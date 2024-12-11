[ 嘉義景點一日遊_故宮南院、蒜頭糖廠、新港板陶窯、菁埔社區貓世界 ]

說到嘉義景點，故宮南院可以說是喜愛藝文、文創、文青旅人的必去景點之一。

從嘉義市到故宮南院上，有純樸的交趾陶、懷舊的糖廠、逗趣的貓咪社區，以及用很多錢錢堆出來的輝煌建築。

本篇為安妮王自助嘉義景點一日遊_故宮南院、蒜頭糖廠、新港板陶窯、菁埔社區貓世界的行程記錄，包含交通、地理位置以及推薦心得。

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嘉義火車站 國立故宮博物院南部院區 蒜頭糖廠蔗埕文化園區 新港板陶窯 菁埔社區貓世界 嘉義火車站

[ 交通_嘉義市到故宮南院 ]

台灣好行的故宮南院線，看好時間以及地點後，提早一些時間前往等候+搭上公車就好。

如果想放慢旅遊腳步，沿路欣賞嘉義市、嘉義民雄、嘉義新港到太保區的旅人，安妮王還蠻推薦從嘉義市區搭到故宮南院，旅途中繞了一大圈，沿途欣賞嘉義景點風光

延伸閱讀 台灣好行的故宮南院線

[ 嘉義景點1_國立故宮博物院南部院區 ]

台灣好行的嘉義故宮南院線，雖然主打故宮南院，然而，在交通上，從嘉義火車站到故宮南院的方式，除了自駕外，從嘉義火車站後站有開往嘉義高鐵的免費接駁車，再從嘉義高鐵站搭乘免費的故宮南院接駁車，整趟不僅將近免費，而且省時。如果追求效率的旅人，建議用這方式前往故宮南院，省時便利許多

故宮南院在空間上十分明亮寬闊，每一區都有華麗的互動裝置，讓人覺得歷史彷彿觸手可及。

故宮南院的館藏， 以蒐藏、研究、教育、展示亞洲藝術品與相關文物為定位，與北部故宮相比，多了許多藏傳文物，滿足旅人對西藏文化的求知慾。

〈大雅韶音〉沉浸式劇場

除此之外，安妮王最喜愛的故宮南院的特色，便是絢麗多變的互動劇場，壯觀的特效、聲音，將古老的銅器歷史製作栩栩如生，賦予歷史全新的生命。

影片故事為西周厲王因成功平撫亂事而下令鑄造〈宗周鐘〉，透過探索青銅器紋飾的密碼，體驗周代人的宇宙觀以及祖先賜予的宏大福澤。

在故宮南院外，至善湖、故宮南院遊客中心等地，也是呈現亞洲建築景觀風貌的景點之一。走在橋上，望著廣大湛藍的湖泊，暑意全消。

故宮南院的戶外可以說是裝置藝術的聚集地，壯麗的古今華表(入口的牆壁)外，讓安妮王最有印象的裝置藝術便是-鑑古鑠金。

鑑古鑠金以故宮南院的青花文物，以及嘉義在地的交趾陶工藝為靈感來源，表現繁花錦簇的意象。

延伸閱讀 鑑古爍今─繁花似錦_涂維政--臺灣

景點 : 國立故宮博物院南部院區

地址 : 612嘉義縣太保市故宮大道888號

營業時間 : 禮拜一公休、禮拜二到禮拜五_09:00-17:00、禮禮拜六、禮拜日_09:00-18:00

網址 : https://south.npm.gov.tw/index.aspx

票價 : 成人票150元

附近景點 : 蒜頭糖廠蔗埕文化園區

附近美食 : 無

安妮王推薦 : "國立故宮博物院南部院區" 是一處寓教於樂的場所，有別於北部的故宮館藏與環境，此處山明水秀、更貼近大自然外，在館藏特色上與互動科技結合，打造親子也能喜愛的藝文空間。

附上安妮王自助旅行時，推薦相關景點的2篇旅遊文章，請參考

嘉義景點》唯美雙色湖水！隱藏在故宮南院的南國風兒童遊戲室，這裡比想像中有趣～

[ 嘉義景點2_蒜頭糖廠蔗埕文化園區 ]

台灣好行的嘉義故宮南院線，體驗壯觀的故宮南院後，先不要急著走，可以走個十分鐘，來到結合歷史、純樸、文創的可愛景點-蒜頭糖廠蔗埕文化園區。

以蒜頭糖廠蔗埕文化園區的招牌，每天只有兩個班次的五分車，是日治時期，為配合台灣糖業需要而興建的專用鐵路，乘著車，環遊充滿歷史的糖廠，彷彿回到了台灣糖業輝煌的歲月。

蒜頭糖廠蔗埕文化園區的公仔，以純樸的農家為主題，象徵嘉義以農為家、刻苦耐勞的精神。

蒜頭糖廠蔗埕文化園區的建築樣式十分多元，保有傳統的日式建築、當時台糖的員工住宿環境、以及傳統的台灣寺廟等，可以在園區騎著腳踏車，漫遊在這處結合歷史與自然的園區。

來到蒜頭糖廠蔗埕文化園區，最主要的美食當然就是台灣的古早冰品囉

炎炎夏日，來一枝純冰打造的牛奶冰棒，望著園區風景，一口冰，品著自然的歷史風華。

景點 : 蒜頭糖廠蔗埕文化園區

地址 : 615嘉義縣六腳鄉工廠村1號

營業時間 : 08:00-17:00

網址 : https://www.taisugar.com.tw/chinese/attractions_detail.aspx?n=10048&s=77&p=0

