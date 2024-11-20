東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運東門站美食/生日蛋糕/手作甜點專賣店(臨近永康街商圈/師大商圈)日式洋菓子/寵物友善甜點店

隱身在大安區麗水街(住宅區)巷弄內松薇PINE&ROSE

離師大商圈、永康街商圈約600m距離。店內甜點精緻可口。閨蜜、姐妹淘午茶聚會；毛孩不落地(自備寵物推車)即可陪您一起入店喝下午茶!

松薇PINE&ROSE

電話: 02-2356-9938

營業時間:12:00~19:00 (一、二公休)

地址:台北市大安區麗水街28-1號

粉絲頁: 松薇食品有限公司PINE&ROSE

甜點蛋糕線上訂購官網 https://pine-n-rose.oddle.me/

店址離捷運(淡水信義線/中和新蘆線)東門站比較近

松薇(剛好)界於東門站4號出口&5號出口(中間)麗水街內

從捷運東門站4號出口到松薇食品約550m-8分鐘路程。 走出4號出口往後方走(馬上右轉)即是麗水街；順著街弄一直走即會看到右手邊(隱身住宅區內)日系甜點店【松薇PINE&ROSE】

隱身於鬧中取靜住宅區內低調日式洋菓子(甜點)店！

若沒仔細端倪很容易(路過)錯過。踏入庭院進店前~門口大大(香檳金)松樹&薔薇店logo搭配黑色亮面磁磚格外耀眼

中午剛開店不久! 就有客人店取訂製的慶生蛋糕

(生日蛋糕)需提前預訂

(自取)線上預訂官網 https://pine-n-rose.oddle.me/

訂製蛋糕~松薇有提供(雙北地區)汽車外送服務(相關細節)請電洽02-2356-9938詢問

生日蛋糕售價(可累積會員點數)250元一點。

集滿20點~免費兌換(現場)切片蛋糕乙份

迎接2024即將到來耶誕佳節! 開趴、聚會(耶誕主題蛋糕)已開放預購囉! 預購日期: 即日起~12/20

取貨時間: 12/14~12/28

內用環境 大理石紋牆面與桌面搭配墨綠色皮椅及古銅金質感座椅(舒適)

單人高腳椅座位區則是帶著些許日式fu

身為台灣老牌食品廠(第四代)松薇創辦人(謝秉勛先生)

不受家族事業羈絆；旅居日本(名古屋3年)於名古屋製菓專門學校進修近百種(日式洋菓子)考取日本愛知縣『製菓衛生師』資格返台後

2018年創立這家松薇PINE&ROSE一號店

一進店~甜點櫃內10多款自製手作甜點超誘人

甜點每日新鮮限量販售

依季節不定時推出(更新)甜點品項

熱銷口味若太晚來~可能會吃(買)不到so您可以先打電話(預訂)請松薇為您預留再店取或內用。

總之中午一開店就來(甜點口味)最齊全

水果伯爵戚風蛋糕

以伯爵茶製做蛋糕體使用日本中澤鮮奶油+新鮮季節水果裝飾點綴

一年四季無論春、夏、秋、冬任一季節

在松薇均可品嘗(購買到)草莓口味蛋糕甜點。非台灣草莓產季選用(進口新鮮草莓製作)

草莓季時則是選用大湖草莓

看完品牌故事雖說這是一間以日式洋菓子為主(甜點店)

但店內手作甜點看起來又帶著法式甜點的精緻感

姐妹淘約喝下午茶我們在其它甜點店吃過 紅蘋果 ! 今天剛進店時有被這顆可愛青蘋果樂園給小小吸引。紫色鏡面(紫戀)慕斯甜點也好美!

媽咪們若帶小寶貝來喝下午茶

肯定會被這款百香檸檬鴨鴨給誘惑(太...可愛啦)

消費方式:

內用低消$250元/人 用餐時間90分鐘(禁帶外食)不收服務費 除了付現金。還可刷卡/悠遊pay/Apple pay

（小提醒) 目前已『無』LINE Pay付款服務!

甜點櫃台後方即是甜點師傅們製作店內精緻甜點、生日蛋糕、長條蛋糕、日式燒菓子工作區

透過玻璃櫥窗可看到她們歡愉製作甜點之笑聲

內用甜點與飲料都是直接到櫃台點餐

松薇PINE&ROSE飲品MENU

有咖啡/奶茶/歐蕾/氣泡飲/茶飲系列可點飲

最近認識甜點控朋友常約喝下午茶吃甜點

松薇不只手作甜點好食、飲料也好看又好喝

甜點出餐時『叉、匙』都會附(貼心)

人氣排行第一名甜點

季節水果生乳蛋糕 $220元

顧名思義(這款)生乳cake會隨著水果產季替換不同當令新鮮水果做內餡

來店季節若對了~有機會品嘗(大湖草莓/將軍哈密瓜/愛文芒果/拉拉山水蜜桃等...)果香+乳香生乳蛋糕

目前是選用美國秋脆(無籽綠葡萄)

