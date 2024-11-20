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東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運東門站美食/生日蛋糕/日式洋菓子/手作甜點專賣店(臨近永康街商圈/師大商圈)寵物友善甜點店

松薇PINE&ROSE 松薇食品有限公司 捷運東門站美食 台北捷運美食推薦 more
2024-11-20 19:43:00 文字：小紫吃喝玩樂~
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小紫吃喝玩樂~

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東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運東門站美食/生日蛋糕/手作甜點專賣店(臨近永康街商圈/師大商圈)日式洋菓子/寵物友善甜點店

松薇pine%26;rose首圖.jpg

隱身在大安區麗水街(住宅區)巷弄內松薇PINE&ROSE

師大商圈、永康街商圈約600m距離。店內甜點精緻可口。閨蜜、姐妹淘午茶聚會；毛孩不落地(自備寵物推車)即可陪您一起入店喝下午茶!

午茶甜點合照-松薇pine%26;rose (2).jpg

松薇PINE&ROSE

電話: 02-2356-9938

營業時間:12:00~19:00 (一、二公休)

地址:台北市大安區麗水街28-1號

粉絲頁: 松薇食品有限公司PINE&ROSE

甜點蛋糕線上訂購官網東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運https://pine-n-rose.oddle.me/

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店址離捷運(淡水信義線/中和新蘆線)東門站比較近

松薇(剛好)界於東門站4號出口&5號出口(中間)麗水街內

捷運東門站4號出口到松薇 PINE%26;ROSE.png

捷運東門站4號出口松薇食品550m-8分鐘路程。 走出4號出口往後方走(馬上右轉)即是麗水街；順著街弄一直走即會看到右手邊(隱身住宅區內)日系甜點店松薇PINE&ROSE

捷運東門站4號出口到松薇.JPG

隱身於鬧中取靜住宅區內低調日式洋菓子(甜點)店

若沒仔細端倪很容易(路過)錯過。踏入庭院進店前~門口大大(香檳金)松樹&薔薇店logo搭配黑色亮面磁磚格外耀眼

松薇pine%26;rose (2).jpg

中午剛開店不久! 就有客人店取訂製的慶生蛋糕

(生日蛋糕)需提前預訂

(自取)線上預訂官網東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運https://pine-n-rose.oddle.me/

訂製蛋糕~松薇有提供(雙北地區)汽車外送服務(相關細節)請電洽02-2356-9938詢問

 

生日蛋糕售價(可累積會員點數)250元一點。

集滿20點~免費兌換(現場)切片蛋糕乙份

迎接2024即將到來耶誕佳節! 開趴、聚會(耶誕主題蛋糕)已開放預購囉! 預購日期: 即日起~12/20

取貨時間: 12/14~12/28

松薇pine%26;rose (3).JPG

內用環境   大理石紋牆面與桌面搭配墨綠色皮椅及古銅金質感座椅(舒適) 

單人高腳椅座位區則是帶著些許日式fu

松薇pine%26;rose內用空間.jpg

身為台灣老牌食品廠(第四代)松薇創辦人(謝秉勛先生)

不受家族事業羈絆；旅居日本(名古屋3年)於名古屋製菓專門學校進修近百種(日式洋菓子)考取日本愛知縣『製菓衛生師』資格返台後

2018年創立這家松薇PINE&ROSE一號店

品牌故事.png

松薇pine%26;rose (4).jpg

松薇pine%26;rose (5).JPG

一進店~甜點櫃內10多款自製手作甜點超誘人

甜點每日新鮮限量販售 

依季節不定時推出(更新)甜點品項

熱銷口味若太晚來~可能會吃(買)不到so您可以先打電話(預訂)請松薇為您預留再店取或內用。

總之中午一開店就來(甜點口味)最齊全

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水果伯爵戚風蛋糕  

以伯爵茶製做蛋糕體使用日本中澤鮮奶油+新鮮季節水果裝飾點綴

水果伯爵戚風蛋糕-松薇pine%26;rose.jpg

一年四季無論春、夏、秋、冬任一季節

在松薇均可品嘗(購買到)草莓口味蛋糕甜點。非台灣草莓產季選用(進口新鮮草莓製作)

草莓季時則是選用大湖草莓

莓慕傳情-松薇pine%26;rose6.jpg

看完品牌故事雖說這是一間以日式洋菓子為主(甜點店)

但店內手作甜點看起來又帶著法式甜點的精緻感

姐妹淘約喝下午茶我們在其它甜點店吃過紅蘋果! 今天剛進店時有被這顆可愛青蘋果樂園給小小吸引。紫色鏡面(紫戀)慕斯甜點也好美!

