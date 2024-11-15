彰化人都不一定知道的「御品福軒」！這家臥虎藏龍隱身於溪湖福德宮後方，是在地鄉親不願公開的秘密「御皇蛋黃酥禮盒」，每年中秋節慶一出爐，內行人都是好幾盒再掃，太晚來幾乎被搶購一空，不過老主顧都很聰明，會提前電話預訂，避免吃不到捶心肝。除了夯到不行的御皇蛋黃酥，還有重出江湖的「火土甜燒餅」，承襲爺爺留下來的精隨，結合法國鹽之花，每天新鮮製作，限量出爐售完為止。

若不是朋友指名要吃，我還真不知道原來溪湖有一家實力派的老字號烘焙坊！話說最早在西環路上有一間開了23年的老字號烘焙坊，就是御品軒始祖，後來由二代接手後，加入更多創新口味，店名改為「御品福軒」，並遷址至福德宮後方的員鹿路三段376巷，雖然新址變得比較隱密，這五年來人氣卻依舊不減，也難怪朋友推薦我一定要來試試看。

招牌充滿著滿滿活力，加上門市乾淨舒爽的擺設，宛如回到自己家一樣的溫馨。

主打超人氣御皇蛋黃酥禮盒，也有販售芋頭酥、鳳凰酥禮盒系列、節慶限定素三牲拜拜供品系列、壽桃壽麵禮盒、金元寶蛋糕，以及團購市場最愛的麵包、吐司類與各式西點產品，因此現場呈列的商品都是每日限定，俗話說可遇不可求，想吃的不見得有賣，大家可以透過官方Line:@147ypvhk或御品福軒粉絲團詢問。除此之外「御品福軒」還有總舖師資深底子，像是外燴辦桌、新家入厝、祭拜祖先客製化餐點都有服務唷！

超幸運耶！這個時間剛好遇到店家正在製作「火土甜燒餅」，身為吃貨情報員，馬上拍製作過程給大家聞香～你看看這個畫面是不是超級療癒，美女配手作視覺感就是加分(挨~好像看錯重點)。火土甜燒餅全程都是手工製作，從手工熬煮麥芽餡到用料、進口無水奶油、刷蛋液、溫度掌控等，每個細節都非常講究，而且烤盤上的每一顆甜燒餅都是真材實料有重量，很多老饕搶先試過後都呵咾甲會觸舌，聽完迫不期待想來馬上來一顆。

甜燒餅最大特色就是麥芽餡是每天自家手工熬煮，並非使用市售麥芽糖漿，一吃就能感受到真材實料麥芽餡。

皇天不負苦心人，終於等到「火土甜燒餅」的出爐時刻，店家將烤盤拉出來時，甜燒餅奶香味瀰漫空氣中，整間店面充滿著濃濃奶香味，再加上圓圓胖胖的甜燒餅，表面呈現焦糖色澤，看起來就讓人忍不住想咬一口。

同時底下御皇蛋黃酥也是早上剛出爐，從十點開門到現在已經被鄉親們狂掃，只剩下最後一盤半賣完就沒有了。

火土甜燒餅和御皇蛋黃酥都是每天一大早新鮮現作現烤，這個推車售完就要再等是否會出下一爐，若沒有的話就要等明天囉！

這次訂購了8入$400元的「御皇蛋黃酥」和「火土甜燒餅禮盒」。從紙袋將禮盒拉出來時，瞬間被禮盒包裝吸引，以喜氣洋洋紅色為基底，配上金色的店名LOGO，以及超卡哇伊的荷包蛋圖案，給人一種時尚質感又不失喜氣大方的感覺，然後禮盒是一體成形掀蓋式設計，方便拿取又不佔空間。

登～登！馬上替大家掀開禮盒，哇～映入眼簾的福字非常耀眼，詮釋著福到=福氣會到來的寓意，從小小細節就能感受店家用心。裡面的內裝則是六顆透明塑膠盒裸裝和兩入單顆獨立包裝，更不會一打開就有彼此間碰撞情況，無論是蛋黃酥或甜燒餅都保護的相當完整。

