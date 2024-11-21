捷克 斯洛伐克 匈牙利 奧地利 德國 自助旅行全紀錄 (#自駕 #飯店攻略＃餐廳攻略＃自由行 #遊記 #五星酒店 #米其林餐廳 #米其林指南)

米其林三鑰匙飯店：共1家

米其林二鑰匙飯店: 共2家

米其林一鑰匙飯店: 共1家

米其林入選飯店：共4家

羅萊夏朵飯店：共2家。

飯店滿意度評比

第一名

飯店名稱：Schloss Elmau (★★★★★ 五星飯店) ／每晚650歐元，共住2晚

國家: 德國

評論：環境絕佳，遺世獨立，非常安靜。 面對漂亮的大山，冬天、夏天景色截然不同。服務到位，餐點表現佳。是這次旅行中最滿意的飯店。房間裝潢擺設溫馨、有格調。剛好遇到大雪，Schloss Elmau在雪中的美景，真的是令人難忘。早餐也豐富。是G7高峰會的舉辦之所，也是許多音樂家、瑜珈老師表演、上課的地方。迎賓小點是QQ熊軟糖、腰果，讓人耳目一新。

米其林三鑰匙飯店

官網: https://www.schloss-elmau.de/en/

第二名

飯店名稱：Kempinski Hotel Berchtesgaden 貝希特斯加登-凱賓斯基飯店 (★★★★★ 五星飯店) ／每晚370歐元，共住2晚

國家: 德國

評論：地點絕佳，在一座山的山頂，四面環山。建築物設計感十足，房間有大陽台可以觀賞山景。大廳酒吧晚上有燒火的爐台，非常有氣氛。邊聽音樂表演、一邊享受度假氣氛。 餐飲表現佳。服務到位。迎賓點心是一塊非常精緻的巧克力蛋糕，一進房就感受滿滿的精緻與尊榮。

米其林二鑰匙飯店

官網: https://www.kempinski.com/en/kempinski-hotel-berchtesgaden

第三名

飯店名稱：Hotel Singer (★★★★ 超越四星飯店/ Relais & Châteaux 羅萊夏朵飯店) ／每晚520歐元，共住1晚

國家: 奧地利

評論：大量使用木質材料的裝潢，同時體現鄉村質樸感與覆有溫度的精緻感。寢具的材質也能顯示出在選品上的用心，房間空間大、面對絕美山景的、諾大陽台，都非常的加分。室內室外連結的泳池、可以一邊欣賞美景、一邊享受泡水樂趣，健全的健身房設施，是個可以花時間享受的飯店。迎賓小點有水果與巧克力，非常精緻。

米其林指南: 入選

官網:

第四名

飯店名稱：The Ritz-Carlton, Vienna 麗池卡爾登飯店-維也納 (★★★★★ 五星飯店) ／每晚480歐元，共住3晚

國家: 奧地利

評論：國際知名的飯店品牌，選擇住在行政樓層，可以自由使用提供精緻、豐富餐點的貴賓室，提供豐富的酒類、點心、烘焙類餐點。也可以在這裡享受安靜的早餐，不必和其他住客一起擠早餐餐廳。服務好。房間是在頂樓的閣樓，空間大。迎賓點心是一個摩天輪造型的點心，種類多、非常豐富。斜斜的玻璃可以隨時看見天空與高樓景觀，俯瞰周邊古典建築。

米其林一鑰匙飯店

官網:

第五名

飯店名稱：Grand Hotel Kempinski High Tatras 高塔特拉凱賓斯基大飯店 (★★★★★ 五星飯店) ／每晚410歐元，共住2晚

國家: 斯洛伐克

評論：飯店服務好，坐落在很棒的風景之間，窗外便是一大片的湖，冬天入住，整片湖背雪冰封，是另一種寧靜之美。可以走環湖步道，享受美景。餐點表現不錯，早餐的甜點是其強項。房間空間大。泳池設施非常棒，冬天泡溫水泳池的客人很多~

