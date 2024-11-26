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饕客必收藏！新竹廟口美食推薦：風城食堂的超人氣美味老店

2024-11-26 19:11:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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說到新竹廟口美食，大家最先想到的是什麼

當然是那些超人氣、經典的老店

今天要推薦給大家的，就是新竹廟口風城食堂，這間在地人都私藏的好味道，來到這裡絕對不容錯過

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 風城食堂可是有年頭的老字號餐廳，在新竹廟口經營多年，吸引了不少饕客前來朝聖

從招牌滷肉飯到超人氣的三杯中卷，每一道菜都充滿著濃濃的古早味，不管是新竹在地人還是遊客，都讚不絕口

饕客必收藏！新竹廟口美食推薦：風城食堂的超人氣美味老店風城食堂

地址：新竹市北區中山路75

營業時間：11:00–20:30(週二公休)

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肉圓是台灣傳統小吃中的經典美味，Q彈的糯米粉製成，煮熟後呈現透明的光澤，帶有彈牙的口感

當你咬下去，會感受到外皮的軟Q與內餡的豐富滋味相互交融

 內餡是醃製過的紅糟豬肉，搭配香菇或筍絲等配料，鹹香入味，讓每一口都充滿層次感

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炒米粉的米粉本身細長、軟Q，但仍保有一點韌性，讓咀嚼起來不會過於軟爛

米粉會吸收高湯的滋味，與其他配料如香菇、蝦米

紅蘿蔔絲、豬肉片或豆干等共同炒製，讓整道料理充滿香氣和鮮味

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貢丸湯是台灣家常小吃之一，也是最受歡迎的傳統湯品之一

貢丸的口感Q彈扎實，當你一口咬下時，能感受到它的彈性和鮮美

伴隨著內裡細膩的豬肉香味，豐富的肉汁在口中釋放，讓人回味無窮

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蚵仔煎的口感可說是外酥內軟、層次豐富，讓人一口咬下去就難以忘懷

外層煎得微微酥脆，金黃色的蛋皮帶著淡淡的焦香，與內裡Q彈的粉漿形成對比

接著是鮮嫩多汁的蚵仔，隨著咀嚼，海味瞬間在口中綻放，鮮甜十足

配上略帶黏性的醬汁，甜中帶點微鹹，濃郁的滋味包裹住每一口，讓整體吃起來非常滑順，不會感到油膩

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當濃郁的肉燥淋在白飯上，香氣瞬間撲鼻，油亮的肉燥與蓬鬆的米飯相互融合

每一口都能感受到醬汁的甜鹹交錯，豐富的肉香和軟糯的米飯搭配得天衣無縫

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風城食堂

phone03-525-3375
place新竹市北區中山路75號(城隍廟內)
4.63 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.75
CP值
4.75
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