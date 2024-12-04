隱藏在花蓮的小村落中，位於半山腰的「10分之1海鮮燒烤」真的是一間在地人才知道的隱藏版燒烤店。如果你不是特地來，可能真的不會發現這麼迷人的地方。雖然這裡的用餐環境是半露天，但黃昏時分面對第一排海景的絕美風光，絕對讓人一見傾心。店家每日使用新鮮捕獲的漁獲，搭配山產野味，現點現烤，保證每一口都鮮美可口。不過由於人手有限，上菜時間可能較久，建議假日來訪的朋友們事先預約訂位，而龍蝦則需要提前一天預訂唷！

「10分之1海鮮燒烤」位於台11線花東海岸公路旁的小路上，對面就是7-11鹽寮門市，只要跟著Google導航走，沿途還有小巧可愛的指引招牌，非常有趣。地點確實隱密，但這也是它的魅力之一。

如果你開車上山，店家前有一片空地可以停車，但只能停2-3輛車，巷子也不大，會車有點困難。建議可以把車停在7-11旁邊的大空地，再步行上來，也可以選擇停放在台11線兩旁的白線區。

一走上來就能看到店家的小LOGO，這裡是由一棟老屋改建而成，風格獨特，散發著濃濃的復古感。

因為店面位於半山腰，所以前方視野非常遼闊，往外看就是大海，景色相當迷人，讓人感到相當放鬆。

用餐區是半露天的鐵皮搭建空間，就位於住宅庭院前。由於是半露天的關係，建議來之前噴上防蚊液，這樣用餐時會更舒服。

店內的桌椅多為老舊物件，有漂流木製作的桌子、木製椅子和塑膠椅，整個擺設風格相當隨性，給人一種回到鄉下老家，在庭院裡聚會的感覺。在這裡用餐，不僅能享受美食，還能欣賞前方的遼闊景色，特別是在傍晚時分，氣氛更加迷人。

真的是相當隨性的桌椅配置～

夜晚燈光點亮後的景色又別有一番風味，充滿濃濃的氛圍感。

如果想小酌一番，店內冰箱也有提供飲品和酒類，搭配燒烤真的非常適合。

這裡沒有固定菜單，主要是根據當天的漁獲和食材來決定菜色，所有菜品都會寫在黑板上。漁獲是當天新鮮上岸的，現點現烤，價格落在100至680元之間，唯一需要提前預訂的是龍蝦。如果想要品嚐美味的龍蝦，一定要提前一天預訂唷！

店裡還有一隻超可愛的「貓店長」，是一隻賓士貓，腿因為捕獸夾受傷，但依然相當親人。不過這隻貓咪比較怕小孩的過度熱情，如果帶小朋友來用餐，記得不要讓孩子太靠近貓咪。

餐具有需要都可以自由取用。

烤大白蝦

大白蝦經過簡單烤製後，鮮美Q彈，每隻蝦都非常新鮮，肉質甜美，讓人忍不住一口接一口。

烤牛肋串

牛肋條建議趁熱吃，肉質軟嫩且調味簡單，卻讓牛肉的香氣完全釋放出來，非常美味。

炒水蓮

炒水蓮加入了杏鮑菇薄片、豬肉、紅蘿蔔絲和薑絲，口感清脆不油膩，鹹味適中，是一道非常爽口的熱炒。

蛤仔湯

蛤仔湯的份量剛好適合兩人享用，每顆蛤仔都相當飽滿且新鮮，湯頭清甜鮮美，非常適合搭配燒烤享用。

烤日本生蠔

生蠔端上桌時，湯汁滿滿，讓人看了就垂涎欲滴。

雖然生蠔的個頭不大，但味道非常鮮美，搭配些許醋酸醬，更是增加了口感的層次。

烤午仔魚

午仔魚經過烤製後，外皮帶點酥脆，魚肉鮮嫩細緻，單吃或沾上胡椒鹽都非常好吃，完全沒有腥味，真的是一道不容錯過的美味。

烤飛魚卵香腸

飛魚卵香腸是一道非常特別的小吃，香腸內包裹著飛魚卵，增添了啵啵的口感，鹹度也恰到好處，特別適合下酒。

來到花蓮旅遊，這間「10分之1海鮮燒烤」絕對是一個值得探訪的地方。享受新鮮現烤的美食，伴隨著海景，讓人感受到滿滿的愜意氛圍。

店家資訊

更多花蓮美食旅遊

延伸閱讀