蛋糕體濕潤。塗抹日本頂級歐牧北海道鮮奶油、入口輕盈乳香(不會有膩口感) 秋脆葡萄汁液香甜略帶脆口口感與生乳等級鮮奶油好搭

檸檬生乳捲 $160元

表層選用義大利特選檸檬酒+檸檬汁慢火調製再+現刨新鮮檸檬皮製作檸香糖霜

入口帶著微脆酸中帶甜糖霜感(很有特別)

+龍眼蜜烘焙而成濕潤蛋糕體帶著淡淡蜜香

夾層使用濃厚乳感日本四葉鮮奶油；甜點叉由上往下一切！糖霜+蜂蜜蛋糕+鮮奶油3者同時入口帶著清新脆口檸香糖霜酸中帶甜酸v滋味~蠻好吃的

法蘭西千層酥 $230元

上層水果會隨季節更換(當季水果)

草莓上方竟然『有』金箔

加金箔點綴質感立馬up~up

這款非常適合當聖誕開趴甜點(又美又可口)

買過別家千層酥甜點

(餅乾)是橫躺擺放再塗抹內餡、擠鮮奶油..裝飾

松薇法式千層酥是直立擺放

讓我們頓時不曉得該如何下手品嘗；我超怕吃法錯誤被笑(俗氣)偷偷的走到櫃台詢問店員

店員回: 隨興吃! 高興怎麼吃~隨心就對了。客人通常會一片一片品嚐；法式手工千層酥帶著焦糖香、口感非常酥脆

若用甜點叉(叉著吃)我怕碎滿桌

於是如同店員所言『手拿』一片慢慢品味。

內餡香草卡士達濃郁香草籽香氣；清爽生乳鮮奶油搭配酸V草莓；剛好可以中和法蘭西千層酥那表面迷人『焦糖甜』這款手作甜點非常有層次感

西班牙熔岩乳酪 $200元

我稱它熔岩口感『半熟巴斯克乳酪蛋糕』

選用日本進口高梨乳酪製作源自西班牙(人氣甜點)巴斯克乳酪蛋糕

甜點匙挖食

乳酪蛋糕中間有著類似布丁口感

『半熟』乳酪起士香

起司味非常濃厚、質地綿密細緻且吃多不會有甜膩感

烤到微焦乳酪蛋糕微硬起司表層；搭內層半熟乳酪(雙重滋味)比大家常買的『巴斯克乳酪蛋糕』好吃

原本想點咖啡配甜點

看到MENU有氣泡飲感覺不錯就各點了一杯

玫瑰荔枝氣泡飲 $120元 (不可去冰)

出餐時有美美漸層

食用乾燥玫瑰花搭檸檬果乾與薄荷葉點綴是一杯網美打卡必拍必點飲料

飲用前記得先將果乾與玫瑰花用吸管往杯內壓讓其與氣泡水mix再續拌杯底荔枝風味果漿讓3者合而為一再喝。

香濃荔枝水果香氣

帶著淡淡玫瑰花香及檸檬香氣泡飲(甜甜的) 很順口

內用純吃甜點；不點飲料 有冷開水可以自取

店內一角有多位藝人、棒球明星之簽名盤。可見松薇PINE&ROSE也是許多明星的愛店捏

我點的柚香檸檬氣泡飲 $120元 (不可去冰)

這是柚子醬搭檸檬汁與檸檬果乾之氣泡飲

有放果乾的飲品! 喝之前記得先將果乾往下壓；讓它浸泡在氣泡水裡才能慢慢䆁放果香味

這杯酸中帶甜(偏酸) 非常適合搭配口味較甜點心

喝一口立馬解膩

過年過節、彌月送禮! 也有手工蛋黃酥、帕瑪森奶皇流心酥、日式燒菓子禮盒可預訂

座位底下貼心的放置(置物籃) 可放包包

座位區都有插座可使用

高腳椅區 適合單人用餐

慶生、彌月松薇有很多6吋、8吋蛋糕口味可訂購

訂製蛋糕(雙北地區)若不方便自取。

店家有『開車運送蛋糕服務』外送只送到一樓(無送到府)請自己下樓拿取蛋糕（詳情請電洽詢問)

星期一與星期二『公休』店舖無營業

so外送與取貨日期請避開週一與週二

取貨日前一天恕不接受『取消or延期』

提前3天以上告知(可延期)提前5天以上告知(可取消)

生日蛋糕、手工甜點到店自取時段 13:00~19:00

線上預訂手工甜點/燒菓子/生日蛋糕官網 https://pine-n-rose.oddle.me/

迎接12月即將到來耶誕節限定(聖誕主題蛋糕)預購日期: 即日起~12/20

取貨時間: 12/14~12/28

想吃點甜食療鬱解憂~甜點控! 快揪閨蜜來大安區(品味)東門甜點美食GO

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每個人對(松薇食品甜點)口味喜好不盡相同；食記心得僅供參考。營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的支持是我繼續寫文分享的動力)一起趴趴走找尋下一站美食景點go