如果你是彰化人或曾經在這裡求學，那一定對位於彰化高中對面的白鳥早餐店不陌生吧！這家店幾乎是許多人心中的回憶，從小在這裡長大的我也常常來這裡買，無論是滷肉飯、草莓牛奶還是鍋燒意麵，白鳥早餐店總是能讓人感到滿足。它的特色就是快速、便宜又不失美味，吸引了許多學生族群，甚至假日人潮爆滿，幾乎沒有位置可坐。建議如果不想排隊，還是選擇非高峰時段來吃比較輕鬆。

白鳥早餐店的美食種類多樣，簡直像是一間中式迷你百貨，湯品、炒飯、海鮮粥、牛奶飲品等一應俱全，最貴的鍋燒意麵也才85元，還能加料！

像是五元的關東煮，不僅價格親民，湯也可以自己盛，特別推薦黑輪湯，真的超好喝。

而草莓牛奶也是人氣飲品之一，雖然帶點化學味，但每次來都必點！

而且店內的滷肉飯也很有特色，加上半熟蛋，滿足感十足，真的很適合當作早餐或是宵夜，隨時來吃都不會讓你失望。

白鳥早餐店的價格始終保持親民，無論平日或假日都人氣爆棚

這裡的美味真的是物超所值，尤其是在月底或荷包緊張時，更是個完美的選擇。這裡的滷肉飯、關東煮和清湯都能讓你吃得過癮又不會傷荷包，所以無論什麼時候來，都能輕鬆享受一頓美味的餐點。

白鳥餐點店

住址：彰化市南郭路一段226之4號

電話：047262335

營業時間：05:30–13:30