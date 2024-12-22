[ 新加坡自由行_星耀樟宜懶人包 ]

"機場" 是一個國家、城市的門面，以新加坡-樟宜機場而言，不僅是全球最豪華的機場，其中，星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）是一個以自然為主題的娛樂和零售綜合大樓，位於新加坡樟宜機場，有世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)，周圍環繞著梯田林。Jewel包括花園，景點，酒店，航空設施以及300多個零售和餐飲設施

在最後離開新加坡的旅程上，星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）可以說是榨乾旅人錢包的聖地、有行李可以寄放、有美食享用、瘋狂血拚、寓教於樂的展覽，最重要的是，每到晚上，全世界最高的室內瀑布+音樂、聲光等科技效果，壯觀的表演吸引許多旅人前來觀賞

因此，本篇記錄了安妮王短暫停留星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的記錄，包含交通方式、樓層簡介，以及五種欣賞瀑布的景色

[ 如何抵達 "星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）"? ]

星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的地理位置非常好，以樟宜機場第一航廈為例，如果要寄放行李的話，請直接到星耀樟宜 (Jewel Changi Airport），官方已經把第一航廈放置行李的地方移到星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）。

換句話說，如果經過樟宜機場第一航廈，一定會看到星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

或者，抵達樟宜機場後，不管哪一座航廈，只要看到 "JEWEL" 字樣，不要懷疑，跟著指標走，也可以抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

因此，其實樟宜機場每一座航廈都能抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport），總結如下

(1) 從第1航廈出發：位於一樓的入境大廳可直接通往星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

(2) 從第2航廈出發：通過人行天橋步行5-10分鐘即可抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

(3) 從第3航廈出發：通過人行天橋步行5至10分鐘即可抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

(4) 從第4航廈出發：可乘搭往返於第4和第2航廈之間的免費接駁巴士。從第2航廈二樓的離境大廳出發，通過人行天橋步行5至10分鐘即可抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

[ 樓層簡介_星耀樟宜 (Jewel Changi Airport） ]

以星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）樓層規劃上，根據樓層特色，安妮王歸納五大類內容

(1) 停車場區 : B3-B5。

(2) 平價美食 / 超市區 : B1-B2，臨時想在超市購買伴手禮、平價解決一餐的話，B1-B2有許多新加坡連鎖店家進駐，例如，咖哩餃、雪花冰等食物。

(3) 重點區 : L1-L3，這三層樓是星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的精華區，有各大精品店、服飾/鞋子店、文具小物、高級美食連鎖店 (Shake Shake, Lady M等)，也是欣賞世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)的地方。

(4) 童趣區 : L4，這一層樓為玩具/公仔區，有寶可夢連鎖店、夢幻可愛的咖啡店，以及需要購票進場的樟宜時空體驗館等。

(5) 暢飲 / 展覽區 : L5，星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）最頂樓，有酒類暢飲、需要購票進場的星空花園等。

(6) 其他寄放行李服務 : UMiStash 行李寄放服務平台，與當地的合法店家合作，為旅客提供可寄放行李的空間，為您節省許多時間，更輕鬆旅行。連結請點我 https://umistash.com

以上為星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）樓層規劃的分類，如果時間有限，可以挑選有興趣的樓層逛逛。

[ 瀑布之景 1_ 接觸 ]

再者，各個樓層欣賞全世界最大的室內瀑布角度不盡相同，因此，安妮王晃完星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）各樓層後，歸納以下五種看世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)的方式

以星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 B2而言，是瀑布的尾端，在夜晚表演時，變換多種顏色，讓許多遊客可以碰觸到巨大的瀑布管子。

除此之外，星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）_B2有平價美食、超市進駐，算是十分熱鬧的樓層。

[ 瀑布之景 2_ 360之用餐之旅 ]

以星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 B1而言，餐廳大多圍繞上瀑布管子，可以一邊用餐、一邊欣賞壯觀的瀑布之景，可以說是高級的饗宴。

每當晚餐時間，就是B1樓層最多人的時候；尤其是環繞中心的搖滾區，需要排隊入座。

[ 瀑布之景 3_ 壯觀雄偉之景 ]

欣賞全世界最大室內瀑布的樓層，L1、L2、L3 都很適合欣賞壯觀的世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)，也是最多人觀看燈光秀的樓層之一

每到夜晚，五光十色的燈光打在巨大的瀑布上，總是能吸引許多旅人圍觀。

不同國籍、不同語言、不同膚色的人種，壯麗的景色、風景，所傳達的感動是相通的。

星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L1，也是能寄放行李的地方，24小時營業。

星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L1-L3，擁有知名的店家、美食、欣賞世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)之景三大特色，因此，這三層樓是參觀人潮最多的樓層

[ 瀑布之景 4_ 伴隨列車之景 ]

星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L4 觀看瀑布的話，時間算準可以連同 "Sky train" 一起欣賞。

安妮王私心覺得星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L4的瀑布之景雖然比不上 L1-L3的壯麗，不過樓層商家很滿意

新加坡唯一一家寶可夢中心，正是進駐在星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L4，在每天晚上21:00之前，總是能在此處聽到瘋狂的電動聲以及小孩雀躍的聲音。

除此之外，星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L4 也是可愛玩偶的聚集地，比起 L1-L3 的高單價商品，L4 更能讓小資女的荷包大失血......

