開在巷弄內的自家裡，什錦系列是最多人推薦點的，餐點除了其它什錦系列外，還有客家板條、榨菜肉絲、陽春麵、小菜……等，內用有冷氣吹，還有專屬的電視可以看。

外觀就是一般的住家，我們進門的時候，客廳還有人在看電視，門口的這張實木桌就是客人的主要用餐區，大約可以坐四位，後來來的老顧客直接進去到客廳桌那裡用餐，兩邊都有電視，很像在自家邊吃飯邊看電視感覺，冷氣的話只有一台，客廳桌那裡會比較涼。

老闆看到我們帶小朋友，貼心的幫忙開了卡通頻道。

牆上有美麗的畫作，還有一張神明桌。

沒有掃QR碼不確定會連結到哪

醬料、餐具是由老闆拿到桌上的，每一種看起來味道都很棒。

什錦麵

料給得不少，幾乎是整碗的寬度面積了，以豬肉的內臟為主，有間隔肉、豬肝、腸子，另外有丸子、魷魚、少許青菜。豬肝吃起來脆中帶嫩，沒有腥味咀嚼起來很香，腸子處理的也很好沒有苦澀味跟腥味，鮮中帶脆好好吃，間隔肉有筋的Q脆，又有肉的嚼勁跟鮮嫩，總覺得雖然很常見，但每家做出來的就是會有那麼一點點不一樣的口感。

這碗湯好好喝，覺得除了大骨熬煮後的鮮味外，還有很豐富的肉香在裡面，喝起來是清甜不油膩的......( 繼續閱讀文章 )

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