松薇pine%26;rose-手作甜點.jpg

媽咪們若帶小寶貝來喝下午茶

肯定會被這款百香檸檬鴨鴨給誘惑(太...可愛啦)

百香檸檬鴨鴨慕斯-松薇pine%26;rose.jpg

消費方式:

  1. 內用低消$250元/人 
  2. 用餐時間90分鐘(禁帶外食)不收服務費
  3. 除了付現金。還可刷卡/悠遊pay/Apple pay

（小提醒) 目前已『無』LINE Pay付款服務!

松薇pine%26;rose內用低消.jpg

甜點櫃台後方即是甜點師傅們製作店內精緻甜點、生日蛋糕、長條蛋糕、日式燒菓子工作區

甜點工作室-松薇pine%26;rose1 (1).jpg

透過玻璃櫥窗可看到她們歡愉製作甜點之笑聲

甜點工作室-松薇pine%26;rose1 (2).jpg

內用甜點與飲料都是直接到櫃台點餐

松薇PINE&ROSE飲品MENU

咖啡/奶茶/歐蕾/氣泡飲/茶飲系列可點飲

飲品MENU-松薇PINE%26;ROSE.JPG

最近認識甜點控朋友常約喝下午茶吃甜點

松薇不只手作甜點好食、飲料也好看又好喝

午茶甜點合照-松薇pine%26;rose (1).jpg

甜點出餐時『叉、匙』都會附(貼心)

附叉匙-松薇pine%26;rose.jpg

人氣排行第一名甜點 

季節水果生乳蛋糕  $220元

顧名思義(這款)生乳cake會隨著水果產季替換不同當令新鮮水果做內餡

來店季節若對了~有機會品嘗(大湖草莓/將軍哈密瓜/愛文芒果/拉拉山水蜜桃等...)果香+乳香生乳蛋糕

季節水果生乳蛋糕-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

目前是選用美國秋脆(無籽綠葡萄)

蛋糕體濕潤。塗抹日本頂級歐牧北海道鮮奶油、入口輕盈乳香(不會有膩口感) 秋脆葡萄汁液香甜略帶脆口口感與生乳等級鮮奶油好搭

季節水果生乳蛋糕-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

檸檬生乳捲  $160元

檸檬生乳捲-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

表層選用義大利特選檸檬酒+檸檬汁慢火調製再+現刨新鮮檸檬皮製作檸香糖霜

入口帶著微脆酸中帶甜糖霜感(很有特別)

檸檬生乳捲-松薇PINE%26;ROSE (3).jpg

+龍眼蜜烘焙而成濕潤蛋糕體帶著淡淡蜜香

夾層使用濃厚乳感日本四葉鮮奶油；甜點叉由上往下一切！糖霜+蜂蜜蛋糕+鮮奶油3者同時入口帶著清新脆口檸香糖霜酸中帶甜酸v滋味~蠻好吃的

檸檬生乳捲-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

法蘭西千層酥  $230元  

上層水果會隨季節更換(當季水果)

法蘭西千層酥-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

草莓上方竟然『有』金箔

加金箔點綴質感立馬up~up 

這款非常適合當聖誕開趴甜點(又美又可口)

法蘭西千層酥-松薇PINE%26;ROSE (4).jpg

買過別家千層酥甜點

(餅乾)是橫躺擺放再塗抹內餡、擠鮮奶油..裝飾

松薇法式千層酥是直立擺放

讓我們頓時不曉得該如何下手品嘗；我超怕吃法錯誤被笑(俗氣)偷偷的走到櫃台詢問店員  東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運

