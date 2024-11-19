桃園必吃人氣港式「永芯茶檔茶餐廳」，主餐海南雞飯、香煎雞腿扒公仔麵都很推薦！必點招牌還有流心的「黃金法蘭西多士」，花生奶醬口味也很欠吃！

好久沒有吃到那麼厲害的港式茶餐廳！桃園這間「永芯茶檔茶餐廳」，不管裝潢、餐點都讓你一秒來到香港！這次是來前陣子新開幕的永芯茶檔茶餐廳桃園南平店用餐，推薦必點招牌「黃金法蘭西多士」，外皮煎至脆脆的，切開來有滿滿黃金流芯醬流出，真的是我這幾年吃到最好吃的西多士！「花生奶醬法蘭西多士」也很厲害，滿滿顆粒花生醬再淋上煉乳，真的超邪惡超欠吃！主餐很推薦「海南雞飯」去骨土雞肉超大一塊，金黃色的雞皮超誘人，肉質鮮嫩又多汁，而且飯超香～「香煎雞腿扒」雞腿肉又脆又香，搭配公仔麵好對味～炸「鮮蝦餛飩」直接包入整隻蝦仁，還保有紮實的豬肉餡，非常真材實料。「沙嗲雞肉串」非常入味，重點是肉質不乾柴！飲料必來杯道地的「絲滑奶茶」，茶味、奶味都超濃郁～「永芯茶檔茶餐廳」在桃園、內壢皆有門市，港點控必收藏！

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桃園藝文特區新開幕的「永芯茶檔-南平店」，白底紅色的招牌寫著大大的「永芯茶檔」，並畫上中國龍圖騰，霸氣十足的招牌走過、路過不易錯過。開車來可以停在藝文特區內的地下室停車場，運氣好的話，附近也有路邊收費停車格。

「永芯茶檔」目前在桃園有兩間分店，另一間創始店位在內壢火車站附近。

餐具、調味料自取，另外也有提供白開水，內用不收取服務費。調味料有紅醋、青蔥將、煲仔油、辣椒，也有季節小菜可以自己裝。

「永芯茶檔」最厲害的就是他們家的裝潢，真的會讓你一秒到香港，真的隨便拍、隨便美！

每人低消$150元，用餐限時150分鐘。

➡️官方LINE：凡加入會員，即可獲得單筆消費滿$200元折$20元券乙張(每桌一位可使用一張)，現領現用(限南平店使用)。

➡️Ocard：凡加入會員，即可獲得$50元折抵券乙張！(單筆消費滿$500元即可使用)

🔺香煎雞腿扒 $234

「香煎雞腿扒」使用厚實的台灣土雞腿製作，外皮煎至恰恰，吃起來特別香，雞肉本身鮮嫩又多汁，澱粉部分可以選擇香Q飯、公仔麵或是廣生麵，當然要選我超愛的公仔麵，就是炒泡麵的香氣非常好吃，一旁還有附太陽蛋、青菜來均衡飲食。

🔺海南雞飯 $249

「海南雞飯」個人也很推薦，雞腿金黃色的外皮也太誘人，使用本土土雞肉以蔥段、香茅、南薑老薑等多種辛香料醃製，雞腿又嫩又厚實，還有幫忙去骨，可以放心大口吃，一旁還附上青蔥醬、辣醬及油膏三種沾醬，每一口都能嚐到不同風味，白飯自帶香蘭葉、蒜頭、雞汁香氣，單吃就很夠味好吃，還能搭配太陽蛋、生菜一起享用，真的好滿足！

🔺沙嗲雞肉串 $149

「沙嗲雞肉串」光看色澤就知道有多入味，使用的是土雞肉製作，肉質完全不乾柴，搭配一旁濃郁的特製沙嗲醬，增添了不少香氣層次。

🔺鮮蝦餛飩 $109

「鮮蝦餛飩」一份三顆，雖然價格破百，但絕對物超所值，每顆餛飩都包著整隻鮮蝦及紮實的豬肉餡，外皮酥脆且內餡飽滿，搭配酸甜醬，好吃到讓人欲罷不能。

🔺黃金流芯西多士 $139

「黃金流芯西多士」是店內的人氣招牌之一，沒點這道等於白來了！淋了滿滿楓糖漿，再放上一塊奶油，切開後，金黃的流芯醬緩緩溢出，還沒吃到就先流口水啦！鮮奶吐司的外皮非常酥脆，裡面的黃金流芯醬則是以鹹鴨蛋混合奶油製作而成，鹹甜交織的涮嘴滋味，真的是我近幾年來吃過最好吃的西多士！

🔺花生奶醬法蘭西多士 $139

另一道「花生奶醬法蘭西多士」也很優秀，淋上滿滿帶有顆粒感的花生醬及奶醬，切開來花生醬土石流緩緩流下，吐司還夾著黑芝麻內餡，甜度適中且不膩口，真的會一口接一口停不下來。

🔺絲滑奶茶 $109

🔺凍檸茶 $109

來港式茶餐廳一定要來杯「絲滑奶茶」，茶味、奶味都很濃郁，非常順口好喝～「凍檸茶」也很推薦，喝起來完全沒有苦澀感，茶味也很濃厚，檸檬味道也有出來，真的很爽口好喝。

免飛香港，就能在桃園吃到正統又好吃的港式茶餐廳，而且價格也比香港當地便宜不少，來「永芯茶檔」絕對要點他們家的西多士，尤其是「黃金法蘭西多士」，絕對能滿足你的甜點胃！