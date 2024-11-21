時間過得好快～轉眼間弟弟也滿一歲囉！這次的寶寶週歲寫真我們在小詩琦台南店拍攝，蠻多朋友都在問為什麼會跑去台南拍？其實哥哥的新生兒寫真和週歲寫真都是在小詩琦拍的，本來就蠻喜歡小詩琦的拍攝團隊，加上週歲寫真我比較在意的重點就是抓週跟生日場景，發現小詩琦台南店有獨家限定中式、日式抓週場景，可以讓寶寶體驗不同的抓週風格，就連慶生派對都是近期才更換的全新佈景，一看到就好喜歡！

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寶寶週歲寫真推薦｜台南小詩琦

小詩琦台南店在哪裡？

小詩琦台南店位在中西區衛民街與西華南街交叉口，附近有很多停車場，開車來也蠻方便的

門口還有兩個吉祥物，小朋友一起拍照也好可愛

小詩琦台南店｜店內環境

小詩琦台南店去年才新開幕，店內空間明亮舒適，佈置也非常溫馨！還沒踏進門前，店員就笑臉迎來，看我們帶兩個小孩大包小包的，還主動幫忙提行李，一開始就讓人感到很親切

走廊上展示著他們的拍攝作品，牆面還融入台南在地元素，覺得很可愛

二樓有獨立個人置物櫃，可以將身上的貴重物品暫時放置在這裡

另外提醒大家，攝影棚內是禁止側拍的，我們這次拍攝有事先徵求店家同意呦！

小詩琦台南店｜造型區

你們知道其實拍寶寶寫真也可以順便拍全家福嗎？但這次出門在外根本來不及化妝，就約了小詩琦的妝髮服務！一進到造型區看到桌上已經備好齊全的彩妝與造型品

小詩琦除了兒童寫真外，還有拍攝孕媽咪寫真，所以店內可以看到一些漂亮的禮服，幫媽咪把懷孕中最美的一刻紀錄下來

我是直接素顏過來的，差不多在一個小時內可以完成妝髮設計

因為我們全家福寫真的服裝是單寧風，所以妝感會比較清新自然，但是像遮瑕、修容那些細節都有處理，還貼了假睫毛

最後還有上電棒，整體造型我覺得蠻喜歡的

本來以為只有媽媽可以做造型，沒想到開拍前還幫我兒子跟老公抓了頭髮，第一次看兒子抓頭髮覺得好帥喔哈哈ＸＤ

小詩琦台南店｜兒童遊戲區

我覺得小詩琦有一個很貼心的地方就是設置兒童遊戲區，像我在化妝的時候，就可以把孩子們放在遊戲區看書、玩玩具

後來兩隻玩開了，都給我跑去開挖土機ＸＤ

小詩琦台南店｜拍攝場景

小詩琦台南店有不同風格的拍攝場景，主要集中在二、三樓，像這次拍攝的工地風，也是他們家全新場景，居然連工地帽都有準備，而且小男生都超愛挖土機，根本是邊玩邊拍ＸＤ

拍攝過程中除了攝影師外，還會搭配一位安撫師，適時安撫小朋友的情緒與引導拍攝動作，讓攝影師可以專心去抓拍孩子最自然的表情

小詩琦台南店｜台南限定抓週場景

再來就是我自己最期待的台南限定抓週場景，台南的抓週場景比較完整，有中式和日式兩種風格，中式抓週佈景古典而華麗，直接有那種古裝劇的畫面浮現在腦海裡（笑～）

店裡還有現成的虎衣虎帽，寶寶抓週就是要穿這個才可愛～

雖然我們自己在家裡已經有簡單抓過，但是一生一次的抓週，還是想幫孩子留下專業又寶貴的回憶！

一秒到日本的日式風，我們還自己準備了浴衣，配上汽水、西瓜感覺好夏天！可惜寶寶拍到這邊開始想睡就比較不配合，不然真的很想拍個過癮ＸＤ

浴衣原本只是帶著備用，但意外好適合這個場景，成品也不會跟別人撞衫，如果你們家沒有浴衣，也可以直接穿店裡的就好囉

小詩琦台南店｜生日派對

這是小詩琦台南店最新的生日派對，寶寶剛好趕上來拍粉嫩嫩的新場景！

因為弟弟是兔年生的，幫他挑了一件好可愛的小兔子裝！一起入鏡拍照感覺參加了他的生日派對，這張我也好喜歡，換成大頭貼大家都說好好看

弟弟生日時我有幫他訂做一個尿布蛋糕，覺得很適合這個場景，就直接帶來拍！小兔子主題無敵可愛～家裡如果有一些紀念性的物品或道具，都可以帶來喔

雖然週歲寫真的主角以寶寶為主，但攝影師也幫我們拍了一些很溫馨的全家福！這張疊羅漢看起來好自然

這張我也很喜歡，而且已經很久沒有全家人拍張正式的照片，直接換成粉專封面ＸＤ

小詩琦台南店｜其他場景

前面分享那些是我們真正有拍到的場景，但其實小詩琦台南店裡面的造景非常多，也會定期更新不一樣的主題，所以拍攝風格是很多元的，現場也有很多可愛的小衣服跟小配件，讓爸爸媽媽挑選喜歡的裝扮

不管是美式復古風、港式懷舊風、賽車、泳池…等等，每一個場景都很用心佈置，到現場直接選擇障礙！

雖然在諮詢時會說明大概拍三個場景，但實際上也會看寶寶的配合度，寶寶狀況好加上時間允許的話，攝影師會幫你多拍幾個，所以對於場景數量我覺得不用太糾結，這幾次拍下來都是滿意的，正在尋找寶寶週歲寫真的話，推薦你們小詩琦台南店喔！

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小詩琦映像館台南店

▋地址 : 台南市中西區西華南街2號

▋電話 : (06) 222-8534

▋營業時間 : 週一~週日 10:00~18:30

▋粉絲團 : Tinyck。小詩琦映像館

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