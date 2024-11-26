2025年菜外帶推薦！主廚當天現做、新鮮有誠意，限量100份豐盛佳餚要訂就要快！！

2025年菜外帶預購開打囉！！ 大祥海鮮燒鵝餐廳 今年除夕年菜外帶只開放１００組預購，且通通是除夕當日上午就開始烹煮的美味，並於下午14:30~16:00前取餐完畢！今年就讓婆婆媽媽都可以打扮漂漂亮亮等吃年夜飯，小凉也要立馬來搶購這限量的年菜外帶！

大祥燒鵝海鮮餐廳 位於在漢口路一段緊鄰台灣大道，斜對角有個大型停車場，不管是搭公車或是自行開車在交通上都很便利，就連平常公司型號、家庭慶生或是尾牙、過年、春酒聚餐也不需擔憂停車問題。

店內有著挑高的設計空間，以圓桌為主但不顯擁擠，不管是家庭、公司型號聚餐都沒問題。店內的招牌級人氣菜色也都懸掛在牆面上，第一次來的朋友可以參考後再點餐，現場也有提供了不少飲料、酒水！

( 未滿18歲請勿喝酒，喝酒不開車、開車不喝酒 )

想要有單獨空間的聚餐環境，這邊也有提供近20人的包廂空間，記得包廂區最好是提前預訂唷！

大祥海鮮燒鵝餐廳2025年菜外帶 即日起～開放訂購，年菜外帶$8888元！外帶年菜只有限量100組，預購完就沒有了唷！畢竟大祥每一年的除夕圍爐宴都提早被預約光了！！老闆還能為了顧客提供除夕當日年菜外帶已經是相當的厲害，且餐點都是當日現做的美味喔！

大祥是台中一年四季都能吃到活蟹料理的餐廳，所以在年菜的餐點內也有提供活跳跳的大沙公來料理，讓你年夜飯就能吃到來自大海的鮮味！！

蒜香蒸大沙公 可是以1斤多的活蟹大沙公來清蒸，且底部會鋪上冬粉及干貝醬、蒜泥醬等來融合，不得不說這大沙公可是一點都不輸給龍蝦肉！！

大沙公的蟹殼有先敲碎，所以醬汁整個超入味於蟹肉中！沙公肉質肥美，口感細緻又紮實，加上蟹肉原本就很鮮甜海味滿滿，再加上大祥的獨特醬汁加持，更是讓人吃起來相當的過癮～～～

活蟹下去料理美味真的有差！！這蟹螯飽滿又紮實，滿嘴都是濃濃的海味與鮮美的滋味，吃起來相當過癮呀！

除了大沙公的飽滿肉質以外，底部因放入冬粉交融於沙公的甜與醬汁，在入嘴時感受大海的鮮味及滑溜口感超幸福！

粽香栗子排骨 ，這有點像似粉蒸排骨的概念，但這可是超級升級版，不只是口味、食材升級，更有滿滿的好滋味！

這排骨肉相當的柔嫩不柴也不韌口，所以長輩吃也沒有問題！！香菇水嫩、排骨鹹香有勁又搭上栗子的甜香更是層次有風味。

而且裡面還有不少大塊的綿密芋頭更是加分，有肉也要有菜、搭配的是青花菜相當有營養。

老酒海大蝦 ，以麻油、薑片、馬祖老酒大火拌炒海大蝦。

在剝蝦時散發了淡淡的麻油酒香氣，建議大家先將新鮮的大蝦去殼後，再沾下餐盤上的醬汁再入嘴，蝦肉紮實微Q彈，味道鮮美以外，淡淡的老酒香氣也不會搶了主角的風采，反而讓蝦子的美味更突出呢

清蒸龍虎斑 建議要吃的時候，可以先將湯汁再淋上魚肉，更鮮美，這肉質細嫩厚實而帶有微微的彈性，加上無細刺，更適合一家大小享用，尤其接近魚下巴的部位，膠質相當豐富，更是我家婆婆的最愛！！

小涼喜歡將魚肉與上層的蔥絲一同搭配入嘴，藉由蔥絲的獨特香氣帶出魚肉的甜阿！加上龍虎斑的魚刺集中在中間以及側邊，也算是一種很好夾出大塊又無刺魚肉給小孩吃，這樣的年菜美味怎能不趕快搶一組！！

海鮮卷拼米糕 ，每一次去吃辦桌菜；年夜除夕圍爐宴，小涼最期待的主食就是噴香的米糕啦！！

香氣迷人的米糕，軟硬適中有嚼勁，加上肉絲、香菇、油蔥的鹹香層次堆疊，讓人忍不住多吃好幾口捏！

店家自製的海鮮卷就是特別美味且不油膩！！皮酥料很豐富有花枝漿、蚵仔還有荸薺增添脆感。

日式胡麻九孔鮑 ，嚴選大顆九孔鮑川燙後、盤底鋪上胡麻沙拉生菜。另有在附胡麻醬沾取！

九孔鮑吃起來口感Q彈，爽脆又彈牙加上胡麻醬的提味更是一級棒！

何首烏燉全雞

採用3斤的土雞與何首烏藥包一起蒸煮出來的雞湯，一提起那骨肉都快分離，而且濃厚的藥膳香氣四溢飄起超誘人的啦！

這雞腿輕輕一拔就起來，當然這可是小涼很小心的動作，阿某直接抽起來骨肉就分離><，雞肉甘甜無腥味且肉質軟嫩又吸飽何首烏雞湯的精華，每一口都是滑嫩美味阿~~~

不得不說食材選得好加上主廚的精湛廚藝，這一鍋何首烏燉全雞湯真的是暖心又暖胃、相當好喝！！

除了年菜外帶以外，亦可 加訂大祥招牌燒鵝半隻 或 香酥鰻魚 幫家人加菜，以下是招牌燒鵝的示意圖！

這招牌燒鵝絕對、強力推薦大家一定要加購，這鵝皮香酥不油膩，肉質肥嫩且入口回甘又充滿肉香，小涼自己就可以吃掉一半ＸＤ

香酥鰻魚示意圖：主廚以去骨海鰻先醃漬客家紅糟入味再裹粉炸熟，如果不告訴你這是野生海鰻肉，你還會以為這是去骨鹹酥雞，那鹹香椒鹽的風味，可是讓人一口接一口相當的涮嘴～～

大祥燒鵝海鮮餐廳高達上百樣熱炒讓你滿滿選，絕對滿足每一位顧客的味蕾，除了紙本菜單以外，現場還有不少活體海鮮，漁貨可依照自己的喜好來請廚師料理！如果有選擇障礙的朋友也可以直接點合菜唷！

現場還有不少澎湖直送漁貨以及活蟹、龍蝦等，都可以請主廚依照自己想要吃的味道來客製化唷!

大祥是台中少見的海鮮餐廳內，365天、天天都有現撈活蟹料理，而且想要吃飽滿的蟹肉就選沙公，想要吃蟹膏就選沙母通通都有唷！

近期還有大閘蟹，愛吃螃蟹的朋友可以出動囉！

2025外帶年菜只有限量100組，預購完就沒有了，快手刀打電話：04-23121067或現場訂購都可唷！

大祥海鮮燒鵝餐廳

電話：04-23121067

地址：台中市西屯區漢口路一段47號

營業時間：11:00~14:00，17:00~21:00

臉書粉絲頁：大祥海鮮燒鵝餐廳