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桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

2024-11-15 11:55:06 文字：靜兒貪吃遊玩愛分享
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靜兒貪吃遊玩愛分享

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桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲桃園在地早餐老字號：阿華師豆漿店，平價排隊早餐晚來吃不到

阿華師豆漿店位於桃園市，這家超人氣的在地老店從早上六點開始營業，光是排隊就可以讓你感受到它的熱潮！不過，想吃這裡的美味，真的要早早來，因為這家店每天只開放4.5小時，越晚來，越可能買不到！而且，生意火爆到需要分區排隊，燒餅、蛋餅、豆漿要分開排隊，這點一定要留意。尤其這裡的燒餅包油條，簡直是早餐界的必吃經典，再搭配上鹹豆漿，真的是黃金配搭！最特別的是，他們家所有的餐點都是現點現做，豆漿、米漿、混漿只有15元，還有鹹豆漿加蛋、甜漿加蛋等選擇，簡單又美味。如果你也是愛吃中式早餐的人，這家絕對不能錯過！

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

阿華師豆漿店位於桃園市中山路，靠近南門市場和桃園市政府，附近有南門郵局，開車可以停到南門公園地下停車場或者公有西門停車場，交通相當方便。

  • 店家名稱：阿華師豆漿店

  • 所在地址：330臺灣桃園市桃園區中山路366號

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲桃園早餐店阿華師豆漿店

店裡一開門，就開始了長長的排隊人潮，想吃燒餅、蛋餅、豆漿的朋友最好早點來，不然排隊時間超長，搞不好還會賣光！

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲桃園早餐店阿華師豆漿店，分區排隊點餐

每一區都有專門的排隊區域，像是燒餅區、蛋餅區、豆漿區等，真的很忙碌又有秩序。

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲桃園早餐店阿華師豆漿店，分區排隊點餐

店員雖然忙得不可開交，但每一位都很熱情，有時還會看到熟客在排隊時幫忙推薦餐點，讓人感受到這裡的溫馨氛圍。

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店，油條製作過程
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

油條則是放在後方的廚房現點現炸，這裡的油條必須兩個人分工合作，才能確保炸出來的油條不會焦掉。
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店，油條製作過程
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。 桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。
▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店，必點油條桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。 桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。
▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店製作過程桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。



至於蛋餅皮，也是現場手工擀成圓形後直接放在煎台上煎。看著店員忙碌的手腳，我都懷疑他們是不是練過鐵沙掌，手速真的是超快。

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。
▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店製作過程桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

其中，蛋餅包油條是最受歡迎的選擇。當油條包進蛋餅裡，會讓整個蛋餅變得超級大，也能帶來酥脆的口感，吃起來特別過癮！

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。
▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店，晚來絕對吃不到桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。
▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：鹹豆漿製作過程桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

而且，他們的鹹豆漿也是很多人推薦的，還可以加蛋，多達6種可以選擇，鮮香又營養，讓你一整天都充滿能量！

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲桃園早餐店阿華師豆漿店菜單

菜單有燒餅、油條、蛋餅、豆漿、米漿等，價位落在$15~$60之間，如果你想來試試看，記得早點來，否則可能會錯過這些美味！


燒餅包油條
炭烤燒餅口感酥香，略帶嚼勁，再搭配炸得酥脆的油條，口感更上一層樓。炸油條不油膩，整體吃起來酥香脆口，超級美味！
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：燒餅包油條
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

燒餅加蔥蛋
燒餅也能搭配蔥蛋，這樣樸實的吃法也相當美味，特別是中間刷上一層鹹甜沾醬，風味更是加分喔！

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：燒餅加蔥蛋桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

燒餅包蛋餅
如果想一次滿足多種口味，可以選擇燒餅包蛋餅。不過建議還是分開吃會比較合適，混在一起口感有點不夠和諧。
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：燒餅包蛋餅

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

蛋餅包油條
這是在地人最愛的吃法，蛋餅包油條，再來一杯鹹豆漿，完美搭配。蛋餅雖然有點油，建議趁熱吃最美味，薄薄的蛋餅包裹著厚厚的酥脆油條，再加上一層鹹甜醬汁，真的是超級對味！

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：蛋餅包油條

豆漿
豆漿口感中規中矩，適合喜歡傳統味道的人。
桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。
▲▼桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：豆漿桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲​​​​桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：豆漿

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

▲▼​​​​​​​桃園早餐店阿華師豆漿店人氣餐點：鹹豆漿加蛋

桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

鹹豆漿對某些人來說可能不太習慣，但不少在地人很愛這樣搭配。鹹豆漿加蛋，裡面還放入油條和蔥花，湯頭比較淡，加了蛋後會變成蛋花的感覺，想嘗鮮的朋友可以試試！

 

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：阿華師豆漿店

  • 所在地址：330臺灣桃園市桃園區中山路366號

  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 05:30-10:00

  • 店家電話：

  • 備註資訊：

交通資訊桃園在地排隊早餐「阿華師豆漿店」現做燒餅包油條，晚來吃不到。

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阿華師豆漿店

phone0970-790875
place桃園市桃園區中山路366號
4.58 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.17
CP值
4.67
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