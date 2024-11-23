泰度泰式傳統料理印象中是近幾個月開幕的，原本這裡是拉亞漢堡

明峰街上蠻多吃的及一整排的美髮店，有時會來這邊的髮廊做頭髮

▲路邊有機車格，開車的話附近有地下收費停車場

▲店門口就有菜單囉！

▲外場整理得很乾淨，明亮舒適的用餐環境

有大圓桌，也有方桌，人多人少都適合喔！

▲也可掃碼點餐

▲餐具、水杯都在桌上

▲周二公休

價格算是一般沒有比較貴，因為分量其實蠻足的

人少的話要酌量點餐，我們那天點多了後來打包

▲當日消費明細

▲這是三碗白飯的量

因為我們還有點一份炒河粉，導致白飯差點吃不完

▲蝦醬高麗菜

▲帕泰傳統河粉，調味蠻特別的

跟之前吃過的炒河粉味道不一樣

好像有比較偏甜一點

蠻大盤的，感覺可以兩個人共享

▲傳統打拋豬肉，小辣，香氣很足，下飯菜之一

▲月亮蝦餅厚實，外皮酥脆口感Ｑ彈，不沾醬也好吃

▲泰式椒麻雞

▲泰式香茅雞翅

▲泰式蒸檸檬魚

魚肉新鮮，湯汁酸度剛好，味道蠻不錯的

這次用餐感受挺好的，服務生態度親切有禮

餐點分量也很有誠意，當然口味看個人感受

整體來說是不錯的喔！

【泰度泰式料理】

地址：新北市土城區明峯街41號

電話：02-82733287

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:00

周二公休

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