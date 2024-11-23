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> 美食 > 新北市中和區【年菜預購】魚香涎x呷七碗，雙強聯手，超厲害烏魚子香菇魷魚米糕，年菜預必備烏魚子干貝米糕，加熱即食【宅配美食】團購美食，伴手禮推…

新北市中和區【年菜預購】魚香涎x呷七碗，雙強聯手，超厲害烏魚子香菇魷魚米糕，年菜預必備烏魚子干貝米糕，加熱即食【宅配美食】團購美食，伴手禮推薦！

魚香涎 烏魚子界的愛馬仕 烏金月華燒 烏魚子月餅 more
2024-11-23 14:20:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

過年快到了，和家人團圓吃米糕也是不錯的選擇喔！

推薦超棒的米糕，宅配美食第一名的魚香涎米糕，加熱即食的美味，更是料理小白的救星！

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

新北市中和區【年菜預購】魚香涎x呷七碗，雙強聯手，超厲害烏魚子香菇魷魚米糕，年菜預必備烏魚子干貝米糕，加熱即食【宅配美食】團購美食，伴手禮推薦！

首推烏魚子香菇魷魚米糕，是有烏魚子界的愛馬仕美稱魚香涎和以油飯聞名的呷七碗，強強聯手推出的米糕，這是傳統美味與創新口感碰撞出最完美的結合。

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烏魚子香菇魷魚米糕 琥珀暖饌NT $780

琥珀色的米糕，香醇的醬汁淋在糯米上，呈現出溫潤而豐富的口感，讓人胃口大開！

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超級豐富的配料，舖滿魷魚條及香菇和軟綿的米糕，增添了香氣與層次感。

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軟綿細膩的米糕，外脆內韌的富有嚼勁的魷魚條及鮮美的香菇，在口中相互交融，豐富的味覺層次，讓人久久難忘！

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只有7-11獨家販賣的年菜─烏魚子干貝米糕，選用香氣四溢的頂級魚子，和精選鮮甜多汁的干貝，線上預定，超商取貨，讓品嚐美食變得快速又方便！

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烏魚子干貝米糕7-11獨家年菜 NT $699

重量級的米糕，加入高檔的干貝及無腥味的烏魚子，讓人食指大動！

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鮮美的干貝帶來清甜的海味，烏魚子則散發濃郁飽滿的的鹹香，超級推薦！

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烏魚子微微酥脆，嫩滑鮮美的干貝，米糕柔軟中帶有彈性，口感層次豐富，海鮮與米香交織，帶來滿滿的幸福感，令人回味無窮。

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榮獲嘉義十大伴手禮及連續蟬聯嘉義縣黃金烏魚子比賽大獎，魚香涎更是全台唯一有ISO認證的專業烏魚子工廠，接手的二代們，更積極和異業結盟創造新口味，也與科技接軌提供更便利的購買取貨方式，真的是伴手禮最佳選擇，送親朋好友，當企業送禮，面子裡子兼顧！

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對了~~烏魚子界愛馬仕的魚香涎推出的烏金高梁香腸也超讚的喔！

肉質結實有嚼勁，高梁酒香讓香腸的風味更豐富，帶來新穎的味覺享受。

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魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

官網：https://www.yuxian.tw/

FBhttps://www.facebook.com/yuxian.tw

IGhttps://www.instagram.com/yuxian.tw/

#魚香涎 #烏魚子界的愛馬仕 #烏金月華燒 #烏魚子月餅 #烏金布列塔尼 #烏金雪磚餅 #烏金鳳凰酥 #一口烏 #送禮 #開團 #團購 #大量訂購 #限量 #琥珀烏魚子 #烏魚子 #企業送禮 #企業禮品 #企業訂購 #禮盒 #琥珀暖饌  #加熱即食 #即食產品 #烏魚子香菇魷魚米糕 #烏魚子干貝米糕 #烏金高梁香腸 #團購美食 #宅配美食

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美味度
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服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
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