官網: https://www.kempinski.com/en/grand-hotel-high-tatras

第六名

飯店名稱：Four Seasons Hotel Prague 四季酒店-布拉格 (★★★★★ 五星飯店) ／每晚445歐元，共住3晚

國家: 捷克

評論：精緻與奢華維持四季九點一貫水準，酒店坐落在知名景點旁，逛老城區非常方便。櫃台友會中文的接待人員，服務態度非常好。早餐與晚餐餐點表現非常棒。迎賓小點是捷克著名的傳統餅乾。房間寬敞，布置精緻典雅。

米其林指南: 入選

官網: https://www.fourseasons.com/prague/

第七名

飯店名稱：Grandhotel Pupp 普普大飯店 (★★★★★ 五星飯店) ／每晚192歐元，共住1晚

國家: 捷克

評論：具有悠久歷史，曾是電影的拍攝場景。外觀非常的恢弘有氣勢。房間空間大，窗外景色可以俯瞰知名小鎮。位置也位於卡羅維瓦利小鎮的入口，逛小鎮非常方便。建築本身、早餐餐廳、房間，都可以看出一點歷史感。

官網: https://www.pupp.cz/en

第八名

飯店名稱：Verno House (★★★★★ 五星飯店) ／每晚260歐元，共住3晚

國家: 匈牙利/布達佩斯

評論：非常有設計感的現代古典設計，大廳、餐廳、房間，都充滿獨特設計感。餐點與服務表現中上。飯店地點不錯，參觀布達佩斯景點很方便。停車稍嫌不便。泳池設備較為陽春。

米其林指南: 入選

官網: https://vernohouse.com/en/home/

第九名

飯店名稱：Mörwald hotel am Wagram (★★★★★ 五星飯店/ 羅萊夏朵飯店) ／每晚300歐元，共住2晚

國家: 奧地利

評論：羅萊夏朵系列飯店，餐廳是最大亮點。飯店老闆本身就是主廚，在這家飯店的晚餐，餐酒搭的套餐形式，是本次旅程的第一名。 餐點精緻、豐富度、餐與酒的搭配都表現得非常棒! 房間寬敞、服務好。地點上比較偏僻，需要自駕才比較方便。

官網: https://www.moerwald.at/de/schlafen/house/5/

第十名

飯店名稱：SPA HOTEL ROYAL PALACE (★★★★★ 五星飯店) ／每晚320歐元，共住1晚

國家: 斯洛伐克

評論：地點上較為偏遠，房間寬敞，裝潢不錯。 櫃檯服務很好。晚餐環境很棒，用餐時間有現場音樂表演。 酒店建築本身包含了一小部分古蹟遺址與後來新蓋的建築體，兩者融合得很棒。保留了一個古老的溫泉泳池，非常經典，一定要體驗。 酒店本身旁邊就是一個泳池樂園，可以從酒店直接走過去，有很多的泳池可以選擇。時間充裕的話，可以在這裡花上半天的時間。

官網: https://royalpalace.therme.sk/en/

第十一名

飯店名稱：Rocco Forte Charles Hotel (★★★★★ 五星飯店) ／每晚575歐元，共住3晚

國家: 德國/慕尼黑

評論：酒店位置不錯，距離地鐵站、周邊景點都非常近，很方便。房間空間寬敞，裝潢簡約典雅舒適。早餐、晚餐餐點表現中上。整體表現相對於他的房價，顯得CP值較低。迎賓點心是兩瓶啤酒與小餅感，非常有誠意。

米其林二鑰匙飯店

官網:



第十二名

飯店名稱：Andrassy Kuria & Spa (★★★★★ 五星飯店) ／每晚184歐元，共住2晚

國家: 匈牙利/

評論：位於匈牙利貴腐久的產區，本身是棟歷史建築，所以很有歷史感。房間寬敞，並設置有戶外、室內的泳池。晚餐餐點提供在地傳統餐點，非常有特色，烹飪技巧佳，能把傳統菜色烹調出精緻感並兼具美味。所以兩晚我們都在酒店用餐。交通上較為不便，需要自駕才容易到達。周邊有很多酒莊可以參觀，有些酒莊會有接駁車可以到飯店接駁，這點蠻方便的，因為去酒莊參觀，開車就不方便。

