找南港的高CP值茶餐廳？想吃平價港式料理又不想跑太遠？那你絕對要來「美利香港茶餐廳」

不需要飛到香港，在這裡就能享受到道地的港式風味

無論是經典港式奶茶、還是牛腩，每一道都能讓你口水直流、飽足又滿意

美利香港茶餐廳坐落在南港，不僅靠近南港捷運站，離南港車站也很近，不管你是搭捷運來，還是自己開車，都可以輕鬆抵達

無論你是南港當地人還是特地前來的饕客，都能快速到達這個港味聚集地，絕對是吃飯、約會的好選擇

美利香港茶餐廳的價格超親民，讓你不用擔心破費也能享受到道地的港式美食

相比台北其他港式餐廳，這裡的消費真的讓人感覺物超所值

不管是學生、上班族還是家庭聚餐，都能輕鬆滿足每個人對港味的想念

美利香港茶餐廳

電話： 02 2652 9355

地址： 115台北市南港區忠孝東路七段369號C棟 9 樓

營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:30(週一至週四)

星期五11:00–15:00, 17:00–22:00

星期六11:00–22:00，星期日11:00–21:30

在美利香港茶餐廳，明爐蜜汁叉燒滑蛋飯絕對是必點

這道料理的叉燒香甜蜜嫩，在烤爐中慢慢烘烤，表面帶著微微焦香的蜜汁

讓人一口咬下就有滿滿的香氣在嘴裡擴散，甜中帶鹹，油而不膩

滑蛋更是這道菜的靈魂！嫩滑如絲的蛋液淋在白飯上，蛋香撲鼻，入口即化

每一口都能感受到蛋的綿密滑順，與叉燒的蜜汁相互交織，讓米飯充分吸收了蛋香和叉燒的風味

米飯軟硬適中，既不過軟也不過硬，每一粒飯都包裹著蜜汁和蛋香，滿足到讓人想要一口接一口停不下來

港式牛腩滑蛋帽蓋飯是一道絕對讓你驚豔的經典美味！而且牛肉超大塊的

這道飯的牛腩選用了嫩滑的部位，經過長時間炖煮，肉質不僅軟嫩入味，還帶著一層誘人的醇厚湯汁

每一口牛腩都彈嫩多汁，湯汁裡的香料味和微微的甘甜感在舌尖蕩開，簡直是口感的享受

怎能錯過這道經典滑蛋蝦仁飯？這道菜的滑蛋真的是一絕

蝦仁新鮮大隻，肉質鮮美、彈牙，每一口都能嚐到滿滿的海味，完全保留了蝦的鮮甜

蝦仁和滑蛋的搭配，真是絕配，滑蛋的細膩與蝦仁的彈性相互輝映，吃上一口就讓人心情大好

想在忙碌的生活中找一碗暖心的美味嗎？來試試這道經典的港式鮮蝦雲吞湯生麵吧

每一口都是滿滿的幸福感，湯頭清爽又濃郁，搭配著Q彈的生麵，讓你從第一口就愛上這道香港風味的經典佳肴

新鮮蝦仁包裹在薄透的雲吞皮中，每一口都能咬到海鮮的鮮甜味，再加上一碗熱氣騰騰的湯

輕輕一撈，麵條在湯汁中吸收了豐富的鮮美味道，讓人欲罷不能

這麼一碗看似簡單卻充滿香港風味的湯麵，不僅讓你感受到正宗的香港美食

每次想吃一道清爽又有滋味的蔬菜，蠔油廣東芥蘭花絕對是首選

這道廣東經典的家常菜，選用了新鮮的芥蘭花，搭配上濃郁的蠔油醬汁

簡單卻充滿層次感的味道，每一口都能讓你回味無窮

新鮮的芥蘭花煮至剛好嫩脆，保持了天然的鮮香，而蠔油的獨特鮮美則為菜品增添了豐富的深度和風味

這不僅是色香味俱全的一道菜，更是一種健康又營養的選擇

