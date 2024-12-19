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【台北大稻埕甜點、下午茶推薦】有記名茶 WANGTEA｜茶廠 Refinery Tea Factory｜Wangtea Lab｜當代茶吧 Modern Tea Bar

有記名茶 有記茶行 台北大稻埕甜點 台北下午茶推薦 more
2024-12-19 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北大稻埕甜點、下午茶推薦】有記名茶 WANGTEA｜茶廠 Refinery Tea Factory｜Wangtea Lab｜當代茶吧 Modern Tea Bar

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說到台北北門站附近甜點、下午茶、聚會餐廳推薦，位在台北大同區大稻埕迪化街、霞海城隍廟附近的百年歷史茶店「有記名茶」，創立一家「Wangtea Lab｜當代茶吧」，融合了傳統茶文化與現代潮流，將傳統台灣茶文化現代化的創新茶館，提供氮氣冷萃茶、茶啤酒、茶奶酒等創意茶飲，搭配茶布丁、茶蛋糕等獨特甜點，成為北門站附近的甜點、下午茶與聚會好選擇。

這些創新品將傳統茶文化的深厚底蘊轉化為多樣的現代形式，增添茶香的層次感與品茶的樂趣，同時吸引更多年輕族群參與茶文化的探索，是來到台北迪化街不可或缺的老牌景點之一。

有記名茶│交通

【台北大稻埕甜點、下午茶推薦】有記名茶 WANGTEA｜茶廠

Google地圖請點我 > 北門站到有記名茶

從北門站到「有記名茶」步行約需10分鐘，沿途大稻埕地區、北門廣場、霞海城隍廟及迪化街等景點，以及有琳瑯滿目的傳統商舖與文創店，展現台北豐富、濃厚的的歷史文化脈絡。

有記名茶│簡介

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導覽活動：https://wangtea.com.tw/events

有記名茶以「承襲台灣茶文化，創新茶飲體驗」為理念，推廣台灣茶葉的多元特色與飲用價值。

除了有各式各樣的茶葉可以購買選擇外，最值得一提的便是導覽活動；能夠深度體驗茶文化，包括茶葉的種植、生產過程、茶廠介紹以及多樣化的沖泡技巧，讓安妮王一夥人了解不同茶種的特色與風味，充分感受到文化、味覺與永續精神的結合。

 

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一脈相傳的茶文化體驗 有記名茶& Wangtea Lab

參觀完「有記名茶」後，可以順道來「Wangtea Lab」體驗下午茶之旅囉~

Wangtea Lab│環境介紹

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「Wangtea Lab」的用餐環境兼具現代感與懷舊情懷，採用簡約的木質裝潢，搭配暖色調燈光，營造溫馨舒適的氛圍，適合悠閒的下午茶或與朋友聚會。

 

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安妮王最喜歡的就是1樓座位區，U形的吧台設計，可以讓安妮王一夥人近距離觀賞手沖茶與茶飲調製的過程，欣賞茶師的沖泡技藝外，更能方便點餐XD

Wangtea Lab│菜單

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Wangtea Lab菜單：https://www.wangtealab.com/menu

「Wangtea Lab」的菜單涵蓋多種茶飲形式與獨家調配；舉凡Draft(氣泡茶飲)、Pouover(手沖茶)、Shot(濃縮萃茶)與Leavespresso(原片茶萃)等茶系列；另外，也有像 Lab自慢系列的創意甜點，使用茶葉與甜品結合，提供新穎的味覺體驗。

Wangtea Lab│梅莉妲

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氮氣N2系列招牌茶飲

由貴妃烏龍、奇種烏龍(包種)以及高山烏龍，三種烏龍茶精心調配而成的「梅莉妲」，呈現細膩的霧氣層次。

飲用時，前段充滿貴妃烏龍的濃郁果香，中段有高山烏龍的淡雅甜味，而尾韻帶有奇種烏龍的蜜甜香氣，層次豐富，且氮氣的獨特的綿密口感，喝起來很順口，超好喝的!!!

