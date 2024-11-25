經過幾次，小次男咖哩所－審計店的懷舊風格讓人印象深刻。整家店給人一種昭和年代的懷舊氛圍，橘黃色的等候椅、透過玻璃櫥窗就能感受到小巧精緻的格局設計。這裡的咖哩味道濃郁到讓人忍不住想加飯，而店家也貼心地提供免費加飯服務。還有那手工布丁，真的是意外的驚喜，讓人愛不釋口！

小次男咖哩所-審計店

地址：台中市西區美村路一段 358 號

電話：04 2301 1582

營業時間：11:30-15:30 / 17:00-20:00

FB：小次男咖哩所| Taichung

IG：jinancurry

店內一進門，店員就會問「內用還是外帶？」拿到菜單後便自行找位子坐下。我選了靠近門口的位子，光線較明亮，店內整體是昏黃而溫暖的燈光，營造出一種舒適的懷舊感。需要水或餐具的話都得自取，感覺就像回到某個熟悉的地方。

吧檯沿著一側設有個人座位區，中間留有走道，靠牆邊是四人座區域，桌上的檯燈造型非常可愛。當我抬頭準備點餐時，意外發現牆上有張員工標語「禁止毆打客人」，讓我忍不住會心一笑，難道店員們的風格都是走幽默路線嗎？

每個座位下方還設有插座，對於手機沒電的客人真的是一大福音。另外還有掛包包的鉤子，設計相當貼心。

小次男咖哩所的餐點讓人吃得非常滿足。除了炸牡蠣上菜速度稍微慢一些外，其他餐點的上菜速度都很快。太陽蛋的顏色鮮亮，讓人心情都好了起來，配上滿滿的青蔥和隱藏在旁的洋蔥，這樣的份量對我來說實在是有點多。

豚次咖哩 售價$220

豚次咖哩是這裡的招牌之一。豬肉邊緣夾帶些微的肥肉，軟嫩香滑，咖哩醬的風味濃厚又溫順，辛香料的香氣不會過於嗆辣，反而有股淡淡的甘甜，絕對是讓人一口接一口的下飯好夥伴。

至於辣椒醬，店家提供免費取用，標語上寫著「比你馬子還辣」，老闆真的很幽默。辣椒的辣度屬於偏向韓式風格，帶著辛香料的苦甘味，混入咖哩後，讓整體風味更加豐富有層次。

這裡還有升級套餐，只需加價 80 元就能選擇焦糖布丁或奶茶，再加點炸牡蠣只要 40 元。炸牡蠣外層的薄脆麵衣相當香脆，一口咬下真的讓人滿足，甚至讓人想馬上再來一份。

焦糖布丁表面經過炙燒，撒上焦糖砂糖後帶著些微的溫度，香甜不膩口，深受食客喜愛。

黑糖奶茶也相當不錯，不是過甜的那種，淡雅的茶香搭配黑糖的甜味，口感非常平衡。

來到這裡當然是要點一碗咖哩飯。店內低消為每人 100 元，主餐有四款咖哩可以選擇，可以根據自己的喜好選配各種配料。這裡還有太陽蛋、皮蛋以及起司等選擇，特別推薦起司控加點起司。沒吃飽的朋友也不用擔心，只要把白飯吃光，就可以免費續飯！

jinan curry/小次男咖哩所 (審計新村)

Address: No. 358, Section 1, Meicun Road, West District, Taichung City /Phone: 04 2301 1582

/Business hours: 11:30–15:30, 17:00–20:00。The rich Japanese curry sauce and sun-cooked eggs outline our expectations for Japanese curry.

About curry rice : Choose one of 4 types of curry (beef/pork/chicken), paired with sun-cooked egg/cheese, upgrade package starting from $80, low spending $100 per person, drinks starting from $40，and Free rice!

這樣的咖哩你喜歡嗎？我自己是相當喜歡，下次考慮來嘗嘗看壽喜燒，聽說他們家的香料炸雞也很好吃呢！

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