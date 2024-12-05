雲林縣斗六市必吃美食推薦——「壹番素食餐廳」！

這幾年，素食和蔬食料理越來越受到大家的重視，特別是對那些想要享受美味卻不吃肉的朋友來說。「壹番素食餐廳」選用營養豐富的新鮮食材，並運用巧妙的烹調技術，讓每一道菜餚都有著豐富的層次和細膩的口感。餐廳將蔬菜、豆製品及多種植物性蛋白創新組合，打造成大膽創新的料理和點心，讓素食不再是單調的沙拉，而是色香味俱全的美食饗宴。

「壹番素食餐廳」所有料理皆不含蛋與酒，顛覆了大家對素食的刻板印象，不僅是葷食者愛不釋手，連長輩們都十分喜愛。透過天然食材的精心搭配，展示了素食料理的無限可能，即使平常不吃素的人也會對這裡的料理讚不絕口。

更棒的是，壹番素食餐廳也提供平台外送服務，想要享受美食卻不想出門，也可以輕鬆下單。

壹番素食餐廳資訊

店名：壹番素食餐廳

地址：雲林縣斗六市太平路213號

電話：05-535-0767

營業時間：AM11:00-PM14:00 / PM16:30-PM20:00

（週二公休，週三不定期休，以FB公告為主）

更多資訊可以查看餐廳的官方網站、Facebook和Instagram！

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以壹番素食餐廳為主。

壹番素食餐廳位於斗六市太平路，距離斗六火車站和太平老街非常近，交通相當方便，無論是來自中彰投地區還是外地的朋友都可以輕鬆前往。餐廳空間寬敞，設有多間包廂，非常適合多人聚餐或私人聚會。除了經典菜單外，壹番也提供多款主廚私房菜，根據季節變換推出不同的香辣料理，滿足年輕人的口味。

來到壹番用餐也不需要擔心停車問題，推薦停車位置包括：

斗六市府前街機十二立體停車場 太平路185號仁德牙醫旁的City Parking停車場 雲林溪美食廣場停車場

餐廳內的座位包括開放式的四人桌椅、小型聚餐的座位以及四間包廂和圓桌，適合各種場合的聚餐需求。不僅如此，地板選用彈性材質，連小朋友在這裡玩耍跌倒都不容易受傷，空間設計溫馨舒適，讓人能夠盡情享受美食與相聚的時光。

包廂是方便給有特殊訂位需求或希望指定桌型，可以直接撥打餐廳電話預約。

壹番素食餐廳還設有無障礙洗手間，這在一般餐廳中相當少見，通常只有在大型商場或百貨公司才能看到。店家用心準備這些設施，讓人感覺相當窩心。

壹番素食餐廳的菜單豐富多樣，有熱炒、時蔬、湯品、火鍋、套餐、麵食和精緻小點等等，也提供合菜和便當（限中午供應）。

最新菜單可以參考餐廳的官方網站。

我們當天品嚐的「黃金蕎麥茶」不含咖啡因，香氣獨特，與素食料理的搭配非常和諧。

清蒸海上鮮

「清蒸海上鮮」上方鋪著細緻的碧玉筍絲，讓視覺更加豐富。豆腐吸收了湯汁的精華，口感甘鮮誘人。最特別的是豆腐上方還搭配了一塊白色的植物肉，增添了素食料理的層次感，讓這道菜在傳統的基礎上更加創新美味。

手工月亮蝦餅

「手工月亮蝦餅」是YUNO的心頭好，外皮非常酥脆，內餡則是由大豆蛋白製成。建議先不沾醬品嚐，再佐醬細嚼，單吃時酥香有層次感，沾醬後的微甜微辣滋味更是迷人，是店內的招牌必點料理。

手工芋泥ㄚ

「手工芋泥ㄚ」加入了芋頭和由豆包菜脯炒成的菜脯米，口感酥脆且鹹香夠味。搭配手工黃金泡菜，為整道料理增添了清爽的酸香，與酥脆的口感相得益彰，讓味道更加豐富。完全顛覆傳統素食的常見風味，讓人耳目一新，連肉控的哥哥都直呼好吃。

什錦素乾鍋（辣）

「什錦素乾鍋」採用干鍋技法，並放在燒熱的鍋中呈現，特點是不掛汁、不勾芡，湯汁少而乾香味濃，讓食材的原味更加突出。裏頭有玉米筍、碧玉筍、豆干丸和綠花菜等，整體呈現出辣香與醬香的絕妙滋味。

椒麻臭豆腐

「椒麻臭豆腐」外酥內嫩，搭配椒麻的麻辣香氣，加上碧玉筍，使得整道菜的層次感十足。辣度適中，不會過於辛辣，特別適合喜歡麻辣風味的小夥伴。

紅燒素腿庫

「紅燒素腿庫」讓人驚艷，外觀和口感都與一般腿庫相似。這道菜需經過泡、炸、滷、蒸等多道工序，使用車麩頭作為主要食材，質地軟滑，帶有如同肥膏的口感。

底下搭配筍乾，清脆的筍絲與軟滑的車麩相互襯托，讓整道菜更具層次感和風味。

猴菇小籠包

「猴菇小籠包」內餡選用猴頭菇、粉絲、豆包和香菇，不僅健康，還富有風味。小籠包外皮薄嫩，內餡鮮美多汁，口感清爽，吃起來不會太鹹，是一道讓人驚艷的素食小籠包，飽足感十足。

鐵板植物肉排

「鐵板植物肉排」以日本勝丼豬排為發想，將植物肉排炸得外酥內嫩，並在上桌前淋上黑胡椒醬，增添濃郁的香氣和風味。植物肉排口感香酥紮實，搭配多種新鮮時蔬，妝點了鐵板，滿足視覺與味覺的雙重享受。

當歸四神2合1湯品

「當歸四神2合1湯品」選用了栗子、山藥、猴頭菇和芡實，搭配得非常養生又美味。不僅增添了湯頭的層次感，還提供豐富的營養，是一道非常適合作為滋補的湯品。

「壹番素食餐廳」以創新和健康為核心，顛覆了傳統素食的刻板印象。從清蒸海上鮮、手工月亮蝦餅到紅燒素腿庫、鐵板植物肉排，每一道菜都展現了植物性食材的無限可能，不僅在視覺上吸引人，更讓味蕾得到極大的滿足。無論是健康養生的當歸四神湯品，還是充滿創意的猴菇小籠包，都讓人感受到素食料理的潮流與多樣性。

即便是肉食愛好者也會愛上壹番的料理，證明了素食也可以既有創意、營養又美味，是健康又時尚的飲食選擇。