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阿里山五星級步道│二延平步道│隙頂觀景台│漫步在雲端│ 象山觀景臺│漫遊阿里山雲霧飄渺人間仙境

2024-11-20 15:56:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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大約有十年沒上山了，沒想到阿里山變化好大，除景觀餐廳多了好多間，還有觀景平台，尤其隙頂、頂石棹更讓人驚豔，阿里山新開幕五星級飯店英迪格酒店也在此，阿里山最美的日出、雲海、竹林、茶園、夕陽可在此欣賞，推薦景點有二延平步道、象山觀景臺、隙頂觀景台、龍眼山步道、龍頂步道、茶霧之道、茶林山步道等，可來此尋找阿里山最美茶園和傳說中的雲海。

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隙頂有三寶：茶園步道、雲瀑雲海、二延平夕照，在此可將阿里山美景盡收眼底。

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你看的不是雲，是阿里山的海～阿里山最有名雲瀑雲海。

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阿里山除國家森林遊樂區，半途的隙頂、頂石棹都很值得走訪，我在隙頂發現阿里山之美。

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阿里山必遊：隙頂觀景台，免費附停車場，這裡設有超大的觀景平台和涼亭可以在此休憩欣賞高山茶園，是最佳的中繼休憩站。

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運氣好可以欣賞雲海，雲霧飄渺彷佛人間仙境。

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隙頂必拍：巨大招牌隙頂-阿里山國家風景區。

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觀景平台視野超好，還設有涼亭休憩。

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不用爬山就可以近距離欣賞茶園。

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群山圍繞茶園加上藍天白雲，像走入畫裡，美的不可思議～影片分享

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周邊景觀餐廳：雲瀑茶棧，每人低消120元就可以在此享用美食。

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周邊景觀餐廳：雲瀑谷阿里山咖啡。

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頂石棹步道群由霧、茶、雲、霞、櫻五條步道所組成，可以觀賞日出、日落、茶園、晚霞、雲海。

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周邊景觀餐廳：佐一茶屋。

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阿里山必遊：隙頂象山觀景臺

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地點就在生力農場旁，為阿里山私房景點。

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推薦這裡除景觀優美視野極好外，還附有休閒躺椅，晚上還可在此看星星，真是絕佳的約會場所。

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這裡有一整排景觀座位區，讓人遠離塵囂，超舒壓的～

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這裡也是生力農場後花園，超推薦住這，景觀超美～

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阿里山必遊景點：二延平步道

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中間可拜訪傳說中的傳說村，這裡有一整排景觀座位區可以休憩～

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二延平步道IG打卡必拍：巨石駁坎

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眼前就是這片茶園，可惜起霧，天氣好時一定更美～ 

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二延平步道可由台18線53.7K處進入→傳說村的傳說路→巨石駁坎→觀景平台→二延平步道。

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建議可傍晚時段前往，觀賞它最美的夕陽。 

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二延平步道最有名的夕照。 

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阿里山必遊景點：茶林山步道，附免費停車場，可惜這次造訪時剛好在整修，不能進入。

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