Wangtea Lab│仙紅草

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二氧化碳CO2系列招牌茶飲

「仙紅草」屬於二氧化碳CO2系列茶飲，將蜜香紅茶、球型紅茶與金種烏龍的風味層疊交融，擁有紅茶的琥珀色澤，並伴隨微氣泡效果，宛如香檳般璀璨華麗。

味道上來說，這款茶蜜香和焙火韻味豐富，整體香氣濃郁深厚；加入仙草後，增添爽口特質而不掩蓋紅茶主體風味，且CO₂氣泡的微酸感和顆粒感，提升了口感層次，回味無窮。

Wangtea Lab│薩伊果

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二氧化碳CO2系列招牌茶飲

「薩伊果」以球型紅茶、貴妃烏龍及鐵觀音三款中高程度焙火茶葉調製而成的二氧化碳CO2系列招牌茶飲。

集結貴妃烏龍的果香、球型紅茶的酸韻，及鐵觀音的微酸與回甘喉韻；且二氧化碳帶有微酸感與顆粒細密的氣泡，使得整體口感活潑，風味上別具一格，像極一杯好喝的香檳。

Wangtea Lab│奇種烏龍茶

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烏龍茶首選之一

「奇種烏龍-包種」屬於輕度發酵的烏龍茶，茶湯色澤淡雅，入口後香氣清新，呈現柔和的蜜香與自然回甘的香氣慢慢浮現，帶來長久的餘韻，不失為烏龍茶首選。

Wangtea Lab│其他茶類

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只要有錢，來幾次都OK!!!

「Wangtea Lab」的茶類很多元，像是蜜香紅茶、金色三麥奇種茶啤、金種烏龍茶奶等，不論是帶著微甜的果蜜韻味的紅茶、或者適合成年人飲用的茶啤，那烏龍的淡雅清香，麥香的滑順，最後帶點微酸與茶甘；或者與鮮乳結合的茶奶等，皆能展現出茶飲不同的樣貌與風味。

Wangtea Lab│某某 X 有記包種芒果青磅蛋糕

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台灣茶與法式甜點的結合

「某某 X 有記包種芒果青磅蛋糕」融合了文山包種茶與芒果青的特色；包種茶的淡雅茶香融入蛋糕，與芒果青的微酸清甜形成層次分明的風味，再加檸檬的清新與杏仁的堅果香，為蛋糕增添多元口感。

Wangtea Lab│Lab自慢系列-布丁

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奇種烏龍與球型紅茶製成的美味布丁

「Lab自慢系列-布丁」以茶為靈魂，結合奇種烏龍與球型紅茶等製作而成。

在口感上，奇種烏龍帶來自然蜜香與細緻回甘，而球型紅茶則注入全發酵的厚實感和微微香甜，茶香馥郁卻不搶味。

那滑嫩，入口即化的布丁，茶香與甜度在舌尖交融，是安妮王來到「Wangtea Lab」的隱藏版驚喜甜點。

Wangtea Lab│Lab自慢系列-巴斯克

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茉莉花茶的巴斯克乳酪蛋糕，超好吃!!!

「Lab自慢系列-巴斯克」是一款創意結合茉莉花茶的巴斯克乳酪蛋糕，金黃微焦的焦糖化表面，內部則是綿密細緻的質地，乳酪的濃郁與茉莉花茶的清幽香氣完美融合。

茉莉花的香味優雅，與濃郁起司交相輝映，形成一種細膩而層次豐富的味覺體驗。

有記名茶 & Wangtea Lab│評價

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「有記名茶」以傳統茶葉品牌為基礎，專注於推廣台灣茶文化，從茶葉的栽種到製作，均強調品質與歷史韻味；而「Wangtea Lab」則是其創新延伸，將茶文化融入現代飲品及甜點，以氮氣、二氧化碳茶飲等前衛技術重新定義茶的可能性。

「有記名茶」與「Wangtea Lab」透過截然不同的經營方式，打造傳統與現代交融的品牌體驗，讓安妮王一夥人既能體驗經典茶文化，也能享受創新飲食的樂趣，豐富了茶文化的多元表達。

有記名茶 & Wangtea Lab│聯絡資訊

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店名：有記名茶 WANGTEA｜茶廠 Refinery Tea Factory

地址：10345台北市大同區重慶北路二段64巷26號

營業時間：09:00–18:00，禮拜日公休

官網：http://www.wangtea.com.tw/

 

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店名：Wangtea Lab｜當代茶吧 Modern Tea Bar

地址：10345台北市大同區重慶北路二段64巷24號

營業時間：10:00–19:00

官網：https://www.wangtealab.com/

菜單：https://www.wangtealab.com/menu

 

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