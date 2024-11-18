안녕하세요~ 燒肉迷們，是不是每次一聽到鐵板上的「滋滋聲」就忍不住餓了？這次我們直衝東區的啾哇嘿喲韓式烤肉專門店，只要499元起，就能開啟一場無限續盤的燒肉派對！燒肉、熱炒、啤酒一次滿足，還不快揪上三五好友一起來大口吃肉、大聲乾杯？

進到店內，整體環境雖然沒有華麗的韓式風格，但空間寬敞，讓你能輕鬆自在地享受燒肉，無論是和朋友聚會還是家庭聚餐，都很合適。

最重要的是，店內排煙設備做得不錯，吃燒肉的時候不會讓你衣服也沾上一股燒肉味，整體用餐體驗非常愉快！

菜單餐點方案：499元 & 599元，兩種價位選擇，滿足不同需求！

499元方案：包含了燒肉、韓式小菜以及飲品，適合一般食量的朋友。你可以享受 辣醬豬五花、梅花豬肉片、秘醬豬軟骨 等多種經典韓式燒肉選擇。

599元方案：在499元的基礎上增加了更多選擇，包括 松阪豬、雪花牛肉片、秘醬牛小排 等頂級食材，還能選擇搭配 韓式熱炒 或是 無限暢飲的 CASS 啤酒而無論選擇哪一個方案，還可以無限享用韓式小菜以及飲品還可以加價39元享用 明治冰淇淋，吃飽喝足後來個甜點收尾！

自助區的選擇真的讓人驚喜，特別是青陽辣椒，這道配料簡直是燒肉的最佳搭檔！它的辣味不過分強烈，但足以提升整體味覺體驗，讓你吃燒肉的同時，感受那股鮮辣的刺激感。

我的肉盤上桌了看看是不是很豪氣，肉這麼多看到我們興奮不已啊！

雪花牛肉片底層，油花分布均勻得像雪花般美麗，肉質細嫩，放在鐵板上迅速熟成，油脂融化後帶來的鮮甜感令人無法抗拒。

入口即化的口感搭配店內特製醬料更是一絕，每片都讓人捨不得浪費。

說到肉質，安格斯黑牛真的是讓人無法抗拒！這塊肉以優質肉源聞名，燒烤過程中香氣撲鼻而來。

每一口都帶著濃濃的牛肉香氣，肉質的鮮美在嘴裡瞬間爆發，入口軟嫩又不失咬勁牛肉特別適合搭配生菜包肉，將它包在新鮮的生菜中，咬下去不僅有牛肉的濃郁香味，還帶著一絲清爽的生菜口感太好吃了！

松阪豬這我可是來吃燒肉地點之一的肉品，吃起來既不油膩又十分鮮美。當它在燒烤架上烤得微微焦脆時，外層略帶一點脆感，

咬下去的時候，豬肉的嫩滑與自然香氣立刻散開。每一口都能感受到肉質的鮮美，軟嫩多汁，非常適合搭配一些簡單的韓式辣醬或包裹在新鮮生菜中，帶來清爽又美味的口感。

點熱炒非常簡單！只需選擇你喜歡的熱炒菜色，店內會提供兩張點餐單，每張上面都有詳細的選項畫好你想要的菜品，然後把單子交給服務生，熱炒就會迅速送上桌來，讓你在燒烤的同時，也能享受到香辣開胃的韓式熱炒讓整個餐點更加豐富！

在這裡能吃到的松葉蟹膏拌飯，蟹膏的香氣濃郁而不過於強烈，與飯粒混合後，散發出海鮮的鮮美風味。

每一口都能感受到蟹膏的細膩口感，濃厚的海味與白米飯完美結合，讓整個拌飯更添層次感。蟹膏的滑順與米飯的粒粒分明互相交織，讓人每一口都覺得滿足。

海鮮煎餅微微帶有厚度，外層煎得金黃酥脆，每一口咬下去都能聽見那「咔嚓」的脆感，讓人食慾大開。

為了避免浪費，這家店有個特別的規定：你吃完一輪餐點後，才會上新的一輪燒肉和熱炒。這樣的安排不僅能確保每一份食物都能被充分品味，也讓大家在享受燒肉的過程中，不會因為太快上菜而產生浪費的情況。

這家燒肉餐廳真的韓式菜色挺豐富的，絕對會在回訪！從肉類到小菜，還有啤酒和熱炒，無論是跟朋友聚餐還是自己來，都很適合期待下次再來大快朵頤！

店家資訊：

➡️ 啾哇嘿喲韓式烤肉專門店

📍 台北市大安區敦化南路一段160巷23號

📞 02-2752-2653

🕒 11:30–14:30 / 17:00–23:30

➡️店家臉書粉絲專頁