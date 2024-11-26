第一次知道鴻公公是小m高中時期，聽說是一間很好吃的台南越南河粉餐廳，那時候還是在舊址，但價位對學生來說偏高一直沒吃過，現在終於來和大M一嚐究竟！

那天逛完小西門討論著晚餐，想法閃過，不如來吃鴻公公吧，過了飯點可能不用排隊或排很久！（之前要吃排很多人就放棄了）

▼新址店面在家齊高中對面水交社路進去，周圍滿好停車的。用餐位置有一二樓。

▼排隊時先點餐～（價格請依現場為主🤣現在一碗要200元了）

▼沾醬自助區，有檸檬汁/白醋/魚露/辣椒粉等等，也有新鮮檸檬片、羅勒葉可以取用。

▼有冰塊可以加紅茶。

▼室內充滿河粉湯頭的氣味，好南洋～廚房也彷彿聽到我們很餓的心聲（餓餓餓）餐點很快上桌。

生牛肉椰香酸辣河粉

會想點這個口味是公司同事推薦的，聽說很濃很重口！而小m我擔心會辣，所以又加了椰香，希望椰奶綜合辣度。

結果湯頭喝起來其實沒有很辣(哈)，微微開胃的辣度，反而是酸味很明顯，我自己又擠了一片檸檬增加香氣，而且真的是濃郁系！好濃郁的南洋風味～～個人覺得一年四季吃都會很喜歡！夏天有酸開胃，冬天有湯暖身～

生牛肉直接用熱湯沖下去燙到微粉紅，吃起來很嫩，配著河粉一起吃，有粉有肉再一口酸辣湯...正在撰寫的當下，突升一股奔往鴻公公的衝動！ （晚上11點打烊似乎來得及）

香茅雞咖哩河粉

原以為咖哩河粉會是湯咖哩，沒想到怎麼兩碗如此相似🤣看來基底是同樣的酸辣湯底。整體咖哩味很淡，若有似無，只有一開始能聞到淡淡咖哩香，後來幾乎就是酸辣湯頭了，和大M期待的有落差，但也濃郁好吃就是。

香茅雞是酥炸香茅雞排，覺得很不錯，肉量很多耶，難怪每一桌都有一份！香茅雞有搭配一份沾醬，沾醬吃起來味道酸甜也有咖哩香氣淡淡的～

最後大M特意留下些許湯頭，將香茅雞沾著湯頭吃，也是有不一樣的酸辣滋味。

炸蛋涼拌

這也是同事瘋推的菜色，超！喜！歡！蛋皮炸過之後吃起來是潤、蛋白是彈、半熟蛋黃是滑～沾滿酸甜酸甜的涼拌醬汁，讓我們非常驚艷❤️（一開始還想說不就是炸雞蛋嗎～吃了之後…真香）

雞絲涼拌

中規中矩的雞絲涼拌～這是點來增加餐點豐富度的。

整體來說～對我和大M是偶爾一吃的越南河粉，酸辣系湯頭令人耳目一新，相當刺激食慾，但因為很重口所以不會常常吃，下次或許可以試試清湯系列！

鴻公公越南河粉

地址：台南市南區水交社路352號

電話：0916 770 291

營業時間：16:00–23:00（週一二休息）

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