECHIRE艾許奶油直火燒烤，吃起來帶有濃厚肉味與奶油飽滿香濃氣息~

蛋黃米司機

▼外觀超誘人的蛋黃米司機，選用A5和牛板腱刷上樂々醬燒烤，再結合佐竹東不催生土雞蛋生蛋黃，溫潤的蛋黃中有著焦糖肉香~

天使薔薇

▼撒上花瓣的浪漫天使薔薇，是轉味解膩的桂花蜜水果，吃起來相當清爽又開胃~

浪漫主義三明治

▼浪漫主義三明治嚴選A5和牛最為珍貴的夏多布里昂，厚切酥炸呈現出粉嫩的肉質，接著以台中名店向陽房土雞蛋吐司夾著，再霸氣刨上新鮮黑松露，外微酥內柔軟的口感極為奢華。

心型和牛

▼以日本阿蘇火山熔岩石板燒烤的心型和牛，配上特製日本山椒醬，柔軟飽滿麻香強烈，讓人不禁想來碗飯來配!

和牛鍋物 Shabu2

▼發想自台南牛肉湯的和牛鍋物 Shabu2，以經熬24小時的澄清雞湯現沖，喝起來清甜順口，充滿了蔬菜和和牛的香氣~



Ume 十二牛排

▼Ume 十二牛排選用日本A5和牛最高油花分佈等級「BM12」，產量稀少僅佔日本和牛產量的1%的牛排，以生菜、大葉紫蘇包捲，搭配自製紫蘇梅醬如享用手捲般，咬下去滿滿的肉汁在口腔炸開~

Wagyu舍利玉米

▼Wagyu舍利玉米是一道日式炊飯，將日本越光米加入牛肉高湯烹煮，再拌入日本A5和牛丁與水果玉米，口感清爽帶有天然甜味~

麝香葡萄水玄

▼甜點是咕溜咕溜的水信玄餅，佐上沖繩黑糖蜜與黃豆粉，還有鮮甜的麝香葡萄好討喜!

樂軒和牛專門 用餐心得

近期吃到最喜歡的燒肉就是這家，每一道都好吃到要讓人流淚，【樂軒和牛專門店 】真的不會讓人失望，每次來都能獲得滿滿的驚喜，這次推出的日幣套餐認真有在厲害，快趁匯率最低的那天來犒賞自己吧!

樂軒和牛專門 店家資訊

樂軒和牛專門 竹北店

粉絲團 : 樂軒和牛專門 竹北店FB

電話 : 03-550-0777

地址：新竹縣竹北市成功八路262號

營業時間 : 11:30-14:30 17:30-21:30

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