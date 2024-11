經過幾次,小次男咖哩所-審計店的懷舊風格讓人印象深刻。整家店給人一種昭和年代的懷舊氛圍,橘黃色的等候椅、透過玻璃櫥窗就能感受到小巧精緻的格局設計。這裡的咖哩味道濃郁到讓人忍不住想加飯,而店家也貼心地提供免費加飯服務。還有那手工布丁,真的是意外的驚喜,讓人愛不釋口!

小次男咖哩所-審計店

地址:台中市西區美村路一段 358 號

電話:04 2301 1582

營業時間:11:30-15:30 / 17:00-20:00

FB:小次男咖哩所| Taichung

IG:jinancurry

店內一進門,店員就會問「內用還是外帶?」拿到菜單後便自行找位子坐下。我選了靠近門口的位子,光線較明亮,店內整體是昏黃而溫暖的燈光,營造出一種舒適的懷舊感。需要水或餐具的話都得自取,感覺就像回到某個熟悉的地方。

吧檯沿著一側設有個人座位區,中間留有走道,靠牆邊是四人座區域,桌上的檯燈造型非常可愛。當我抬頭準備點餐時,意外發現牆上有張員工標語「禁止毆打客人」,讓我忍不住會心一笑,難道店員們的風格都是走幽默路線嗎?

每個座位下方還設有插座,對於手機沒電的客人真的是一大福音。另外還有掛包包的鉤子,設計相當貼心。

小次男咖哩所的餐點讓人吃得非常滿足。除了炸牡蠣上菜速度稍微慢一些外,其他餐點的上菜速度都很快。太陽蛋的顏色鮮亮,讓人心情都好了起來,配上滿滿的青蔥和隱藏在旁的洋蔥,這樣的份量對我來說實在是有點多。

豚次咖哩 售價$220

豚次咖哩是這裡的招牌之一。豬肉邊緣夾帶些微的肥肉,軟嫩香滑,咖哩醬的風味濃厚又溫順,辛香料的香氣不會過於嗆辣,反而有股淡淡的甘甜,絕對是讓人一口接一口的下飯好夥伴。

至於辣椒醬,店家提供免費取用,標語上寫著「比你馬子還辣」,老闆真的很幽默。辣椒的辣度屬於偏向韓式風格,帶著辛香料的苦甘味,混入咖哩後,讓整體風味更加豐富有層次。

這裡還有升級套餐,只需加價 80 元就能選擇焦糖布丁或奶茶,再加點炸牡蠣只要 40 元。炸牡蠣外層的薄脆麵衣相當香脆,一口咬下真的讓人滿足,甚至讓人想馬上再來一份。

焦糖布丁表面經過炙燒,撒上焦糖砂糖後帶著些微的溫度,香甜不膩口,深受食客喜愛。

黑糖奶茶也相當不錯,不是過甜的那種,淡雅的茶香搭配黑糖的甜味,口感非常平衡。

來到這裡當然是要點一碗咖哩飯。店內低消為每人 100 元,主餐有四款咖哩可以選擇,可以根據自己的喜好選配各種配料。這裡還有太陽蛋、皮蛋以及起司等選擇,特別推薦起司控加點起司。沒吃飽的朋友也不用擔心,只要把白飯吃光,就可以免費續飯!

jinan curry/小次男咖哩所 (審計新村)

Address: No. 358, Section 1, Meicun Road, West District, Taichung City /Phone: 04 2301 1582

/Business hours: 11:30–15:30, 17:00–20:00。The rich Japanese curry sauce and sun-cooked eggs outline our expectations for Japanese curry.

About curry rice : Choose one of 4 types of curry (beef/pork/chicken), paired with sun-cooked egg/cheese, upgrade package starting from $80, low spending $100 per person, drinks starting from $40,and Free rice!

這樣的咖哩你喜歡嗎?我自己是相當喜歡,下次考慮來嘗嘗看壽喜燒,聽說他們家的香料炸雞也很好吃呢!