票價 : 免費

附近景點 : 國立故宮博物院南部院區

附近美食 : 台糖冰品

安妮王推薦 : "蒜頭糖廠蔗埕文化園區" 是一處富有歷史歷史+觀光的地方。特色上，有老少皆宜的五分車，在固定時間搭乘可以環遊糖廠，在廠內園區，可以欣賞保存已久的日式宿舍群以及巴洛克建築，還有綠意盎然的景觀公園。其中，最讓安妮王喜愛的便是台糖冰品，吃著古早冰，望著窗望，體會日治時代的糖廠風光。

附上安妮王自助旅行時，推薦相關景點的2篇旅遊文章，請參考

蒜頭糖廠 | 蔗埕文化園區，搭乘五分車、品嚐紅豆冰淇淋 | 嘉義景點

[ 嘉義景點3_新港板陶窯 ]

景點 : 新港板陶窯

地址 : 616嘉義縣新港鄉號

營業時間 : 09:30-17:30

網址 : http://www.bantaoyao.com.tw/

票價 : 成人票100元

附近景點 : 頂菜園農村博物館

附近美食 : 無

安妮王推薦 : "新港板陶窯" 在環境上，主要分為交趾陶剪黏工藝館、DIY體驗教室：適合親子同樂的DIY活動、工藝產品販售區、板陶屋餐廳、戶外庭園區、貓咪車站這六大園區。在嘉義板頭社區，利用隧道窯技術生產廟宇剪粘、交趾陶的工廠，由於對傳統工藝的堅持，進而成立了「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，並介入社區空間打造大型苦楝樹藝術剪粘作品「原鄉四季」，象徵板頭村民刻苦耐勞、堅忍不拔的精神；「頂菜園鄉土館」則是秉持著「有一天，火車會轉來」的信念，將鄉土民俗及五分車鐵道回憶保存及再生，社區內小小一段路，充滿了懷舊古味、糖鐵回憶及童趣剪黏作品，十分值得造訪。

喜愛歷史、文創的旅人，嘉義的 "新港板陶窯"+"頂菜園農村博物館"，可以說是嘉義近幾年大力推廣的觀光地區，平日有校外教學、假日則是有親子前往DIY遊樂，是一處體驗嘉義農村風情的好地方。

附上安妮王自助旅行時，推薦相關景點的3篇旅遊文章，請參考

<嘉義新港> 新港板頭社區交趾剪粘藝術村，頂菜園鄉土館回味農村時光，板陶窯文化傳承親子園地！

[ 嘉義景點4_菁埔社區貓世界 ]

台灣好行的嘉義故宮南院線，從嘉義市前往民雄區的景點之一，除了中正大學、民雄火車站等熱門景點外，想來點平易近人、貼近尋常百姓的旅遊景點的話，安妮王推薦這處可愛的 "菁埔社區貓世界"。

"菁埔社區貓世界"，比較適合短暫停留的地方，這裡沒有實體的貓咪，不過有大量的貓咪壁畫，呈現嘉義民雄社區的打貓特色

景點 : 菁埔社區貓世界

地址 : 621嘉義縣民雄鄉138、 台灣

營業時間 : 24小時

網址 : https://www.tbocc.gov.tw/SightLib/Sight_Detail.aspx?id=caa409a5-0631-e511-99fd-e4115b13f301&lang=tw

票價 : 免費

附近景點 : 三隻小豬觀光農場

附近美食 : 無

安妮王推薦 : "菁埔社區貓世界" 是安妮王短暫停留的景點，以民雄舊有地名「打貓」為主題，營造出以貓為主的社區彩繪，範圍雖不大，但逗趣的互動構圖，以及逼真的立體彩繪，仍然具有相當吸引力。在地理環境上，如果可以結合附近的 "三隻小豬觀光農場" 的話，一定會是一塊可愛逗趣的嘉義景點區域

[ 總結_嘉義景點一日遊 ]

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嘉義火車站 國立故宮博物院南部院區 蒜頭糖廠蔗埕文化園區 新港板陶窯 菁埔社區貓世界 嘉義火車站

以上是安妮王的嘉義一日遊，主要以 "台灣好行-故宮南院線" 為主的嘉義一日遊攻略，安妮王針對各景點的解析、交通方案如下

1. 嘉義藝文景點行程-故宮南院+蒜頭蔗糖 : 如果喜愛藝文、文物等特色的旅人，建議可以將"故宮南院"的時間安排久一點，在交通上，從嘉義火車站後站有開往嘉義高鐵的免費接駁車，再從嘉義高鐵站搭乘免費的故宮南院接駁車，整趟不僅將近免費，而且省時。另外，在早、中、晚，故宮南院得天獨厚的自然環境，讓這些景色皆有不同的變化。因此，習慣旅行腳步輕鬆的節奏，可以只排故宮南院+蔗糖園區，來一場藝術人文、甜蜜文創的嘉義輕旅行。

2. 排好排滿的親子行程 : 如果自駕+喜愛DIY+旅行節奏較快的旅人，可以將故宮南院、蒜頭糖廠、新港板陶窯、頂菜園農村博物館、菁埔社區貓世界，五處景點排在一起，其行程如下

(1) 早晨 : 故宮南院+蒜頭糖廠 (避開下午的人潮，午餐偏觀光景點餐廳)

(2) 下午 : 參觀新港板陶窯、頂菜園農村博物館 (嘉義文創景點區)

(3) 傍晚 : 菁埔社區貓世界(看夕陽、體會社區老人喝茶、下棋、在榕樹下乘涼的休閒景色)

以上行程建議也可以倒過來玩，欣賞故宮南院的日落也是不錯的嘉義一日遊Ending。最後，安妮王真心建議自助嘉義的話，嘉義市以外的景點，自駕真得可以省很多時間，而且平日前往這些景點非常清淨，旅遊品質佳