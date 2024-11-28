新北板橋麵包店_麵包同話Chatty Bakery ─江子翠捷運站美食，板橋新開幕分享，由烘焙王爭霸賽亞軍監製，魯邦種天然酵種Ft.頂級原物料：日本山茶花麵粉、昭和CDC法國麵包專用粉、昭和先鋒特高筋粉；法國進口T55麵粉、愛樂薇奶油製作，持續烘焙、出爐、上架不久就被拿光的超人氣經典同話吐司，特別軟綿就像會呼吸一樣，真的很頂！新鮮烘焙麵包、長條蛋糕、生日蛋糕、切片蛋糕_麵包同話Chatty Bakery 麵包價格表，新北板橋銅板價美食推薦

目錄索引

1. 關於麵包同話Chatty Bakery

2. 交通指引_麵包同話Chatty Bakery

3. 麵包同話Chatty Bakery環境開箱

3.1 麵包同話Chatty Bakery_發酵箱

3.2 麵包同話Chatty Bakery_麵包製作區

3.3 麵包同話Chatty Bakery_麵包展售區

3.4 麵包同話Chatty Bakery_蛋糕展售區

3.5 麵包同話Chatty Bakery_結帳區

4. 麵包同話Chatty Bakery人氣麵包分享

4.1 吐司類麵包

√ 日本山茶花麵粉_經典同話吐司

4.2 歐式類麵包

√ 人氣歐式麵包_法頌可可珍珠

√ 魯邦種_黑裸麥老麵種胡桃莓果乳酪

4.3 丹麥類麵包

√ 人氣丹麥麵包_話之號角

4.4 台式類麵包

√ 烘壓培根拉絲乳酪夾

5. 消費資訊

5.1 麵包同話Chatty Bakery麵包評價

5.2 麵包同話Chatty Bakery麵包價格表

5.3 優惠資訊

6. 新北板橋麵包店相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於麵包同話Chatty Bakery

「新北板橋麵包店推薦」

「江子翠捷運站美食推薦_新北板橋銅板價美食推薦」

麵包同話Chatty Bakery在哪裡

麵包同話Chatty Bakery位於新北市板橋區松柏街2-1號，近江子翠捷運站4號出口、板橋石雕公園、板橋江翠國小，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

麵包同話板橋店麵包特色

「麵包美味靈魂_魯邦種天然酵種」

「嚴選頂級原物料_日本山茶花麵粉、昭和CDC法國麵包專用粉、昭和先鋒特高筋粉；法國T55麵粉、愛樂薇奶油」

「烘焙新鮮出爐_持續製作出爐新鮮美味麵包」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_江子翠捷運站4號出口，走路3分鐘；公車_雙十路站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_松柏街一巷、雙十路二段。

汽車：莊敬立體停車場，走路2分鐘。

Ⅱ 交通指引_麵包同話Chatty Bakery

松柏街雙十路二段交叉口_江子翠捷運站4號出口、板橋石雕公園附近

江子翠捷運站4號出口、板橋石雕公園、板橋江翠國小附近的板橋新開幕麵包店─麵包同話Chatty Bakery，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車。

Ⅲ 麵包同話Chatty Bakery環境開箱

麵包店門口

每天早上10點到晚上9點，都可以在麵包同話Chatty Bakery買到持續烘焙、新鮮出爐、用料實在、價格很親民的好吃麵包。

麵包店空間

從麵包同話Chatty Bakery的門口 → 選購麵包區 → 結帳區，整體動線規劃是流暢、不卡卡的。

■ 麵包同話Chatty Bakery_發酵箱

魯邦種

麵包同話Chatty Bakery各式麵包的好吃靈魂就是它！

用麵粉中天然乳酸菌，進行發酵培養的天然酵種，製作出來的麵包特別蓬鬆、軟綿，就像會呼吸一樣~

麵包美味靈魂_魯邦種發酵天然酵種

■ 麵包同話板橋店_麵包製作區

頂級原物料

嚴選日本山茶花麵粉、昭和CDC法國麵包專用粉、昭和先鋒特高筋粉；法國T55麵粉、愛樂薇奶油製作。

烘焙王爭霸賽亞軍

由烘焙王爭霸賽亞軍─張廼祥先生監製。

麵包出爐

從早上10點到晚上9點，持續烘焙、新鮮出爐的各式麵包，讓每個麵包控朋朋都能買到最佳賞味期的好吃麵包。

■ 麵包同話Chatty Bakery_麵包展售區

麵包同話Chatty Bakery推薦吃什麼_五款人氣麵包

第一次走進麵包同話Chatty Bakery的朋朋們，可以參考麵包展售區貼心製作的五款人氣麵包指引，跟著推薦麵包名單選購一波，嚐嚐擁有超高人氣、高評價的麵包好味。

