泰度泰式傳統料理印象中是近幾個月開幕的，原本這裡是拉亞漢堡
明峰街上蠻多吃的及一整排的美髮店，有時會來這邊的髮廊做頭髮
▲路邊有機車格，開車的話附近有地下收費停車場
▲店門口就有菜單囉！
▲外場整理得很乾淨，明亮舒適的用餐環境
有大圓桌，也有方桌，人多人少都適合喔！
▲也可掃碼點餐
▲餐具、水杯都在桌上
▲周二公休
價格算是一般沒有比較貴，因為分量其實蠻足的
人少的話要酌量點餐，我們那天點多了後來打包
▲當日消費明細
▲這是三碗白飯的量
因為我們還有點一份炒河粉，導致白飯差點吃不完
▲蝦醬高麗菜
▲帕泰傳統河粉，調味蠻特別的
跟之前吃過的炒河粉味道不一樣
好像有比較偏甜一點
蠻大盤的，感覺可以兩個人共享
▲傳統打拋豬肉，小辣，香氣很足，下飯菜之一
▲月亮蝦餅厚實，外皮酥脆口感Ｑ彈，不沾醬也好吃
▲泰式椒麻雞
▲泰式香茅雞翅
▲泰式蒸檸檬魚
魚肉新鮮，湯汁酸度剛好，味道蠻不錯的
這次用餐感受挺好的，服務生態度親切有禮
餐點分量也很有誠意，當然口味看個人感受
整體來說是不錯的喔！
【泰度泰式料理】
地址：新北市土城區明峯街41號
電話：02-82733287
營業時間：11:30-14:30、17:30-21:00
周二公休