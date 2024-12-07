桃園蘆竹區大竹路上的金蒔鍋物，可說是一家集時尚與美味於一身的輕奢火鍋餐廳。這裡的裝潢既時尚又有質感，堪稱網美拍照的夢幻地點，但更讓人驚喜的是食物的用心程度。不僅肉品與食材新鮮有水準，湯頭也充滿層次感。別再以為網美店的食物只是花架子，金蒔鍋物會讓你重新定義這類餐廳的價值。 此外，店內還提供豐富的自助吧，包括多種飲料選擇、火鍋料和甜點。這裡不僅好吃，CP值也超高，絕對是桃園蘆竹的必吃美食！趕快揪家人朋友一起來享受這段美好的“金時”吧！

從國道1號桃園交流道下來，只需短短2~3分鐘車程即可抵達金蒔鍋物―桃園大竹總店。開車的朋友可以直接將車停在餐廳旁的明光街專屬收費停車場，讓你無憂享受美食，輕鬆度過愉快的用餐時光。

金蒔鍋物的店內設計以墨綠色與金色為主調，一進門便可看到舒適的沙發候位區，對面則是滿滿罐裝飲料的冰箱。

餐廳分為一樓與二樓：

一樓用餐區左右兩側的用餐空間設計寬敞，桌與桌之間保有足夠的距離，動線流暢。沿著動線走到底，可以找到醬料區、火鍋料自助吧、副餐區以及飲料甜點區。

自助吧往下走，還有一個超美的拍照區喔！

二樓用餐區以灰黑白為主色調，牆壁與地板採仿清水模設計，營造出平衡和諧的氛圍。這裡還設有多個半開放式包廂，非常適合家庭聚餐或商務聚會。

並且貼心設置自助區，方便二樓的客人取餐。

金蒔鍋物採套餐加自助吧的模式，適合任何人數或聚餐需求。每款套餐分量十足，肉品與海鮮都超乎期待。

湯頭更是選擇豐富，總共有9種，包括：

不辣湯頭：義式經典蕃茄、帕瑪森松露牛奶、十五香甘醇藥膳、神田壽喜燒、大海的饋贈、蘋果高湯。

辣味湯頭：粵式胡椒豬肚、慢熬四川麻辣、剝皮辣椒湯。

我們一行三人各自挑選了自己喜歡的湯頭，每人一鍋真的很自在，不用遷就別人的口味，還能互相分享品嚐，真的超棒！

帕瑪森松露牛奶湯

帕瑪森起司的濃厚奶香撲鼻而來，搭配松露帶有土壤氣息的深沉香氣，兩者完美融合，讓湯頭層次感提升不少，口感更是豐富。濃郁的奶油質地與滑順口感，加上牛奶的香甜，讓人一喝就停不下來。

慢熬四川麻辣湯

這鍋一上桌，就能感受到店家的用心。湯邊掛著一個網勺，把所有麻辣配料與藥材集中其中，避免料散在湯裡漂浮或沾附食材，這設計真的貼心到不行！

慢熬的湯頭以花椒和辣椒為基底，釋放出深厚又迷人的香氣。辛香料經過長時間熬煮，讓湯底味道充分融合，香麻十足但不過辣，鹹度剛好。喜歡重口味的還能請店家調整辣度，真正做到量身打造。

神田壽喜燒湯

這款湯頭以甜中帶鹹著稱，加入大量洋蔥增添清甜氣息。當肉片或蔬菜下鍋，湯汁漸漸滲入食材，讓每一口都充滿濃郁鹹甜的滋味。湯底滑順，香氣四溢，每口湯都令人滿足至極。

金蒔鍋物―桃園大竹總店提供多樣化的套餐選擇，不論是愛吃肉、愛吃海鮮，還是想要肉類與海鮮雙拼，都能找到適合自己的搭配。

我們這次點了一份「夢幻肉天堂/雙人套餐」和一份「海洋珍珠套餐」，三個人分食這兩份，份量完全足夠！

套餐上桌前，服務人員會先送上開胃小點――煙燻鮭魚慕斯塔。酥脆的塔皮搭配濃郁的煙燻鮭魚慕斯，將煙燻香、魚肉香與餅皮奶香完美結合，第一口就讓人驚艷。

夢幻肉天堂/雙人套餐

這是一座由五種牛肉堆疊而成的肉片金字塔，一上桌視覺效果震撼十足，我們忍不住“WOW”了一聲！

日本A5嫩肩和牛：油花分布均勻，輕涮即熟，入口即化，油脂香氣充滿整個口腔，令人回味無窮。

極黑和牛肩小排：帶有豐富的油脂與滑嫩的口感，濃郁的油香與肉香完美交融，讓人忍不住一片接一片。

極黑和牛牛三叉：來自肩部較多運動的部位，肉質厚實、有嚼勁，獨特的口感與濃郁肉香令人印象深刻。

極黑和牛霜降：擁有如大理石般的美麗紋路，入口柔嫩且脂肪迅速融化，帶來濃郁油香與甘甜風味。

熟成嫩肩霜降：經過熟成處理後，水分適度蒸發，肉質更加細嫩多汁，香氣也更為濃郁，令人愛不釋口。

海洋珍珠套餐

這份套餐包含蛤蠣、鮮蚵、生蠔、扇貝和鯛魚，每樣食材都新鮮到不行！

蛤蠣飽滿多汁，鮮蚵鮮甜香氣十足，生蠔滑嫩肥美，扇貝略帶彈性口感，鯛魚則肉質細緻，讓人每一口都吃得滿足。

最後，每份套餐還附上一份精緻甜點：

紅豆紫米粥

甜度剛好，煮得軟糯香濃，每一口都暖心又暖胃。

奶酪

質地細緻，奶香濃郁，搭配珍珠增添口感反差，趣味十足。

初鹿牧場牛奶冰淇淋

奶香濃郁，質地綿密滑順， 讓人忍不住想多挖幾匙。

金蒔鍋物的自助區可說是佛心來著，豐富的選擇讓每位客人都能滿足。

醬料區提供金蒔主廚特調醬料配方，還有現成調好的胡麻醬、酸甜辣醬與泰式椒麻醬。

特別值得一提的是這裡還提供一整籃的雞蛋，實現“雞蛋自由”，特別適合搭配壽喜燒湯頭使用。

火鍋料與副食區多樣新鮮蔬菜與火鍋料任君挑選。

還有多種麵類、冬粉、白飯與香氣撲鼻的滷肉。甚至連小朋友最愛的軟糖與棉花糖也準備好了，讓全家大小都能開心取用。

飲品部分包含有糖與無糖飲料，還有咖啡機與霜淇淋機，並附上多種可愛的霜淇淋配料，讓你自製專屬甜點樂趣無窮。