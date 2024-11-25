轉個彎或許會有驚喜！

上週到竹東拜訪長輩，但長輩不在家跑出去玩了，我和女兒們決定趁機到附近找個公園讓她們跑跳一下，於是便開始我們的竹東公園探索之旅。每到星期天下午，我們總會找地方讓孩子放電，這樣晚上才能順利入睡，也不至於隔天星期一清晨起床困難。

這次查了一下竹東的公園，發現有不少選擇，像是兒童公園、鐵道公園、台泥公園等。討論了一下後，我們決定前往「台泥公園」。但當導航（GPS）說我們已經抵達時，我們卻完全找不到公園的蹤影。到底在哪裡呢？

於是決定開車在附近繞一繞，沒想到意外發現了一個新公園──「東正公園」，我們馬上停好車，讓女兒們下車去玩。

東正公園的腹地很大，還有架高的觀景台，可以在高處欣賞周圍的景色。不過公園內的遊樂設施相對較少，適合2到12歲的孩子玩，像是鞦韆、土堤滑梯、360度螺旋滑梯和溜冰場等等。不過，由於公園面積大，父母還是需要注意孩子的安全，以免他們跑太遠。

這個新開發的東正公園位於新竹縣竹東鎮工業一路路上，旁邊還有一些工地，可能會有些塵土飛揚，不過公園本身已經完工一段時間了，設備也很新。其實在 Google 地圖上也能找到這個公園的資訊，對於想要造訪的人來說相當方便。

雖然這次沒有找到原本想去的台泥公園，但東正公園也給了我們很多樂趣。如果有興趣前往，可以直接導航「東正公園」或「楓樹下福德祠」（地址：新竹縣竹東鎮工業一路58號）。

附近停車相對方便，目前大多都是白線區，可以免費停車。

告示牌提醒小朋友的注意事項。

園區內的遊樂設施有鞦韆區（包括包覆式鞦韆和多人用的共融鞦韆）、大象滑梯、土堤攀爬牆、360度螺旋滑梯、以及溜冰場（圓形平台），可以讓孩子盡情奔跑、滑步車也很適合在這裡玩。雖然東正公園的設施相對簡單，但腹地寬廣，讓孩子在安全範圍內自由探索，還是很不錯的選擇。

從高台往外另一邊看去（非遊戲區）。

小孩很興奮的往遊戲區衝。

土堤滑梯

土堤攀爬牆

小孩們雖然不認識彼此…偶爾還是會玩一玩…玩在一起。

大象滑梯

兩面的圖案不一樣，都蠻可愛的。

土堤攀滑梯、遊具組（360度螺旋滑梯)

這裡適合中年級以下，高年級可能會相對不感興趣。

鞦韆區（包覆式鞦韆、多人用鞦韆）

包覆式鞦韆（尿布鞦韆）適合小小孩，多人用鞦韆為共融鳥巢鞦韆。

公園內規劃許多長椅供家長坐著休息。

溜冰場

圓形平台可以溜冰或騎滑步車。

這裡有高低洗手檯、方便小朋友洗手。

結束東正公園的遊玩後，我們繼續開車前往「中油資源莊冰店」吃冰。這家冰店可是有70年歷史的老店，創立於1950年代，以「枝仔冰」聞名，使用竹東圳的純淨水製成，完全不添加人工色素、防腐劑及化學添加物，主打的是古早味冰棒、清冰和漢堡冰淇淋等冰品。

一到冰店，我就和女兒們介紹這裡的「傳統冰棒」，她們一開始還滿臉疑惑，不知道這是什麼東西，但吃過後她們的臉上露出滿足的笑容，甚至要求我多買幾隻帶回家，已經深深愛上這種古早味了。

中油資源莊冰店的價目表非常親民，最便宜的冰棒只要7元，最貴也不過19元，清冰沙一公斤只要50元，還能加鹽，味道非常特別。

這家店在之前因火災燒毀，目前已經搬到另一側的禮堂區販售，味道依然一樣美味，品質不變。

牆上貼著「中油資源莊冰店」的歷史照片。

買了漢堡冰、紅豆冰棒和百香果果汁冰棒。漢堡冰是薄薄的餅皮，裡面則是牛奶冰淇淋，百香果果汁冰棒則是酸酸甜甜好滋味。

總結這次的竹東親子遊，東正公園和中油資源莊冰店的搭配，對於帶孩子放電和消暑來說非常完美。如果下次你在竹東有空，或者經過這裡，不妨也來東正公園放鬆一下，再到中油資源莊冰店來個古早味冰棒吧！

【中油資源莊冰店】

地址： 新竹縣竹東鎮東峰路219之2號

電話： 03-511-1415

營業時間： 09:00-17:00（星期六、日休息）

官方臉書：中油資源莊冰店（相關訊息請依官方公佈為主）