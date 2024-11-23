過年快到了，和家人團圓吃米糕也是不錯的選擇喔！

推薦超棒的米糕，宅配美食第一名的魚香涎米糕，加熱即食的美味，更是料理小白的救星！

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

首推烏魚子香菇魷魚米糕，是有烏魚子界的愛馬仕美稱的魚香涎和以油飯聞名的呷七碗，強強聯手推出的米糕，這是傳統美味與創新口感碰撞出最完美的結合。

烏魚子香菇魷魚米糕 琥珀暖饌NT $780

琥珀色的米糕，香醇的醬汁淋在糯米上，呈現出溫潤而豐富的口感，讓人胃口大開！

超級豐富的配料，舖滿魷魚條及香菇和軟綿的米糕，增添了香氣與層次感。

軟綿細膩的米糕，外脆內韌的富有嚼勁的魷魚條及鮮美的香菇，在口中相互交融，豐富的味覺層次，讓人久久難忘！

只有7-11獨家販賣的年菜─烏魚子干貝米糕，選用香氣四溢的頂級魚子，和精選鮮甜多汁的干貝，線上預定，超商取貨，讓品嚐美食變得快速又方便！

烏魚子干貝米糕7-11獨家年菜 NT $699

重量級的米糕，加入高檔的干貝及無腥味的烏魚子，讓人食指大動！

鮮美的干貝帶來清甜的海味，烏魚子則散發濃郁飽滿的的鹹香，超級推薦！

烏魚子微微酥脆，嫩滑鮮美的干貝，米糕柔軟中帶有彈性，口感層次豐富，海鮮與米香交織，帶來滿滿的幸福感，令人回味無窮。

榮獲嘉義十大伴手禮及連續蟬聯嘉義縣黃金烏魚子比賽大獎，魚香涎更是全台唯一有ISO認證的專業烏魚子工廠，接手的二代們，更積極和異業結盟創造新口味，也與科技接軌提供更便利的購買取貨方式，真的是伴手禮最佳選擇，送親朋好友，當企業送禮，面子裡子兼顧！

對了~~烏魚子界愛馬仕的魚香涎推出的烏金高梁香腸也超讚的喔！

肉質結實有嚼勁，高梁酒香讓香腸的風味更豐富，帶來新穎的味覺享受。

魚香涎 快閃店

地址：新北市中和區中山路三段122號

電話：0980-459-668

時間：週一至週日AM11:00-PM 22:00

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