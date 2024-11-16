【新竹食記】大仔啦啦鍋

這間是最近新開幕的大仔拉拉鍋，拉拉是蛤蠣的意思，使用傳統馬來炭燒工法加熱火鍋，每鍋有一斤的蛤蠣，專人現炒鍋底超級香，蛤蠣的精華都進到湯內極為鮮甜，最適合天冷的時候暖暖胃！難怪每到用餐時段常常是滿位狀態。

開車前往可停Times 寶雅新竹光復店停車場，機車可直接停店門口。

▲大仔拉拉鍋位在寶雅隔壁，有個顯眼的藍色霓虹燈復古招牌。

▲有店員專門在處理燒炭換鍋，比起瓦斯的火鍋真的辛苦許多。

▲店內用餐空間不大座位不多，但復古氛圍營造得不錯，每桌都有專屬抽煙設備因此聞不太到炭燒味。

▲桌上有QR code使用手機掃碼點餐。

▲大仔拉拉鍋菜單：有一斤蛤蠣的大仔拉拉鍋、還有兩人套餐的豬雞拉拉鍋和牛雞拉拉鍋，套餐有兩種肉、黑盤火鍋料和方盤青菜，還有另外單點品項，整體價格偏中高。

▲冰箱內有黑盤火鍋料和方盤青菜可自行拿取，另外一個冰箱提供多款飲料可選擇。

▲醬料區有蔥段、香菜、辣椒、沙茶醬、蒜泥、醬油、香油等調味料。

▲店內的白飯可無限吃到飽，完全是大飯桶的福音。

▲牛雞拉拉鍋999元：服務員把剛燒好的木炭端上桌後馬上就能感受到從身體熱到臉的熱度，蛤蠣和湯底已經事先使用蒜頭炒過爆香才端過來，沒有機會看到現場炒鍋。

▲湯頭呈現乳白色，不只鮮甜還有濃郁的蒜香味，真的非常好喝，冬天很適合補補身體。

▲鍋內有滿滿的蛤蠣，雖然是小顆的但肉質極為飽滿多汁，沙子也吐得很乾淨。

▲雞肉是雞腿肉的部位，最讓我驚豔的是肉質極為滑嫩纖細，咬一口幾乎完全感受不到雞肉的纖維，肉質吸附了湯頭的鮮甜很是入味！

▲牛肉油花分布得很均勻，肉質纖維較粗不是軟嫩類型，與雞肉肉質比起遜色許多。

▲蔬菜盤我們選了大陸妹，火鍋料選了起司牛肉丸，起司牛肉丸有著彈牙的口感，咬一口香濃的起司馬上流出很誘人，只是起司非常燙口食用時要小心。

雞蛋糕短評：竹科最近新開的炭燒火鍋店，當天點了雙人套餐有雞肉、牛肉，一份蔬菜一份火鍋料999元 CP值普通，鍋內有滿滿的蛤蠣湯頭鮮甜，雞肉極為軟嫩，牛肉肉質普通，服務員會一直幫忙加湯加炭服務很不錯，炭火溫度高很適合天冷的時候吃！



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★



【大仔啦啦鍋美食資訊】

地址：新竹市東區光復路一段558號

電話：0989281911

官網：facebook

營業時間：11:00–14:30、17:30–22:00(平日)、11:00–23:00 (六日)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可Linepay)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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