麵包展售區

持續補貨麵包上架的麵包展售區，新開幕當周人潮有夠多。

可以參考麵包同話Chatty Bakery麵包價格表，有看到特別喜歡的麵包，先打電話請店內人員預留~

價格標示清楚

每款麵包前方都有附上麵包名稱、麵包價格、是否為奶蛋素可食，方便選購麵包時參考。

麵包同話Chatty Bakery人氣第三名_法頌可可珍珠

真材實料

美味在線

■ 麵包同話Chatty Bakery_蛋糕展售區

從最上層到最下層，依序是：

生日蛋糕 → 長條蛋糕→切片蛋糕，慶生必備的生日蛋糕、下午茶可以享用的高顏值切片蛋糕、從早到晚都可以享用的長條蛋糕，通通有。

切片蛋糕

喜歡草莓甜點、草莓系列麵包的草莓控朋朋們可以出發了~

■ 麵包同話Chatty Bakery_結帳區

按照規劃的動線排隊 → 結帳。

麵包同話Chatty Bakery的外場人員服務很親切、計算麵包價格、打包也很有效率，排隊不會等很久，當天購買麵包大約排5~10分鐘就帶著好吃麵包回家了~

Ⅳ 麵包同話Chatty Bakery人氣麵包分享

麵包同話Chatty Bakery推薦吃什麼

這天買了：

√ 日本山茶花麵粉_經典同話吐司

√ 人氣歐式麵包_法頌可可珍珠

√ 魯邦種_黑裸麥老麵種胡桃莓果乳酪

√ 人氣丹麥麵包_話之號角

√ 烘壓培根拉絲乳酪夾

■ 吐司類麵包

√ 日本山茶花麵粉_經典同話吐司 70元 奶蛋素

使用日本山茶花麵粉為主要原料製作的經典同話吐司，烘烤後的吐司是帶有濕潤度，且吃得到細膩奶香的，口感輕柔細緻，入口軟綿。

適合小家庭(3~5人)的大份量吐司真的只要70元，美味又有在水準上，CP值有夠高。

早餐時間一人一片經典同話吐司，配無糖豆漿或抹上自己喜歡的果醬，讚的。

■ 歐式類麵包

√ 人氣歐式麵包_法頌可可珍珠 45元 奶蛋素

巧克力控很推的麵包新歡！

不切塊直接吃，可以吃到外層微酥、內層紮實有嚼勁，而且可以吃到濃郁巧克力香，法頌可可珍珠的真材實料完全吃得到~

√ 魯邦種_黑裸麥老麵種胡桃莓果乳酪 70元 奶蛋素

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留下深刻美味記憶的麵包之一，是有餡料的，兩個人分食一顆嘟嘟賀。

內層包裹的胡桃莓果乳酪餡，香氣層次很豐富，吃得到濃郁奶香、莓果的豐富水果香氣、微微的自然果酸感，整體甜度平衡、不甜膩。

■ 丹麥類麵包

√ 人氣丹麥麵包_話之號角 40元 奶蛋素

吃一口已刷新可頌排行榜的狠角色！

話之號角外層真的有夠香酥，內層又很軟綿，真的好好吃~

■ 台式類麵包

√ 烘壓培根拉絲乳酪夾 55元

麵包同話Chatty Bakery的鹹台式類麵包，最愛這款~

推薦回烤再吃~

微融化的起司奶香更濃、滑順的起司包裹著富口感的麵包、鹹香培根，鹹度不會太高。

Ⅴ 消費資訊

√ 購買日期：2024/11/20(三)

√ 付款方式：現金、ApplePay、信用卡

■ 麵包同話Chatty Bakery麵包評價

新北板橋銅板價美食，走進江子翠捷運站4號出口附近的新開幕麵包店─麵包同話Chatty Bakery。

這次選購的五款麵包： 經典同話吐司 、法頌可可珍珠 、黑裸麥老麵種胡桃莓果乳酪 、話之號角、 烘壓培根拉絲乳酪夾，不管是經典吐司、鹹口味或甜口味的麵包，每一款麵包體的口感都是軟綿帶Q的，可以細嚐到在嘴裡化開的麵香、多種食材堆疊的香氣層次，直接收入板橋麵包店口袋名單。

■ 麵包同話Chatty Bakery麵包價格表

新北板橋麵包店_麵包同話Chatty Bakery麵包價格表，來源：麵包同話Chatty Bakery FB粉絲頁，2024_11月

■ 優惠資訊

√ 麵包發票金額消費滿100元，可集點，集滿兌換麵包同話Chatty Bakery VIP卡。

Ⅵ 新北板橋麵包店相關資訊

麵包同話Chatty Bakery

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⏰ 營業時間

每天 10：00~21：00

📍 地址：新北市板橋區松柏街2-1號 (江子翠捷運站4號出口，步行約3分鐘)

📞 電話：02 2250 8885



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■ 品牌資訊

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