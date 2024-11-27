田尾一日遊｜花田巷尾迷路小旅行，探索彰化田尾的花鄉風情

白天租騎協力車悠遊花田小徑，漫步綠意滿溢的植物盆栽店，欣賞療癒的觀葉植物、多肉小品、動手做體驗植感苔球DIY，不凋乾燥花屋，還能嚐以花入菜的食農餐桌，入夜欣賞夢幻「電照菊田」，感受浪漫的田尾夜景，休假日安排來趟彰化田尾的「花田巷尾迷路小旅行」，探索花鄉獨特魅力！

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松錳租車

想暢遊田尾花鄉獨特魅力，最方便的移動方式當然是租腳踏車囉！這次來到「松錳租車」，租借豪華型電動四輪電動車，車型寬敞可乘載四人，後方有置物籃可擺放選購植栽或行李，還有遮陽棚很素西，踩著腳踏車，漫遊花田巷尾好好欣賞沿途風光

松錳租車 腳踏車種類齊全價格透明，依車種樣式費用略有不同

租車4人腳踏車價格：腳踩400元不限時、電動 800元/3小時

松錳租車連鎖店-田尾公路花園店｜ＦＢ

時間：平日9:00-18:00 、假日 8:00-19:00

電話：04-883 6061

美琪園藝

第一站來到 美琪蘭園，致力於蘭花新品種開發，經營已超過30年，有冷氣的寬廣店面，蘊含超過兩千種的蘭花，推薦給蘭花之友們這站必逛！現場也陳列眾多觀葉植物、鹿角蕨、空氣鳳梨等，琳琅滿目的品項，就算沒種植蘭花，也很值得好好漫遊其中

集結眾多熱帶雨林植物打造的生態缸，內有寶石蘭、觀音蓮、蔓綠絨等，發現燈光照在寶石蘭上時，會隨著光影葉脈閃亮動人，內心頓時都平靜下來，不管擺放自家，或擔當禮物送人都很適合

綠意盎然的百萬生態牆，曾在比賽上獲得冠軍殊榮，厲害度可不要錯過，牆面的每片葉子都大有來頭，裏頭最貴的聖靈蔓綠絨，一片葉子可是要價一萬元，但免擔心美琪蘭園內，都有量產小苗，在單價上平易近人許多

還有看到號稱植物界愛馬仕 斑葉橘梗蔓綠絨，獨特的橘梗及特殊紋路葉面，葉片顏色變化會隨著植物生長更加明顯，看起來相當療癒

美琪園藝

時間：08:30–17:00

電話：04-8240749

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段438號

多肉好好買

第二站 來到 多肉好好買，藍白相間建築，彷彿置身在地中海氛圍中，販售上百款多肉植物，平時營業至傍晚，來這不僅能選購多肉盆栽，也有多肉盆栽DIY體驗，製作屬於自己的多肉盆栽，真的超療癒

裡頭多肉樣式真的超級多，還有近年很夯的塊根，想開始接觸植栽的朋友，推薦從多肉植物們踏入綠手指新手村，在這植物們都精神飽滿狀態極佳，各式各樣的多肉模樣都好可愛唷

還有一塊美輪美奐的小花園，裡頭造景運用多肉植物們打造，像是巨大花瓶盆栽，還有孔雀造景裝置，都很值得美拍一波

多肉好好買

時間：09:00–17:00（週六公休）

電話：0909-227002

地址：彰化縣田尾鄉民族路二段143巷12號

尤加利手作不凋花乾燥花屋

第三站 來到 尤加利手作不凋花乾燥花屋，踏進室內立即被夢幻乾燥花包圍，淡雅香氣環繞四周，彷彿置身花海，在這不僅有本土花卉，還有許多進口花材，製成乾燥花/永生花，店內還提供手作課程，傳情花束、組合盆栽，並提供客製花禮、婚禮及空間佈置服務，滿足各種需求。

