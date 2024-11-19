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台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇

2024-11-19 19:53:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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 找南港的CP值茶餐廳？想吃平價港式料理又不想跑太遠？那你絕對要來「美利香港茶餐廳」

不需要飛到香港，在這裡就能享受到道地的港式風味

無論是經典港式奶茶還是牛腩，每一道都能讓你口水直流、飽足又滿意

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美利香港茶餐廳坐落在南港，不僅靠近南港捷運站，離南港車站也很近，不管你是搭捷運來，還是自己開車，都可以輕鬆抵達

無論你是南港當地人還是特地前來的饕客，都能快速到達這個港味聚集地，絕對是吃飯、約會的好選擇

美利香港茶餐廳的價格超親民，讓你不用擔心破費也能享受到道地的港式美食

相比台北其他港式餐廳，這裡的消費真的讓人感覺物超所值

不管是學生、上班族還是家庭聚餐，都能輕鬆滿足每個人對港味的想念

台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇美利香港茶餐廳

 電話： 02 2652 9355

 地址： 115台北市南港區忠孝東路七段369C9

 營業時間：11:00–15:00, 17:00–21:30(週一至週四)

 星期五11:00–15:00, 17:00–22:00

 星期六11:00–22:00，星期日11:00–21:30

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在美利香港茶餐廳，明爐蜜汁叉燒滑蛋飯絕對是必點

這道料理的叉燒香甜蜜嫩，在烤爐中慢慢烘烤，表面帶著微微焦香的蜜汁

讓人一口咬下就有滿滿的香氣在嘴裡擴散，甜中帶鹹，油而不膩

滑蛋更是這道菜的靈魂！嫩滑如絲的蛋液淋在白飯上，蛋香撲鼻，入口即化

每一口都能感受到蛋的綿密滑順，與叉燒的蜜汁相互交織，讓米飯充分吸收了蛋香和叉燒的風味

米飯軟硬適中，既不過軟也不過硬，每一粒飯都包裹著蜜汁和蛋香，滿足到讓人想要一口接一口停不下來台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇

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 港式牛腩滑蛋帽蓋飯是一道絕對讓你驚豔的經典美味！而且牛肉超大塊的

這道飯的牛腩選用了嫩滑的部位，經過長時間炖煮，肉質不僅軟嫩入味，還帶著一層誘人的醇厚湯汁

每一口牛腩都彈嫩多汁，湯汁裡的香料味和微微的甘甜感在舌尖蕩開，簡直是口感的享受

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怎能錯過這道經典滑蛋蝦仁飯？這道菜的滑蛋真的是一絕

蝦仁新鮮大隻，肉質鮮美、彈牙，每一口都能嚐到滿滿的海味，完全保留了蝦的鮮甜

蝦仁和滑蛋的搭配，真是絕配，滑蛋的細膩與蝦仁的彈性相互輝映，吃上一口就讓人心情大好

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 想在忙碌的生活中找一碗暖心的美味嗎？來試試這道經典的港式鮮蝦雲吞湯生麵

每一口都是滿滿的幸福感，湯頭清爽又濃郁，搭配著Q彈的生麵，讓你從第一口就愛上這道香港風味的經典佳肴

新鮮蝦仁包裹在薄透的雲吞皮中，每一口都能咬到海鮮的鮮甜味，再加上一碗熱氣騰騰的湯

輕輕一撈，麵條在湯汁中吸收了豐富的鮮美味道，讓人欲罷不能

這麼一碗看似簡單卻充滿香港風味的湯麵，不僅讓你感受到正宗的香港美食

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每次想吃一道清爽又有滋味的蔬菜，蠔油廣東芥蘭花絕對是首選

