前幾天女友在全聯買回了一大罐家庭號的文雅鮮乳

我一開始還唸了她一頓！

因為這樣的量根本喝不完～

其實我因為喝鮮奶會肚子痛的關係所以不太喝鮮奶

但女友說這款可以給乳糖不耐症的人喝

我喝了之後發現真的不會痛

結果不到三天我們就快喝完了（所以我跟我女友道歉了XD

因為每次倒出來喝完一杯我就又想要再喝一杯

主要是因為它的口感真的太棒了！

好喝到我馬上想要推薦給你們知道～



大家一定要好好認識文雅鮮乳之所以如此美味～

主要是因為文雅鮮乳來自台灣本地的小農生產

根據官網的介紹文雅鮮乳不僅採用新鮮的牛奶

而且擁有動物福利稀有標章！

確保牛隻在良好的環境中自然生長

這樣的生產方式使得鮮乳的口感更加純淨、滑順

喝起來特別清爽讓每一口也都能感受到香醇的奶香

重點是！文雅鮮乳很適合乳糖不耐症的人喝

喝了不會肚子痛也不會拉肚子

我自己喝他牌的鮮乳也都會肚子痛

但自從我喝文雅鮮乳肚子再也不會痛了～真的很神奇



如果你是抹茶控一定要這樣試看看！

有次我想說用朋友送的抹茶粉來和文雅鮮乳結合

製作抹茶鮮奶看看好不好喝

結果出乎我意料之外的好～

我拿給我女友喝她也覺得很不錯



泡抹茶鮮乳很簡單

準備抹茶粉和文雅鮮乳

先倒入你想要喝的鮮乳份量

再將適量的抹茶粉加入裝有鮮乳的杯子中

用小湯匙攪拌均勻讓它充分溶解超級簡單

這樣就完成了一杯香濃的抹茶鮮奶啦～



抹茶鮮奶的風味很獨特

抹茶的清香與文雅鮮乳的滑順相互融合

喝下去都會帶著香濃的抹茶味和清爽順口的奶香

如果想要抹茶味重一點也可以再加多一點抹茶粉喔！

泡出來的抹茶鮮奶非常適合在悠閒的午後享用

一定要去試看看！！



文雅鮮乳其實在全聯就買的到了～超級方便

推薦喜歡鮮乳的大家可以去全聯買文雅鮮乳回來試試

泡出來的抹茶鮮奶絕對不會讓你失望！

其實文雅鮮乳不管直接飲用或是用來製作各種飲品

如拿鐵、鮮奶茶或是抹茶鮮奶都可以創造多樣的喝法

隨心所欲調配出不同風味的飲品

不僅能享受美味也健康

如果你也想在家裡享受這份美味

可以去全聯買來喝看看

相信你會愛上這款來自台灣的小農生產的文雅鮮乳



全聯鮮乳推薦～文雅牧場鮮乳推薦