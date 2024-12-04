「惠隆市場」對很多基隆以外的觀光客來說可能很陌生，甚至有些基隆人也不太清楚，但提到劉銘傳路，相信多數基隆人都會馬上點頭認可。就我個人的記憶來說（從小在基隆生活30多年，現在住在板橋），這一帶的美食自成一個小圈圈，數量或許不算多，但品質絕對有資格讓人津津樂道。今天，小虎就要帶大家第四次走進這個建於1956年、已有超過一甲子的市場，去感受那一份隱藏版的老味道。

惠隆市場位於劉銘傳路和愛七路之間，曾經有幾年的時間我在這裡打混過。說起來，這裡在我記憶中30年來變化並不大，很多老攤位依舊存在，包括今天要介紹的這家無名麵店。這家麵店雖然沒有店名，也沒有任何招牌，但最少經營了40年以上，網路上少有介紹，是基隆在地人心中的隱藏美食之一。

除了今天的主角無名麵店外，附近還有一些小有名氣的店家，包括口福食品和黃小妹手工福州魚丸。另外，以前也常吃的一家水餃攤，之後也會跟大家慢慢分享。前陣子我在我們29萬人的「大台北美食地圖」社團分享了這家個人隱藏版的麵店，竟然引起超過百萬次的觸及率，也釣出許多住在附近的饕客分享了我沒聽過的其他美食，讓我有了更多的理由再次回基隆好好「省食」一番。而喜愛基隆美食的朋友，也請支持一下我們新成立的社團「靠基隆生活」。

這家無名麵店是我從小吃到大的老地方，雖然沒有店名，但基隆人都知道這是超過40年的古早味麵攤。除了早已成名的「基隆乾麵」外，這裡的魚丸湯、滷味和白斬雞也是值得一試的美味。特別提醒一下，店裡的阿婆和阿公年紀都不小了，動作和記性不如從前，來這裡吃飯的朋友記得要多一些耐心和包容。而市場的環境也比較傳統，對於怕熱或怕髒的朋友，建議就別來湊熱鬧了。

說到滷味，這家麵店的黑白切在基隆算是相當豐富的，尤其吸引很多附近買菜的婆婆媽媽來買回家當午餐或晚餐。這裡沒有菜單，想吃什麼就自己點，價格由阿婆決定。至於價錢，反正來這裡就是吃氣氛，千萬別糾結於此。

通常我來這裡除了乾麵外，還會點一盤白斬雞。那天排在我前面的一位媽媽把剩下的半隻雞全打包，讓我心驚膽跳，還好沒多久阿公又從後面拿出一隻新鮮的雞，這也說明這家生意真的很好，一天準備的雞絕不只一隻。

這裡切雞肉是分前後部位的，後腿比較貴，也就是說一隻雞會切成四份。我點了後腿的1/4，切好後滿滿一盤。別問我多少錢，因為我也沒問，反正最後結帳是350元，包含這一盤雞肉、一碗乾麵、一碗福州魚丸湯、一盤滷大腸和一盤三層肉。我都懷疑是不是婆婆算錯了，這價格真的是佛心來著。

這裡的白斬雞是基隆常見的古早味風格，皮滑肉嫩，帶有少許油脂，香而不膩，肉質鮮甜，入口即化。對我來說，這樣的白斬雞就是完美的。

店裡附的辣椒醬油也是用古早味的醬油膏，味道稍鹹，建議別沾太多。

乾麵用的是基隆特有的廣東麵，阿婆煮得時間稍久了一些，口感偏軟，但還是保有微脆的口感，麵條上淋了些許醬油膏（如果不喜歡可以提前告訴阿婆不要加）。油蔥加上我最愛的韭菜，吃起來特別香。

基隆人吃乾麵大多只加油蔥（以前還會加一點鹽和味精，但現在大家比較不吃味精了，所以用得很少）。

我個人的吃法是前半碗保持原味，過半後再加上滷味和黑白切，味道變重後再加點辣椒醬，這樣一碗乾麵就有兩種風味，讓人心滿意足。

滷味中我最常點的是五花肉，吃的是店家處理的功夫，因為五花肉肥瘦相間，處理不好會有豬臊味。幸好這家店的阿婆功力深厚，五花肉肥而不膩，味道非常好。

至於滷大腸，這裡的做法比較清淡，腸子本身的味道反而更突出，加上滷汁的甜味剛好入味，口感脆中帶糯，再配上一點薑絲，哪怕不沾醬也很順口。

最後是福州魚丸湯，應該是隔壁黃小妹家的，魚丸個頭很大，魚漿偏軟，內餡吃起來有點像基隆名物「豆干包」。

湯頭是用煮白斬雞的湯混合煮麵的湯，再加入基隆湯品很愛的冬菜和芹菜末，最後淋上幾滴香油。對於曾是基隆人的我來說，這碗湯喝下去真是一種滿滿的鄉愁。

店家資訊

店名：惠隆市場四十年古早味麵店

地址：基隆市仁愛區劉銘傳路6巷31-32號

營業時間：早上07:30到下午13:30（每週一公休）

不知不覺從【基隆美食懶人包】火車站．廟口小吃35攤吃到吐總整理，一舉攻略小吃、正餐、甜點（小虎吃貨團）後，又寫了50多篇我記憶中的基隆老味道。

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