這道廣東經典的家常菜，選用了新鮮的芥蘭花，搭配上濃郁的蠔油醬汁

簡單卻充滿層次感的味道，每一口都能讓你回味無窮

新鮮的芥蘭花煮至剛好嫩脆，保持了天然的鮮香，而蠔油的獨特鮮美則為菜品增添了豐富的深度和風味

這不僅是色香味俱全的一道菜，更是一種健康又營養的選擇

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蠔皇叉燒包，真的是港式飲茶裡最不可錯過的一道經典

先說那外皮吧，一掀開蒸籠蓋，熱氣撲面而來，白白胖胖的包子散發著誘人的麵香

輕輕撕開，柔軟得像雲朵，帶著一點微甜，讓人忍不住想趕快咬一口

裡頭的叉燒餡更是靈魂所在，甜甜鹹鹹的滋味剛剛好

蠔油的濃郁香氣完美地包裹著細嫩的叉燒肉，每一口都有醬汁在舌尖蕩漾，濃郁卻不膩口

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鼓汁蒸排骨是港式點心裡的靈魂菜色，每次上桌都能瞬間抓住所有人的目光

排骨經過鼓汁的醃製，整個香氣滲透進骨頭縫裡，一入口就被那鮮嫩多汁的口感俘虜

鼓汁的鹹香帶著一點微甜，配上蒜蓉的濃郁香氣，整道菜的風味層次非常豐富

排骨的肉質軟嫩不柴，咬下去還能感受到骨邊的筋肉Q彈，特別有嚼勁

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萌豬流沙包，光是名字就讓人忍不住露出微笑，真正看到時更是萌到不忍下口

這款包子不僅外型可愛，香甜的內餡還帶著濃濃的幸福感

Q彈的外皮像搓揉過的棉花糖，輕輕掰開時，裡面的流沙餡緩緩流出

金黃色的內餡散發著奶香與鹹蛋黃的香氣，濃郁又誘人台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇

咬一口，甜中帶鹹，餡料滑順細緻，搭配蓬鬆的外皮，每一口都是滿滿的治癒感

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經典蝦餃皇，真的是港式飲茶裡的「點心之王」

一籠端上桌，晶瑩剔透的餃子皮裡包著飽滿的蝦仁，光看就令人食指大動

Q彈的外皮薄得幾乎能透出裡頭的餡料，一口咬下，裡面的蝦仁鮮甜多汁，還帶著一點脆彈的口感，充分展現了蝦子的鮮美本質

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如果說港式茶餐廳裡有一道必吃的經典，那冰火菠蘿油一定榜上有名

這款美味的靈魂在於菠蘿包酥脆的外皮與鬆軟的內裡，再夾上一片冰涼的厚切牛油

一口咬下，冰與火的交融，甜與鹹的碰撞，帶來超級滿足的口感享受

剛出爐的菠蘿包散發著濃郁的香氣，外層酥脆金黃，內裡鬆軟細膩，夾上冰涼的牛油更添一層絲滑口感

這種溫熱的麵包碰上冰涼的牛油，口感對比之鮮明，讓人吃過後久久難忘

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提到港式下午茶，經典西多士絕對是不可錯過的一道美味

這款外脆內軟的甜點，光是香氣就讓人忍不住食指大動

金黃酥脆的吐司夾著濃郁的花生醬，一口咬下，鬆軟的吐司和甜蜜的內餡在嘴裡交織，瞬間幸福感滿溢

再淋上一層蜂蜜，讓西多士的甜點風味更上一層樓台北南港香港茶餐廳：美利香港茶餐廳，最平價的港式茶點好選擇

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炎炎夏日，最解渴又提神的飲料，絕對非檸檬茶莫屬

濃濃的茶香混合著新鮮檸檬片的微酸，入口就是一股沁涼感，瞬間消暑解渴

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美利香港茶餐廳的環境讓人一踏進去就有種穿越到香港街頭的感覺

整體裝潢以復古與摩登結合的風格為主，濃濃的港式氛圍撲面而來

牆上掛著復古的霓虹燈牌，以及經典的茶餐廳小擺件，每一個細節都充滿了懷舊情懷

桌椅的排列緊湊卻不擁擠，讓人有種貼近港式日常的親切感，燈光柔和不刺眼，營造出舒適又溫馨的用餐氛圍

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無論是想找南港的平價餐廳，還是純粹想要體驗正宗的香港茶餐廳氛圍

美利香港茶餐廳都能讓你滿足口腹之慾，品嚐到地道的港式早餐午餐下午茶

這家南港茶餐廳不僅是當地人心中的好味道，更是許多台北港式餐廳推薦清單中的必去之地

趕快來台北南港的美利香港茶餐廳，享受這道平價又美味的港式料理

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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
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CP值
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