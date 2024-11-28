這家位於台中勤美的「橫杉拉麵」推出超狂辛味芫荽拉麵🍜
香菜多到都快看不到麵啦
裝潢以日式風格為主💖
店內提供飲品無限暢飲也有提供大骨基底湯
讓想吃清淡口味的客人可以自由調整湯頭👍🏻
｜辛味芫荽拉麵 $260
⚠️每日限量，建議去之前先打電話去確認呦
湯頭濃郁香辣，入口伴隨著香菜的迷人香氣
除了滿滿的香菜之外還有溏心蛋、叉燒肉、海苔、豆芽菜、木耳🥩
整體份量算很多🥰
吃完超有飽足感👍🏻
｜埔里筊白筍拉麵 $300
埔里筊白筍拉麵是橫杉招牌拉麵🍜
筊白筍口感清甜水嫩帶點炙燒香氣
叉燒肉片非常軟嫩厚實🥩
麵條吸附濃郁湯頭一起入口真的超級滿足！
｜炸牡蠣 $100/三顆
炸牡蠣大顆飽滿炸的外酥內軟🦪
帶著鮮甜香氣在嘴裡散開✨
｜雞蛋豆腐 $60
炸的金黃香酥的黃金豆腐🤩
入口軟嫩綿密超好吃！
｜柚香蘿蔔 $60
柚香蘿蔔絕對是最好的開胃菜😝
脆口微酸伴隨柚子的香氣
會忍不住一直吃
橫杉拉麵-勤美店
@hs2301hs
地址｜403台中市西區公正路131號
時間｜一至五11:30-14:00/17:00-20:30
六日11:30-14:30/17:00-20:30
電話｜04-23013383
橫濱拉麵-埔里店
地址｜南投縣埔里鎮慈恩街92號
時間｜11:00-20:00
電話｜04-92424383
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