店內還有供應飲品/咖啡，置身在花屋中休憩些許，更顯浪漫，還有假日限定霜淇淋及芒果冰沙，鮮甜香濃還吃得到果肉，沁涼消暑有夠過癮

在店面旁設置一處像東南亞度假的小屋造景，能悠哉品嚐飲料，還能美拍一波

往後走還有一處新規劃的戶外空間，九月份後會販售美式漢堡等餐點，可愛貨櫃屋映著寬闊的草皮，超適合來這野餐，未來提供包場舉辦活動及相關植物手作課程，令人期待

尤加利手作不凋花乾燥花屋

時間：10:00–19:00

電話：04-8238949

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段288號

合利園藝

第四站 前往合利園藝，外觀以為是一般園藝店，走進去才發現佔地超級寬，就像座植物園般遼闊，分門別類的花卉盆栽、蕨類、樹木、香草類、多肉等，品項應有盡有，提供批發、零售，來此可用實惠價格購入喜愛的植物們

合利園藝 雖然腹地廣闊，在動線規劃上標示都滿清楚的，可安排多些時間慢慢逛，現場有好多美麗植栽，看了真的會很心動

除有眾多植栽，還精心佈置裝置藝術，置身在美景中，輕鬆拍出時尚大片，現場備有小推車，方便遊客將挑選植物品項輕鬆推著走

合利園藝

地址：彰化縣田尾鄉公園路一段26號

電話：04 822 3098

營業時間：週一至週日 09:00-17:30

鳳凰花園

第五站 來到彰化田尾在地深耕30年園藝老店 鳳凰花園，販售植栽花卉上千種，從觀葉植物、季節花草、水耕植物、多肉、香草植物、食蟲植物，盆花與大樹來這通通都有，佔地千坪有田尾花卉家樂福美稱，更備有停車場、溜滑梯、化妝室

清楚的動線，分門別類的植栽，更細心將植物介紹及價格，都清晰標示牌子上，讓人更快速掌握植物資訊，非常適合綠手指新手入門

後方的古厝咖啡，眾多的復古物件打造特色場景，也很適合來此打卡拍照

動手做 體驗植感苔球DIY

來田尾除能選購療癒植栽們，也很適合直接體驗動手做！這次預約植物苔球DIY，雖然看過不少苔球作品，要親自綁苔球還是頭一遭，不僅充滿紀念價值，親手做的成品，送禮更是心意滿滿

首先，塑膠袋墊在底部，將微濕的水草平鋪成圓形，接著把盆栽放在水草上方。像捏飯糰一樣，把水草往上包覆住植物

接著使用棉線，依循水草纏繞固定苔球朔型，再擺放在石堆造景上，就大功告成

以花入菜的食農餐桌

若是多人團體，還能預約在地社區製作的美味餐點，體驗以花入菜的食農餐桌！

這次品嚐：南瓜米粉、麵疙瘩、米糕、麻薏地瓜吻仔魚湯、九層塔炒蛋、迷迭香蔬菜披薩、涼拌百香冬瓜、櫻桃鴨花沙拉、檜木桶地瓜飯、傳香芋絲糕、梅干東坡肉、古早味筍子湯、手工豆花及清華桂紅茶，都各有特色，於產地品嚐在地料理，感覺特別美味

最後一站來到 田尾私房夜景 夢幻電照菊田，在田尾有超過1/3耕作面積都是栽種菊花，農民為調節菊花產期，故在晚上點燈，延長日照時間，讓菊花不會太早開花，「電照菊」也讓黑漆漆的鄉間小路，在夜晚星光熠熠好浪漫

田尾一日遊 療癒又豐富，踩點五間店家各有特色，漫步植栽店，欣賞各式觀葉植物、多肉小品療癒身心，還能動手體驗苔球DIY、參訪不凋花乾燥花屋，還能品嚐以花入菜的食農餐桌料理，入夜時，再好好欣賞夢幻的「電照菊田」，體驗田尾夜間的浪漫氛圍，休假時刻說走就走，安排來趟花田巷尾迷路小旅行

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，以上文章提供給大家參考囉

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