【新北板橋美食、無菜單料理推薦】初魚｜鮨 · 鉄板料亭(高級日式鐵板燒、必吃黑毛和牛與深海紅寶石喜知次、聚餐好選擇!!!)

說到台北、新北美食、無菜單日式料理、鐵板燒推薦，位在板橋附近的「初魚｜鮨 · 鉄板料亭」，是一家高級的日式料理餐廳，舉凡南非鮑魚、北海道干貝、鱈場蟹、水鯊魚翅、黑毛和牛、甚至是擁有深海紅寶石之稱的「喜知次」等，皆有機會在初魚鐵板燒享用；搭配獨特調味與主廚的手藝，呈現一道道美味精緻的鐵板燒料理，可說是適合家庭、公司、朋友聚會的熱門餐廳之一!!!

初魚鐵板燒│交通

Google地圖請點我 >板橋站到初魚｜鮨 · 鉄板料亭-板橋大遠百

從板橋捷運站到「初魚｜鮨 · 鉄板料亭-板橋大遠百」，步行大約5分鐘，位在板橋大遠百2樓，吃飽喝足順便在百貨公司血拚!!!

初魚鐵板燒│環境介紹

「初魚｜鮨 · 鉄板料亭-板橋大遠百」以現代日式設計打造優雅的用餐環境；尤其是那寬敞的鐵板燒區，以及精緻的木質吧台，不僅能讓饕客觀賞主廚現場料理的手藝，體驗視覺與味覺的結合。

且精心挑選的餐具，在柔和的燈光下，營造溫馨、高雅的用餐氛圍，增添自然舒適的感受。

初魚鐵板燒│菜單

官網與預約：http://www.chu-yu.com.tw/

「初魚｜鮨 · 鉄板料亭-板橋大遠百」的菜單以高級日式料理為主，融合壽司、鐵板燒與創意小品。精選和牛、鮮海鮮及時蔬，透過現場烹調展現食材風味，並且有多樣化的前菜、湯品與甜點，讓饕客體驗精緻的日式料理，安妮王一夥人當時體驗的菜單如下，就來為大家開箱吧~

黑鮪魚/魚子醬/木棉豆腐/香菜苗 長崎

干貝/烏魚子/林屋海苔 北海道

鮟鱇魚/海葡萄 北海道

鱈場蟹/橙/紫蘇 韓國

鮑魚/大根 南非

水鯊魚翅/播州素麵 台灣

黑毛和牛/圓茄/松子味噌/馬爾頓海鹽/山葵 鹿兒島

泡芙/烏賊

七星米/大蔥/奈良西瓜漬 北海道

味噌/卷麩 岐阜

鹹蛋黃起司蛋糕

初魚鐵板燒｜黑鮪魚/Ossetra魚子醬/木棉豆腐/香菜苗 長崎

鮮紅的黑鮪魚切丁覆蓋著奢華的Ossetra魚子醬，底部鋪設滑嫩的木棉豆腐，點綴以翠綠的香菜苗，展現了極高的細膩度與美感。

在口感上，黑鮪魚肉質鮮嫩細緻，與魚子醬的鹹香與爆漿感相得益彰，豆腐則提供柔滑的基底，增添一層清爽的中和感。香菜苗的淡雅香氣則為整道料理添上畫龍點睛的清新韻味。

初魚鐵板燒｜干貝/烏魚子/林屋海苔 北海道

在深綠色的林屋海苔中，包裹著灑滿金色烏魚子的北海道干貝，咬下一口，內裡的干貝鮮嫩多汁，帶有自然的海洋鮮甜，與烏魚子的鹹香完美融合；林屋海苔增添了微微的海味與脆韌的口感，提升了整體味覺深度~

初魚鐵板燒｜鮟鱇魚/海葡萄 北海道

在藍白色瓷盤上，煎烤至金黃酥脆的鮟鱇魚，點綴鮮綠的海葡萄，整體擺盤色彩鮮明且富有層次感，呈現出精緻的視覺效果~

鮟鱇魚的肉質柔嫩細膩，經過輕煎後外酥內軟，鎖住鮮甜的海味。海葡萄帶來輕脆的咀嚼感，與鮟鱇魚形成鮮明對比，並增添清爽鹹鮮的風味，值得一提的是，醬汁略帶和風元素，為整道料理增加深度和鮮味，帶來平衡的口感。

初魚鐵板燒｜鱈場蟹/橙/紫蘇 韓國

以半個橙作為盛器，裝滿來自韓國鱈場蟹的蟹肉，蟹肉纖維細膩且雪白，鋪上細碎的紫蘇花點綴，橙皮散發著清新的果香，與鱈場蟹的鮮甜味相輔相成，調和出自然又和諧的味道，另外，紫蘇的清香則為這道菜增添了一絲草本的獨特氣息，展現視覺與味覺的雙重享受~

口感上，蟹肉鮮嫩多汁，搭配橙汁微酸的滋味，帶來清爽的餘韻。紫蘇的加入不僅提升了香氣，還平衡了果酸與海鮮的濃郁感，讓人一口接一口回味無窮，是一道令人驚艷的前菜!!!

