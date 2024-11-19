「花蓮航空站(花蓮機場)」是位在花蓮縣新城鄉重要的交通樞紐，主要是以台灣國內航班為主，不過過往也是有不少國外航班，像是韓國、日本、中國、越南、泰國和香港等航線，讓東部的旅客不用先跑到松山機場、桃園機場或是往南到高雄小港機場，除了本身是靠海側是民用機場外另一半靠山側是軍用飛機使用，是一座軍民兩用的機場，所以時不時都會看到軍方的戰鬥機靠近地面準備降落，雖然機場本身不大但環境的設計十分的漂亮。

機場資訊

花蓮機場



名稱 : 花蓮航空站

電話 : (03)821-0768

地址 : 花蓮縣新城鄉機場巷1號 (Google地圖)

機場代碼 : IATA – HUN / ICAO – RCYU

啟用時間 : 1962年5月16日

海拔高度 : 51英尺(16公尺)

我們是上午從「宏越租車」租完車後直接開過來，地點離花蓮火車站約8分鐘左右非常近，路上會經過經家樂福花蓮店

機場環境

快到機場時左側是往「出境大廳」，中間是「入境大廳」，如果要停車就是直接往右邊轉過去

當時去的時候機場停車場大部分的都是圍起來整修當中，不過整個地下停車場的區域非常寬敞，也許整修是為了之後與更多國際航空來合作提高更大的轉運量

走到一樓外面是往入境大廳的車道，因為目前花蓮航空站的班次還沒有全部恢復，那天去的時候只有早上和傍晚各一班飛機，分別是飛往台北和高雄，所以中間時段就比較沒有人不過拍照就方便很多

機場大樓主要有三層樓，一樓是入境大廳，二樓是出境大廳，三樓則是辦公室

一樓環境(1F)

花蓮航空站雖然規模相對小很多不過內部的裝潢十分精緻，滿滿都是花蓮有名的大理石建築而成

中間的部分還有小瀑布設計，如果人比較少時瀑布的水聲就滿明顯的，不會讓機場顯得太過於寂靜

中庭的部分是設計成像小叢林的樣子，多了綠意盎然的蓬勃生機

中間的區域還有一間咖啡廳可以邊欣賞景色邊悠閒喝咖啡

二樓環境(2F)

二樓是出境大廳，往中間望去可以俯瞰中庭的景色

面向出境大廳門口的左邊是「立榮航空」的服務台，櫃台和後面的行李輸送帶就像是桃園機場的縮小版

右邊是「華信航空」的服務櫃檯，剛好就是台灣兩個國內航空一間一邊，這樣也能避免旅客擠在一起排隊

等待區的座位滿多的，往中間走就是出境門口，不過因為下一班航班是傍晚6點40分，所以出境門是先關閉起來等時間到才會開放

三樓環境(3F)

三樓雖然主要是辦公區，不過外面的走廊還是可以讓旅客來拍照

在其中一邊角落也就是華信航空櫃台的婁讓有花蓮航空站的立體模型

整體的設計還滿細緻的，也是看到這個圖才知道塔台的位址，因為沒有戶外的觀景台沒辦法直接拍到飛機，主要也是因為是軍民兩用機場避免軍方的相關訊息被拍攝出去

靠近三樓的柱子頂端裝置藝術是阿美族的裝扮，把當地的人文風情也加入到機場裡面，讓更多旅客可以知道花蓮的特色

沿著走廊走到另一冊就是辦公區域，主要就是可以從三樓完整的拍攝機場是內的照片

從窗戶往外看就是出境區還有登機門，期待花蓮航空站未來會有更多國際航班復航，讓當地的觀光更加繁榮

香港快運航空

花蓮政府近期宣布在2024年12月12日開始恢復花蓮直飛香港的包機服務，每周提供高達四個航班(二、四、六、日)，每趟航班最多可以載180位左右的旅客，而香港快運航空官網更是宣布單趟未稅最低只要325元

香港快運的官方訂票網站方案一共有分成四種，因為是廉航有罪輕便背包客的方案可以選擇，不過多400元就能有一件20公斤的托運行李，以行李的價格來說滿便宜的

不過選擇完方案時要記得看最終價格，因為香港當地回程的費用跟一般廉航比較不同，會收像機場建設費還有旅客保安費，基本上加一加來回含稅最低也是3000多台幣，不過以廉航來說還是非常便宜

下面這張圖是選擇「隨心飛」方案也就是加一件20公斤的托運行李，跟以往搶廉航的票比起來相對便宜，一般來回含托運行李大約都是5000左右

結語

自從開始做旅遊部落客開始就喜歡到機場拍攝飛機還有機場內環境，雖然花蓮航空站沒有直接對外的觀景台可以拍，不過最大的亮點就是室內中庭的設計，可以讓遊客先欣賞到花蓮好山好水以及人文風情的特色，踏出機場後開啟花東之旅。對於北部人來說比較少機會直接到花蓮航空站，因為出國都是直接到松山機場或是桃園機場，即便到花蓮玩也是開車或搭火車為主，但對於花東地區的鄉親來說花蓮航空站是出國最近的機場，希望未來越來越多航線開航這樣讓全台灣各地的朋友都有鄰近的機場可以搭乘，逐漸恢復到疫情前的旅遊盛況。