蠔皇叉燒包，真的是港式飲茶裡最不可錯過的一道經典

先說那外皮吧，一掀開蒸籠蓋，熱氣撲面而來，白白胖胖的包子散發著誘人的麵香

輕輕撕開，柔軟得像雲朵，帶著一點微甜，讓人忍不住想趕快咬一口

裡頭的叉燒餡更是靈魂所在，甜甜鹹鹹的滋味剛剛好

蠔油的濃郁香氣完美地包裹著細嫩的叉燒肉，每一口都有醬汁在舌尖蕩漾，濃郁卻不膩口

鼓汁蒸排骨是港式點心裡的靈魂菜色，每次上桌都能瞬間抓住所有人的目光

排骨經過鼓汁的醃製，整個香氣滲透進骨頭縫裡，一入口就被那鮮嫩多汁的口感俘虜

鼓汁的鹹香帶著一點微甜，配上蒜蓉的濃郁香氣，整道菜的風味層次非常豐富

排骨的肉質軟嫩不柴，咬下去還能感受到骨邊的筋肉Q彈，特別有嚼勁

萌豬流沙包，光是名字就讓人忍不住露出微笑，真正看到時更是萌到不忍下口

這款包子不僅外型可愛，香甜的內餡還帶著濃濃的幸福感

Q彈的外皮像搓揉過的棉花糖，輕輕掰開時，裡面的流沙餡緩緩流出

金黃色的內餡散發著奶香與鹹蛋黃的香氣，濃郁又誘人

咬一口，甜中帶鹹，餡料滑順細緻，搭配蓬鬆的外皮，每一口都是滿滿的治癒感

經典蝦餃皇，真的是港式飲茶裡的「點心之王」

一籠端上桌，晶瑩剔透的餃子皮裡包著飽滿的蝦仁，光看就令人食指大動

Q彈的外皮薄得幾乎能透出裡頭的餡料，一口咬下，裡面的蝦仁鮮甜多汁，還帶著一點脆彈的口感，充分展現了蝦子的鮮美本質

如果說港式茶餐廳裡有一道必吃的經典，那冰火菠蘿油一定榜上有名

這款美味的靈魂在於菠蘿包酥脆的外皮與鬆軟的內裡，再夾上一片冰涼的厚切牛油

一口咬下，冰與火的交融，甜與鹹的碰撞，帶來超級滿足的口感享受

剛出爐的菠蘿包散發著濃郁的香氣，外層酥脆金黃，內裡鬆軟細膩，夾上冰涼的牛油更添一層絲滑口感

這種溫熱的麵包碰上冰涼的牛油，口感對比之鮮明，讓人吃過後久久難忘

提到港式下午茶，經典西多士絕對是不可錯過的一道美味

這款外脆內軟的甜點，光是香氣就讓人忍不住食指大動

金黃酥脆的吐司夾著濃郁的花生醬，一口咬下，鬆軟的吐司和甜蜜的內餡在嘴裡交織，瞬間幸福感滿溢

再淋上一層蜂蜜，讓西多士的甜點風味更上一層樓

炎炎夏日，最解渴又提神的飲料，絕對非檸檬茶莫屬

濃濃的茶香混合著新鮮檸檬片的微酸，入口就是一股沁涼感，瞬間消暑解渴

美利香港茶餐廳的環境讓人一踏進去就有種穿越到香港街頭的感覺

整體裝潢以復古與摩登結合的風格為主，濃濃的港式氛圍撲面而來

牆上掛著復古的霓虹燈牌，以及經典的茶餐廳小擺件，每一個細節都充滿了懷舊情懷

桌椅的排列緊湊卻不擁擠，讓人有種貼近港式日常的親切感，燈光柔和不刺眼，營造出舒適又溫馨的用餐氛圍

無論是想找南港的平價餐廳，還是純粹想要體驗正宗的香港茶餐廳氛圍

美利香港茶餐廳都能讓你滿足口腹之慾，品嚐到地道的港式早餐、午餐或下午茶

這家南港茶餐廳不僅是當地人心中的好味道，更是許多台北港式餐廳推薦清單中的必去之地

趕快來台北南港的美利香港茶餐廳，享受這道平價又美味的港式料理吧

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