初魚鐵板燒｜鮑魚/大根 南非

在那傳統日式紅色的器皿，承載炸至金黃酥脆的南非鮑魚，外酥內嫩的頂級海味，在嘴裡緩緩散開，沾點蘿蔔泥，清爽解膩且有股淡淡的天然甜味，為整道菜增添了細膩的香氣與溫和的酸甜平衡感~

初魚鐵板燒｜水鯊魚翅/播州素麵 台灣

細膩的播州素麵沉浸在醬香濃郁的湯汁中，搭配膠質多多、軟嫩的水鯊魚翅，營造出精緻與日式優雅的料理。

柔軟滑嫩的魚翅，吸飽湯汁後更加入味；加上纖細鹹香的播州素麵，口感綿滑卻富有麵條的獨特韌性；既有海鮮的鮮甜，也有日式湯汁的溫潤，是一道適合慢慢品味的佳餚~

初魚鐵板燒｜黑毛和牛/圓茄/松子味噌/馬爾頓海鹽/山葵 鹿兒島

精緻烹調技藝x食材的極致品質，是視覺與味覺的雙重饗宴!!!

這道「鹿兒島黑毛和牛佐馬爾頓海鹽與山葵，以及圓茄佐松子味噌」，以極致呈現日本高級和牛的質感與風味!!!

擁有玫瑰色澤的黑毛和牛擺放在黑色岩板上，搭配的蒜片、馬爾頓海鹽與清爽山葵，為整體增添層次感，。而旁邊的圓茄佐松子味噌則以深色醬料點綴，顯得雅緻而和諧。

油脂分布均勻的和牛，入口即化，散發濃郁的肉香與奶油般的細膩口感；山葵與海鹽適當提升味覺層次，既能中和油脂，又保留食材的原味。

圓茄經細火燉煮，質地柔軟入味，搭配松子味噌的甘甜鹹香，成為這道料理的點睛之筆~

初魚鐵板燒｜喜知次

如果不能吃牛的饕客，則會換成季節限定，擁有深海紅寶石之稱的「喜知次」!!!

在日本，喜知次以其豐富的脂肪和濃郁的魚香而備受珍視，特別是在北海道等地區的高級料理中，才會出現的佳餚。

經由主廚的細心料理，微微焦脆的魚皮，以及濕潤細膩的魚肉，入口即化，帶有自然的油脂香氣，無需過多調味即可充分展現魚本身的鮮甜。

搭配旁邊附上的白蘿蔔泥，清爽的酸甜平衡了魚的濃郁口感，充分展現食材的高級感~

初魚鐵板燒｜泡芙/烏賊

仿造漢堡的結構，將漢堡皮換成金黃酥脆的泡芙餅皮，內餡層次豐富，包含炸烏賊餅、細嫩的歐姆蛋，以及濃郁的番茄醬。

安妮王一口咬下，酥脆的泡芙、紮實彈牙的炸烏賊餅，柔滑細膩的歐姆蛋，再來點一抹酸甜的番茄醬，提升味覺的豐富性，兼具濃郁與清爽的口感，好吃!!!

初魚鐵板燒｜七星米/大蔥/奈良西瓜漬 北海道

以北海道七星米為主角的炒飯，結合大蔥、奈良西瓜漬與牛肉，展現了豐富的層次感與風味平衡；七星米的絕佳米香與彈牙口感，搭配大蔥的清甜與奈良西瓜漬的微酸層次，加上嫩口的牛肉，呈現濃郁多汁的炒飯。

如果不能吃牛肉，主廚則會換成豬肉ㄛ~

豬肉的油脂香氣則增添了豐富層次；這樣的搭配讓炒飯不僅美味，還能兼具解膩與提味效果。

初魚鐵板燒｜味噌/卷麩 岐阜

岐阜味噌與卷麩熬煮而成的味噌湯，濃郁的湯色與簡約的配料，散發自然的味噌香氣，湯面漂浮著切片的卷麩，帶有柔和的白色層次，展現出日本傳統湯品的樸實之美。

初魚鐵板燒｜鹹蛋黃起司蛋糕

最後的甜點-鹹蛋黃起司蛋糕，融合了鹹蛋黃的濃郁鹹香與起司的奶香，每一口都能感受到濃醇的鹹香後回甘，並帶有輕微的焦香味，濃郁卻不膩，是一道值得品嚐的創意甜點。

初魚鐵板燒│評價

「初魚鐵板燒」提供了極致的日式美饌體驗，無論是食材選擇還是烹調手法都極其用心。

每道菜品的擺盤皆精緻優雅，視覺與味覺並重；招牌料理如黑鮪魚搭配Ossetra魚子醬、鹿兒島黑毛和牛等，展現頂級食材與主廚精湛技藝。

此外，「初魚鐵板燒」位於板橋大遠百，交通便利，現代日式設計的用餐環境舒適且富有氛圍，適合慶祝與聚餐場合，是享受精緻日式鐵板燒的不二之選~

初魚鐵板燒│聯絡資訊

店名：初魚｜鮨 · 鉄板料亭-板橋大遠百

地址：220新北市板橋區新站路28號2F

營業時間：12:00–14:00、17:30–21:30

官網與預約：http://www.chu-yu.com.tw/

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