自助烤串可以玩出什麼花樣？！

懶得自己烤又想吃烤肉，【一起烤串】串燒店絕對是首選！

無煙又方便的自動翻轉串燒，讓你第一次串燒就上手！

看著肉肉噗滋噗滋超級療癒〜超好玩的自動翻轉串燒體驗一定要試試〜

台北中山區、林森北路巷弄裡的美食林立，今天小編就要來去這家位在七條通裡的【一起烤串】

店內走日式居酒屋風格，內部空間寬敞，座位數多，明亮感也是許多居酒屋少見的

設有2間獨立包廂可容納6-8位，隱密用餐空間不受打擾，私密聚會暢聊不用怕，美食美酒一次滿足

而且因為販售串燒類食物，但店內也沒有不適油煙味，是非常加分的一點

也提供多種日本酒類有啤酒、清酒、燒酒等等可供選擇〜

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

懶人烤肉靠這台！自動翻轉串燒機，能自動360度翻轉，讓食材均勻受熱

這種聰明的燒烤爐，隨時轉動受熱均勻，讓食物達到最理想的溫度，保留食材原汁原味

除了有燒烤功能還設計保溫架，讓大家在邊吃邊烤聊天也不用擔心食材冷掉

而且機器的下方是清水，肉串的油汁滴下去是滴在水裡，不會冒煙塵，乾淨無異味！

OK〜服務人員帶位子入座後，用手機掃描桌上QR Code點餐

如果想看全部的MENU也可以參考這張，價位從最便宜的$60起跳，真的很佛阿！

不敢相信台北竟然有這麼平價的串燒居酒屋！

每張桌上擺放好幾款醬料區(鹽、椒鹽粉、孜然粉、七味粉)，可以不同的串燒搭配不同的調味

，很推薦都試試看

還很貼心的立了一張「食材時間參考」小牌子，不同的食物，烤熟所需要的時間不一樣

接著就等串燒送上桌囉〜

深夜美食！不小心點一整桌……….

而且用三層點心架來裝等等待烤的串燒

想要品嚐肉質原味的人，建議選擇鹽味，若想要吃起來更加多汁的話

，建議選擇醬汁，醬不止是濃郁，更加爽口

翻滾吧 〜肉肉！！自己的肉肉自己翻

「自動串烤機」只要把串烤食材放上去，底下有齒輪會帶動鐵串轉動，它就會自動轉動

真的很輕鬆耶，完全不用動手，也不用隨時顧火，可以好好聊天耶

等待串燒時，先食點前菜小食

【一口乾溫泉蛋】

滿滿金黃色鮭魚卵尬一顆溫泉蛋，畫面真的超療癒〜

溫泉蛋半熟、呈現膏狀的Q彈蛋黃，一口喝下去有著像奶油般的絲滑口感，非常順口

嗶嗶啵啵啊〜加上濃稠的蛋黃香氣四溢，我必須說它的口感非常獨特

【洋蔥檸檬生蠔+芥末莎莎醬生蠔】

超肥的生蠔，淋上特調醬汁清爽開胃

洋蔥檸檬生蠔，檸檬汁能去除腥味，提出鮮味，入口時會顯更的清甜

芥末莎莎醬生蠔，簡單搭配莎莎醬，一口吃進鮮濃海味〜

生蠔超大一顆，吃起來很清爽是我個人蠻喜歡的一道

【鹽味翼板牛肉】

牛肉用的等級相當高，才能吃到這麼軟嫩多汁的口感

鹽燒，完美保留牛肉的原味鮮美，帶給我們最純粹的香味與甜味〜

肉質也很嫩喔，還有微微肉汁滲出，好吃好吃！

【黑胡椒翼板牛肉】

黑胡椒醬的完美融合！

嘗一口醇香多汁的黑胡椒牛肉串，可感受到那濃烈的黑胡椒香氣

香氣濃郁超好吃，他們家的牛肉串不論任何調味，都能呈現完美肉質

【醬燒翼板牛肉】

牛肉串口感厚實但不硬柴咬下去充滿牛肉香〜

店家獨家的醬汁帶點鹹甜，吃多也不會太膩，令人一串接一串一吃就欲罷不能！

【鹽味雞松板】+【黑胡椒雞松板】

哇喔 〜好酷松阪雞耶！

每隻雞只能取下不到50公克，非常稀有，這裡都吃得到

超夯必點款，Q彈Q彈脆中帶軟，大人小孩都愛！

吃起來紮實鮮彈有嚼勁還多汁，難怪號稱雞肉的寶藏部位，只要吃過就會心心念念忘不了啊〜

兩種口味口感豐富肉質細嫩、鮮甜Q脆爽口，真的是雞肉中最好吃的部位，讓人驚艷！

【雞翅】

雞翅外層烤至金黃色，略帶微焦的表皮讓人垂涎…….