[ 瀑布之景 5_ 頂樓+互動之景 ]

來到星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的 L5 後，最吸引安妮王的拍攝角度，就是連同精緻的建築頂樓+瀑布一起攝影的畫面，彷彿三宅一生的包包紋路，運用多種三角形建構極致奢華的頂樓，增添星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的雍容華貴氣息。

在星耀樟宜 (Jewel Changi Airport) L5 最大的亮點，便是 "互動" 。

參觀星空花園、讓孩子們在雲霧繚繞的碗狀活動區中開心嬉戲、登上天懸橋，有如騰雲駕霧，凌霄之下，底下美景盡收眼底、潛入全新加坡最大的樹籬迷宮等互動體驗，門票可以在星耀樟宜 (Jewel Changi Airport) L5 購買+參觀。

依照參觀種類的不同，票卷價格也有差異，大致落在5-10新幣，約台幣110-220元。(荷包默默失血中......)

購票連結請點我

星耀樟宜 (Jewel Changi Airport) 的景色，呈現不同的樣貌；早上的生氣蓬勃、下午的活力耀眼、晚上的絢麗奢華，為全世界最豪華的樟宜機場，錦上添花，成功促進了新加玻的觀光生態

[ 總結_ 星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）]

1. 景點 : 星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

2. 地址 : Airport Boulevard, T1 Arrival Cres, Singapore Changi Airport, 新加坡

3. 營業時間 : 24小時

4. 網站 : https://www.changiairport.com/

5. 安妮王推薦 : 星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）以世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)為主要特色，從B2-L5，每一層樓環繞這座瀑布，規劃鮮明主打的特色，不僅每一層樓販售的商品內容不盡相同，也可以從多種面向欣賞瀑布外，更生動的是 "互動"，多樣化的展覽、壯觀的水舞表演，吸引各國旅人、當地人慕名而來。讓機場不再只是交通運輸的樞紐，而是觀光客必排的參觀景點、當地人生活的一部份。

6. 交通方式 :

(1) 從樟宜機場第1航廈出發：位於一樓的入境大廳可直接通往星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

(2) 從樟宜機場第2航廈出發：通過人行天橋步行5-10分鐘即可抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

(3) 從樟宜機場第3航廈出發：通過人行天橋步行5至10分鐘即可抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

(4) 從樟宜機場第4航廈出發：可乘搭往返於第4和第2航廈之間的免費接駁巴士。從第2航廈出發，通過人行天橋步行5至10分鐘即可抵達星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）

7. 樓層簡介 :

(1) 停車場區 : B3-B5，原則上，這三層樓就是停車場，可以自動省略。

(2) 平價美食 / 超市區 : B1-B2，臨時想在超市購買伴手禮、平價解決一餐的話，B1-B2有許多新加坡連鎖店家進駐，例如，咖哩餃、雪花冰等食物。

(3) 重點區 : L1-L3，這三層樓是星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）的精華區，有各大精品店、服飾/鞋子店、文具小物、高級美食連鎖店 (Shake Shake, Lady M等)，也是欣賞世界上最高的室內瀑布(Rain Vortex)的地方。

(4) 童趣區 : L4，這一層樓為玩具/公仔區，有寶可夢連鎖店、夢幻可愛的咖啡店，以及需要購票進場的樟宜時空體驗館等。

(5) 暢飲 / 展覽區 : L5，星耀樟宜 (Jewel Changi Airport）最頂樓，有酒類暢飲、需要購票進場的星空花園等。

(6) 其他寄放行李服務 : UMiStash 行李寄放服務平台，與當地的合法店家合作，為旅客提供可寄放行李的空間，為您節省許多時間，更輕鬆旅行。連結請點我 https://umistash.com

8. 表演 / 展覽 簡介 :

(1) 全世界最高的瀑布 開放時間：08:00-00:30，水舞聲光秀演出時間: 每晚19:30-00:30，每場間隔1小時。

(2) 參觀星空花園、天懸橋，樹籬迷宮等互動體驗

最後，附上安妮王規劃其他新加坡系列的文章，期待下次還有機會一賭新加坡的風采

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