連續兩年榮獲「蔬食界米其林」殊榮的貓居蔬食，是蔬食愛好者不能錯過的隱藏寶藏。

被譽為「蔬食界米其林」的「豐蔬食評鑑」，現已更名為「綠．蔬食評鑑指南」，由財團法人綠色公益基金會主辦，具有高度權威性。

「貓居蔬食」由創意滿滿的夫妻檔田志興與盧玉樺經營，用心打造出一處充滿溫度與創意的蔬食空間。剛好趕上10月10日假期，貓居蔬食原本週四不營業，但老闆夫妻特別開啟「快閃營業」，讓我和旅伴忍不住立即前往一探究竟！

走進店裡，滿是老闆與老闆娘的精心設計，不論是環保概念的裝潢設計，還是餐點的創意發想，都能感受到他們對品質的堅持與熱情。

店內以日式和室風格為主，佈置充滿可愛貓咪元素，連筷架都讓人忍不住多看幾眼！

貓居蔬食菜單

餐點選擇多樣，從主食到甜點，再到飲品，樣樣都令人期待。

菜單最特別的是，巧妙融入自家種植的台茶18號紅玉紅茶，讓茶香融入麵食，創造出別具一格的風味。

蔬菜則嚴選自大埔里地區的當季鮮蔬，如菇菌和茭白筍，每一口都吃得到新鮮滋味。

山賊湯咖哩

這款湯咖哩特別之處在於，顧客可以選擇加入無糖紅茶，讓咖哩湯頭增添紅茶的清新茶香。不僅可以品嚐咖哩的濃郁，還能將紅茶與飯融合，享受截然不同的滋味！（由於湯咖哩最後選擇外帶所以沒有在店內美美的照片）

生乳酪蛋糕

黃梅生乳酪蛋糕搭配清境玫瑰花瓣，酸甜滋味完美碰撞，每一口都是創意的結晶，難以忘懷。

飲料則選擇了黑糖拿鐵與甘蔗拿鐵，風味獨特。

黑糖拿鐵香甜濃郁，特別適合嗜甜的朋友，甜度讓人滿意！

店家資訊

店名：貓居蔬食

地址：南投縣埔里鎮中正路527號

營業時間：週五～週一11:30-18:00（週二、週三、週四休息）

電話：0909-957-527

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