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【新北市土城區】泰度泰式傳統料理｜價格實在份量足

2024-11-23 16:54:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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泰度泰式傳統料理印象中是近幾個月開幕的，原本這裡是拉亞漢堡

明峰街上蠻多吃的及一整排的美髮店，有時會來這邊的髮廊做頭髮

 

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▲路邊有機車格，開車的話附近有地下收費停車場

 

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▲店門口就有菜單囉！

 

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▲外場整理得很乾淨，明亮舒適的用餐環境

有大圓桌，也有方桌，人多人少都適合喔！

 

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▲也可掃碼點餐

 

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▲餐具、水杯都在桌上

 

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▲周二公休

價格算是一般沒有比較貴，因為分量其實蠻足的

人少的話要酌量點餐，我們那天點多了後來打包

 

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▲當日消費明細

 

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▲這是三碗白飯的量

因為我們還有點一份炒河粉，導致白飯差點吃不完

 

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▲蝦醬高麗菜

 

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▲帕泰傳統河粉，調味蠻特別的

跟之前吃過的炒河粉味道不一樣

好像有比較偏甜一點

蠻大盤的，感覺可以兩個人共享

 

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▲傳統打拋豬肉，小辣，香氣很足，下飯菜之一

 

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▲月亮蝦餅厚實，外皮酥脆口感Ｑ彈，不沾醬也好吃

 

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▲泰式椒麻雞

 

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▲泰式香茅雞翅

 

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▲泰式蒸檸檬魚

魚肉新鮮，湯汁酸度剛好，味道蠻不錯的

這次用餐感受挺好的，服務生態度親切有禮

餐點分量也很有誠意，當然口味看個人感受

整體來說是不錯的喔！

 

【泰度泰式料理】

地址：新北市土城區明峯街41號

電話：02-82733287

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:00

周二公休

IG

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泰度泰式料理

phone02-82733287
place新北市土城區明峰街41號1樓
3.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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