米其林指南: 入選

官網: https://andrassykuria.hu/en/home-2/

第十三名

飯店名稱：Chateau Herálec (★★★★★ 五星飯店) ／每晚260歐元，共住1晚

國家: 捷克

評論：歐舒丹集團經營的城堡莊園，建築體本身是小城堡，非常有特色。花園種植非常多的香草植物，但是因為到訪時間是冬天，就沒有欣賞到這部分的強項。因為是淡季到訪，所以晚餐餐價相對便宜，但仍是表現得非常精緻、美味，是加分的部分。櫃台服務好，但健身房、泳池的管理人員服務態度不佳，也扣了一點分數。房間也略顯小，主要是受限舊建築改建，房間格局比較不方正。

官網: https://www.chateauheralec.cz/en

第十四名

飯店名稱：Boutiquehotel Strand Hallstatt (★★★★ 四星飯店) ／每晚346歐元，共住1晚

國家: 奧地利

評論：最美小鎮哈修塔特的飯店選擇不多，這間飯店比較像是自助酒店，樓層提供廚房和簡易加溫設備，所以可以自備食材，在房間享受晚餐。小鎮裡的餐廳、房間價格都偏高。早餐是房內使用，可以在大陽台一邊欣賞漂亮的湖景與小鎮景色，一邊享受早餐。所在位置需要自駕比較方便，但因為位於禁止開車的範圍，所以入住前要聯繫飯店，他會告知如何抵達犯點的停車場。 雖然酒店本身不在小鎮裡，但就在小鎮旁邊，所以步行進入小鎮及周邊景點都非常方便。房間寬敞，裝潢簡約，特色一般。但可以安靜享受絕美湖景是它的優勢。

官網: https://strand-hallstatt.com/

第十五名

飯店名稱：Marrol's Boutique Hotel (★★★★★ 五星飯店) ／每晚148歐元，共住2晚

國家: 奧地利

評論：位於市區凡中心的位置，所以距離周邊景點都很方便，步行就能抵達。 但也因此在停車上比較侷促，停車場入口很小，考驗技術。櫃台服務很好，房間典雅舒適。餐廳提供奧地利傳統菜色，用餐環境也很好。大廳寬敞、有大廳休息區。酒店建築本身也是老建築，所以也挺有古色古香的氛圍。

官網: https://www.hotelmarrols.sk/en/

第十六名

飯店名稱：Hotel Schütterhof (★★★★ 四星飯店) ／每晚401歐元，共住1晚

國家: 奧地利

評論：滑雪勝地的酒店。酒店本身較無特色，但因地點在滑雪勝地旁，所以還是很熱門，導致價格偏高。房間景觀也不錯，可以眺望對面大山。晚餐、早餐都是自助式餐點，餐點品質中上、服務表現平平。

官網: https://www.schuetterhof.com/

第十七名

飯店名稱：Bellevue Hotel Český Krumlov (★★★★ 四星飯店) ／每晚145歐元，共住1晚

國家: 捷克

評論：CK小鎮的住房選擇不多，這間酒店就在小鎮的入口，所以是參訪小鎮的不錯選擇。房間空間中等偏小，簡易裝潢。早餐表現比預期好。停車稍不方便，必須停在小鎮外的公共停車場，再拉行李上坡道到酒店。

官網: https://www.bellevuehotelkrumlov.cz/en

第十八名

飯店名稱：ADLERS Hotel Innsbruck (★★★★ 四星飯店) ／每晚210歐元，共住1晚

國家: 奧地利/ 茵斯布魯克

評論：ADLERS是連鎖飯店集團，這家酒店是在茵斯布魯克的市區，距離老城區景點也算方便，步行可達。 不過櫃檯的服務欠佳，早餐也僅是尚可。房間優勢是高樓層、景觀好。房間空間不大，且浴室有從管道飄出的臭味，所以是這次旅程中表現最差的一間。

官網: https://www.adlers-innsbruck.com/en/

葡萄牙飯店評比請參閱: [葡萄牙23天自助旅行遊記] 米其林指南餐廳 奢華五星飯店 羅萊夏朵飯店 體驗評比懶人包



以上資訊提供給大家參考，基本上前12名的飯店，都很推薦大家入住!! 前5名的飯店，都是令人會想要再次入住的酒店!!