法蘭西千層酥-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

店員回: 隨興吃! 高興怎麼吃~隨心就對了。客人通常會一片一片品嚐；法式手工千層酥帶著焦糖香、口感非常酥脆

若用甜點叉(叉著吃)我怕碎滿桌

於是如同店員所言『手拿』一片慢慢品味。

內餡香草卡士達濃郁香草籽香氣；清爽生乳鮮奶油搭配酸V草莓；剛好可以中和法蘭西千層酥那表面迷人『焦糖甜』這款手作甜點非常有層次感

法蘭西千層酥-松薇PINE%26;ROSE (5).jpg

西班牙熔岩乳酪  $200元 

我稱它熔岩口感半熟巴斯克乳酪蛋糕

西班牙熔岩乳酪-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

選用日本進口高梨乳酪製作源自西班牙(人氣甜點)巴斯克乳酪蛋糕

甜點匙挖食

乳酪蛋糕中間有著類似布丁口感

『半熟』乳酪起士香

起司味非常濃厚、質地綿密細緻且吃多不會有甜膩感

烤到微焦乳酪蛋糕微硬起司表層；搭內層半熟乳酪(雙重滋味)比大家常買的『巴斯克乳酪蛋糕』好吃

西班牙熔岩乳酪-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

原本想點咖啡配甜點

看到MENU有氣泡飲感覺不錯就各點了一杯

玫瑰荔枝氣泡飲  $120元  (不可去冰)  

玫瑰荔枝氣泡飲-松薇PINE%26;ROSE (3).jpg

出餐時有美美漸層

食用乾燥玫瑰花檸檬果乾薄荷葉點綴是一杯網美打卡必拍必點飲料

玫瑰荔枝氣泡飲-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

飲用前記得先將果乾與玫瑰花用吸管往杯內壓讓其與氣泡水mix再續拌杯底荔枝風味果漿讓3者合而為一再喝。

香濃荔枝水果香氣

帶著淡淡玫瑰花香及檸檬香氣泡飲(甜甜的) 很順口

玫瑰荔枝氣泡飲-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

內用純吃甜點；不點飲料 有冷開水可以自取

白開水-松薇pine%26;rose.jpg

店內一角有多位藝人棒球明星之簽名盤。可見松薇PINE&ROSE也是許多明星的愛店捏

棒球明星簽名-松薇PINE%26;ROSE.jpg

我點的柚香檸檬氣泡飲  $120元 (不可去冰)

柚香檸檬氣泡-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

這是柚子醬檸檬汁檸檬果乾之氣泡飲

有放果乾的飲品! 喝之前記得先將果乾往下壓；讓它浸泡在氣泡水裡才能慢慢䆁放果香味

這杯酸中帶甜(偏酸)  非常適合搭配口味較甜點心

喝一口立馬解膩

柚香檸檬氣泡-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

過年過節、彌月送禮! 也有手工蛋黃酥、帕瑪森奶皇流心酥日式燒菓子禮盒可預訂

節日送禮禮盒-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

節日送禮禮盒-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

座位底下貼心的放置(置物籃) 可放包包

椅子下有置物籃-松薇PINE%26;ROSE.jpg

座位區都有插座可使用

有插座-松薇pine%26;rose.jpg

內用座位-松薇PINE%26;ROSE (1).jpg

高腳椅區  適合單人用餐 

內用座位-松薇PINE%26;ROSE (2).jpg

慶生、彌月松薇有很多6吋、8吋蛋糕口味可訂購 

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訂製蛋糕(雙北地區)若不方便自取。

店家有『開車運送蛋糕服務』外送只送到一樓(無送到府)請自己下樓拿取蛋糕（詳情請電洽詢問)

星期一與星期二公休』店舖無營業

so外送與取貨日期請避開週一與週二

取貨日前一天恕不接受『取消or延期』

提前3天以上告知(可延期)提前5天以上告知(可取消)

生日蛋糕、手工甜點到店自取時段東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運13:00~19:00

線上預訂手工甜點/燒菓子/生日蛋糕官網東門甜點/大安區下午茶推薦【松薇PINE&ROSE】台北捷運https://pine-n-rose.oddle.me/

生日蛋糕-松薇pine%26;rose (2).jpg

迎接12月即將到來耶誕節限定(聖誕主題蛋糕)預購日期: 即日起~12/20

取貨時間: 12/14~12/28

想吃點甜食療鬱解憂~甜點控! 快揪閨蜜來大安區(品味)東門甜點美食GO

法蘭西千層酥-松薇PINE%26;ROSE (3).jpg

 

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松薇 PINE&ROSE

phone02-23569938
place台北市大安區麗水街28-1號1樓
4.64 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.65
裝潢氣氛
4.59
CP值
4.57
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