板橋新埔站【貓欸Camulet】主題餐廳推薦-貓迷們請尖叫XD快來瞧瞧那可愛破表的貓咪店長們!!

這次和男友來板橋遊玩

逛了大遠百/新北耶誕城/林家花園古蹟等知名板橋景點

當然一定要找一個相當不錯能好好休憩的餐廳來坐坐

沒錯就是這間需要FB事先預約的貓欸Camulet主題餐廳

餐廳裡面有超多隻的可愛喵星人喔~~

注意事項- 未滿13歲的小朋友不接待 / 只接受FB臉書私訊預約 / 拍照麻煩不要開閃光燈 / 不要抱可愛的貓咪店長喔

貓欸擁有溫馨活潑暖心愜意的用餐環境

進入店內需要換上布拖鞋-建議大家可以穿輕便的褲裝並穿戴襪子來店也更方便與貓咪玩耍喔

貓欸採用日式風格坐墊是相當方便與貓咪們一起互動

並同時能夠達到零距離接觸喵星店長們的狀態

讓貓欸的萌貓能輕鬆陪你一起享用甜蜜的午茶/午晚餐

店內有各式各樣的卡哇伊的貓咪飾品/貼紙/小物與逗貓棒等用具

可供客人與貓咪們一起直接的互動玩耍

處處呈現滿分無比的溫暖貓貓氛圍感

貓欸店內超過五隻以上的喵喵們~~ 每隻店貓都超親人一點都不怕生

基本上即便是沒有養貓的同學們只要看到貓貓們

首先就會被可愛喵的溫柔給暖化囉~~除此之外它們也會主動地跑到你身邊玩耍或是睡懶覺

完全就是最佳小店長的代言貓XD

這次與男友一起來體驗的就是貓欸主題餐廳的雙人套餐

從主餐/甜點/飲料與貓咪們互動的環節一應俱全的套餐

飲料*2 ( 特調鮮奶茶熱 / 有機花草熱茶歐洲水果風味)

貓欸的飲料皆是可客製化調整甜度的喔

奶韻蔓延在沉穩淡定的紅茶中不斷洋溢那溫柔的香氣

濃密奶泡細品一口再一邊欣賞可愛的貓貓們

真是有夠滿足der!! 慵懶愜意的一天也能如此悠閒地度過

可加水回沖的有機花草熱茶酸香可口又盈滿芬芳果香的水果茶

口頰留香的滋味同時又宛若徜徉在巴黎香榭大道上富足悠閒的感受

酸香甜美卻又不膩口的健康茶飲真的很不賴

主餐*2 (奶油德式香腸貓耳朵燉飯 / 白酒蛤蠣貓耳朵麵微辣)

綿密奶油滿滿讓人一口吃好吃滿的奶油德式香腸貓耳朵燉飯

吃來細密柔滑又順口的奶香順延燉飯直流而下

真是奶香四溢入口又滿溢綿柔溫暖的風味

推薦給大家必點主餐之一

撲滿誠意相當的白酒蛤蠣貓耳朵麵

光看就讓人食指大動口水直流囉

視覺饗宴上就令人無法抗拒

含有清爽的沙拉馬鈴薯作為點綴真的很不錯

口感上鹹香並存沒有過度搶戲的滋味

算是比例適中的好味貓耳朵義大利麵

炸物*2 (美式薯條/ 炸雞脆脆-塔塔醬)

金黃味美的薯條胖胖脆脆的口感相當涮嘴

配上濃郁洋蔥奶香四溢的塔塔醬真是天作之合

吃上一口就無法停下的允指美味

酥脆外皮搭上內在嫩柔的炸雞鮮甜卻又不會過度油膩

算是中上水準的炸雞口感單吃也很不賴呢







甜點貓頭鬆餅 (蜂蜜沾醬) / 提拉米蘇

厚實飽滿的鬆餅整體口感扎實

沾上蜂蜜有那甜香恰到好處的比例

豐滿的鬆餅糕體能將蜂蜜精華吸飽

如同海綿蛋糕般咬下真的粉好吃

再配上亮眼的馬林糖真的更是添加多元的美味層次

表現同樣亮眼的提拉米蘇

鮮奶油濃郁兼具馥甜多層次的雙重口感

整體與那綿密的蛋糕體相互交織融合的體現

一口咬下那滿滿地幸福感真是直衝腦門阿XD

入口香軟滑順再配上卡滋的酥脆餅乾真的很有感

最讓我倆印象深刻的雙人套餐就是有附贈小點心餵食可愛的店貓們

可以與貓貓們玩一場有趣的零距離餵食秀

可以選擇小零食或肉泥捲放在手心內餵貓貓群喔

一次只能放一顆在手心內光是氣味就會讓貓咪們完全瘋狂阿

你能輕鬆感受到被店貓眾星拱月的FU~~

幾乎所有的貓貓們都會將餵食者瘋狂包圍住的情景

這種前所未有的感覺讓我們拍影片或照片都超級開心

玩得很盡興/吃的也很滿足/氣氛整體也相當歡樂有趣

同時也讓從沒近距離接觸貓咪的男友玩得越放越開

透過此次的互動也讓我看到彼此間那童心未泯的一面

活潑有趣的貓貓餵食秀到固定時間也能看店員們表演與介紹

貓欸店內還有貓貓靈籤可以玩~~

除了跟貓咪互動/餵食/玩耍/拍照/拍影片更能增進與身邊人的感情喔

好吃好玩好拍好有趣好和諧的狀態真的超有意思

快帶你身邊的伴侶/家人/好友一起來貓欸玩

當然如果自己一個人來也能感受那充分活力滿點的溫柔正能量喔

<<店家資訊>>

店名:貓欸Camulet貓咪主題餐廳

店址: 新北市板橋區文化路一段270巷3弄6號 (板橋新埔站2號出口)

電話: 02 8258 1127 不接受電話預約喔請到FB粉絲團私訊預約

營業時間:每周一二公休 / 每周三到日 1100-2100

FB: https://www.facebook.com/Camulet/?locale=zh_TW

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS2IeADPGJ0QpJgkiRT2TEg

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