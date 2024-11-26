最近不少人被我限動裡的搖晃兔燒到，真的不得不推薦給大家！這款超萌的LOVE U兔冰品，是 覓糖Mi Tang 推出的每日限量冰品，黑白兔造型超可愛，用仙草凍和奶凍做成，再加上七種天然染色的繽紛粉粿、芋圓、珍珠等豐富配料，大人小孩看了都忍不住尖叫。一碗不到100元就能享受到，整碗吃下來真的超消暑又療癒！

覓糖Mi Tang在北中南都有門市，而我這次來的是桃園店，位在靠近三民路的春日路上，對面是超有人氣的明峯早餐店，附近還有慢食堂冰品。不過這邊停車不太方便，騎機車的話可以停在店旁邊。

覓糖Mi Tang主打的是使用天然食材染色的七彩粉粿，將古早味與高顏值結合，成功成為冰品市場的新寵兒。這裡秉持著天然、健康、親民的理念，以創新口味讓大家享受到獨特的冰品。

店內空間不大，只有靠窗的座位區，大概能容納11人左右。整體裝潢乾淨清爽，不過大部分人還是以外帶為主。尤其是下午時分，人潮比較多，想要內用的話可能需要排隊一下。

冷藏櫃裡整齊擺放著七彩繽紛的粉粿，如果不想吃冰的朋友，也可以單獨購買粉粿帶回家吃。

另外，有時候店裡也會推出新品，像是宇治金時雪花冰也非常吸引人，但這次我是為了超萌的兔兔而來，所以下次再來試試新品吧！

LOVE U兔真的超可愛，每日限量供應，想吃的朋友建議可以先打電話確認，兔兔冰品只能內用喔！

除了新品外，店內還有販售粉粿盤、飲品、茶飲、仙草凍飲、刨冰、雪花冰、甜湯等，價位大約落在30到99元之間，選擇非常豐富。

LOVE U兔系列冰品

LOVE U 奶凍兔

拿到手真的讓少女心爆發！小朋友看到肯定也會很喜歡。這隻白色的兔兔是奶凍兔，口感帶有淡淡椰奶香，入口滑順香甜，一旁配有七彩粉粿、珍珠和芋圓，整碗看起來超級繽紛可愛。底層是黑糖刨冰，友人有請店員幫忙減糖，所以甜度剛剛好，吃起來清爽不膩。

LOVE U 仙草兔

黑色的兔兔則是仙草做成的仙草凍，手拿搖晃的時候那種ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的感覺真的超可愛。一旁同樣搭配珍珠、七彩粉粿和芋圓，還附有奶精可以自行淋上。

覓糖Mi Tang的七彩粉粿是使用紅薯粉製作，口感軟中帶Q，每種顏色都有其特別的味道，例如綠色是抹茶、黑色是芝麻、透明是桂花、粉色是玫瑰、白色是椰香、咖啡色是黑糖、黃色是山梔子。個人最喜歡芝麻和桂花，芝麻味相當濃郁，而桂花則散發著淡淡的花香，清爽又甜美。

淋上奶精的仙草凍香濃滑順，雖然比奶凍兔甜一點，但仍然非常清爽。

芋圓軟Q、珍珠Q彈，搭配黑糖刨冰吃起來超級消暑，真的是夏天必備的沁涼甜點。

店家資訊

店家名稱： 覓糖Mi Tang 桃園春日店

地址： 台灣桃園市桃園區春日路305號

營業時間： 11:00am - 22:00pm

電話：03-3363188

如果你也想在炎炎夏日中找到一點清涼與療癒，不妨來覓糖Mi Tang桃園春日店試試這些超萌的LOVE U兔冰品吧！

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