御皇蛋黃酥

這款超人氣的御皇蛋黃酥禮盒是南彰化人強力激推！八入禮盒擁有喜氣又質感包裝，更俏皮的是單顆包裝圖案，可愛到不行的Q版蛋黃和好吃不胖詞彙，誰收到肯定融化啦～

雖然只有兩入單顆獨立包裝，但我習慣把它留到最後再吃，而且方便攜帶去公司或戶外旅遊，想吃隨時拿出來超方便～

Nana先替大家搶鮮吃一口囉！J個御皇蛋黃酥拿起來也太有重量了吧，不僅份量實在，就連用料也下不少功夫，其中內餡裡的鹹鴨蛋就是採用彰化在地小農飼養紅土雞蛋，除了鹹度穩定，蛋黃也比較大顆，再搭配進口天然無水奶油與低糖烏豆沙層層桿捲，放進高溫烤箱烘烤，烤得香氣四溢，顆顆飽滿渾厚又大顆，光看口水就止不住了～

品嚐蛋黃酥就是要大口咬，Wow～這個餅皮超級酥香，整個齒頰間都被奶香味亂竄，繼續咬第二口，中間層的豆沙餡，口感綿密細緻，甜度比我想像還要低，最後就是大顆的鹹蛋黃，鹹度很到位，不會太搶戲，三者搭在一起有著鹹甜滋味，吃完一顆也不覺得噎口，總之濕潤度或比例都拿捏剛剛好，很推薦大家可以試試看。

火土甜燒餅

去年開賣的火土甜燒餅，一推出就大受好評。御品福軒說在她們小時候爺爺常常會做甜燒餅給他們吃，那記憶中的美味一直深藏著，深怕哪一天忘了那個味道，於是御品福軒找到火土爺爺獨家留下的配方，再與現代法國鹽之花搭配流心奶酥內餡做改良，使甜燒餅吃起來層次分明。

火土甜燒餅8入禮盒中的兩入單顆獨立包裝，也是用密封袋設計，裡面還有坎入福的腰封陪襯，整體充滿著喜氣洋洋氛圍，又令人好奇味道是如何？

另外6入則是用透明塑膠盒裸裝，由於火土甜燒餅都是當天純手工現烤現做，無添加防腐劑和人工香精，因此常溫保存僅有五天，建議趁早吃完比較不會影響口感，若真的吃不完可以放在冷凍約兩週，想吃得時候用烤箱烤，可以還原現烤風味。

最近真的被甜燒餅燒到不要不要，就在某一天朋友推薦，咱們溪湖也能吃到，真的是水水水！來～你看甜燒餅擁有澎鬆又胖胖的模樣是不是超罪惡，除了有焦糖色澤，還有法國鹽之花的點綴，看起來有夠欠吃。

雙手拿起火土甜燒餅，空氣中瀰漫著淡淡奶香味，接著輕咬一口外皮的澎脆感夾著微甜不膩的麥芽餡，咀嚼時還有法國鹽之花的輕柔鹹味，光是這盒買回家不到一天就被搶光光，真的不甜膩又耐吃～好喜歡。

整體心得：沒想到彰化溪湖也有好吃的御皇蛋黃酥和火土甜燒餅，真的是相見恨晚，尤其是蛋黃酥，外皮酥香，鹹蛋黃大顆又不會太鹹，重點低糖烏豆沙搭得天衣無縫，現在回想起來又想來一顆。還有私心推薦的火土甜燒餅，澎鬆酥脆餅皮，夾著手工熬煮的微甜麥芽餡，真的讓人忍不住揚起嘴角，想著那股輕柔鹹甜的美味，看完文章的您，絕對要收藏起來。

御品福軒

地址:彰化縣溪湖鎮員鹿路三段 376 巷 11 號(臨近湖北國小，溪湖福德宮土地公廟正後方巷內第二間)

營業時間:10:00～18:30

電話:04~8814171、0963~782078

官方LINE：@147ypvhk

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官網:御品福軒