還會滴汁，超級新鮮，每一口都是驚喜的肉汁炸彈！

咬在嘴裡直接爆肉汁〜烤時皮會酥，裡面肉還是嫩的，雞翅真的#超級超級超級好吃！

【鹽味雞肉】

使用雞腿肉來製作，雞肉串燒部位必吃這個！！

是肉質和味道非常好的雞肉喔〜

去骨雞腿肉，這雞肉串保水性非常高，油脂和肉汁豐富，口感有咬勁又不乾澀

超好吃！喜歡雞肉串燒的一定要來試試看

【孜然羊肉】

孜然，就羊肉的最佳拍檔！

羊肉經過精心的孜然粉和多種調味料的醃製，展現出獨特的風味

咬下香氣十足的羊肉，孜然的濃郁香氣與軟嫩的肉味完美融合，讓味蕾得到極大滿足

串烤也很可以，除了肉之外，還有很多海鮮可以選唷

【白蝦】+【柳葉魚】

新鮮的白蝦，已經事先去殼，烤得剛剛好，蝦肉鮮嫩，每一隻都保有原汁原味

入口後滿嘴的海洋鮮甜……

Q彈滑嫩的肉質，白蝦雖然沒有草蝦那麼大隻，但肉質卻不輸草蝦唷〜

一個讓小編驚豔到的柳葉魚！

愛吃烤肉的都知道柳葉魚非常不好烤，常常烤到四分五裂、分東離西哈哈

這裡輕輕鬆鬆烤的超美XD

飽滿的魚蛋與酥脆的魚肉多，層次的口感，讓人一尾接一尾直呼過癮

【鹽烤扇貝】

選用優質的新鮮扇貝，保留天然的鮮美

每一顆扇貝都飽滿多汁，肉質細膩，帶有海洋獨特的甘甜〜

肥美鮮甜，大顆好吃！

【明太子烤飯糰】

油脂豐富的鮭魚很適合包在飯糰裡，用明太子的鮮味更是提高美味度

明太子與米飯Q彈口感的絕妙組合，米粒跳躍在唇齒之間，口感好迷人〜

【炸牛蒡】

炸過的牛蒡很香，口感很脆，意外的超好吃！

口感超級酥脆，每一口都會卡滋卡滋的，涮嘴不油膩，吃上一口就會停不下來

【鮭魚味噌鍋】

吃串燒一定要來一鍋又熱又香的鮭魚味噌鍋！

鮭魚肉，再加上豆腐、菇類、洋蔥、蘿蔔、大蔥等蔬菜，搭配醇厚的味噌湯底一起燉煮

整鍋就是只有鮮〜甜〜爽〜能形容了！！！

湯頭超鮮甜，吃得到整片鮭魚肉以及滿滿豐富配料，海鮮控必點鮭魚鍋！

【麻辣腸旺鴨血】

豪邁切大塊，搭配豬大腸，入味香濃口感Q彈，大口享用超過癮

鹹香帶勁，集結於一鍋，愛吃辣的你絕不能錯過！

【Orion生啤】

日本沖繩Orion生啤一杯只要99元！

吃串燒就要來上一杯Orion沖繩生啤才對味呀

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【荔枝鹽鹽氣泡飲+巨峰葡萄氣泡飲】

但如果這時候開車不能喝酒怎麼辦呢？！

來杯水果氣泡飲，一整個就是舒服〜

細緻清爽的氣泡，與多種低糖度的天然水果風味，喝起來相當爽口

小珊珊碎碎念：

這家串燒光是雞就有超多部位，串燒樣樣都無雷好吃！

而且使用自動串烤機免動手無油煙，受熱均勻不擔心烤焦，串燒烤出來肉質特別甜美

CP值真的很高，小資族不用怕破產也能大吃串燒，超適合聚餐小酌

【INFO】

【一起烤串】

▶地址：台北市中山區中山北路1段121巷34號

▶聯絡專線：02- 25683210

▶營業時間：17:00~1:00

▶官方臉書：一起烤串

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