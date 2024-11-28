這家位於台中勤美的「橫杉拉麵」推出超狂辛味芫荽拉麵🍜

香菜多到都快看不到麵啦

裝潢以日式風格為主💖

店內提供飲品無限暢飲也有提供大骨基底湯

讓想吃清淡口味的客人可以自由調整湯頭👍🏻



｜辛味芫荽拉麵 $260

⚠️每日限量，建議去之前先打電話去確認呦

湯頭濃郁香辣，入口伴隨著香菜的迷人香氣

除了滿滿的香菜之外還有溏心蛋、叉燒肉、海苔、豆芽菜、木耳🥩

整體份量算很多🥰

吃完超有飽足感👍🏻



｜埔里筊白筍拉麵 $300

埔里筊白筍拉麵是橫杉招牌拉麵🍜

筊白筍口感清甜水嫩帶點炙燒香氣

叉燒肉片非常軟嫩厚實🥩

麵條吸附濃郁湯頭一起入口真的超級滿足！



｜炸牡蠣 $100/三顆

炸牡蠣大顆飽滿炸的外酥內軟🦪

帶著鮮甜香氣在嘴裡散開✨



｜雞蛋豆腐 $60

炸的金黃香酥的黃金豆腐🤩

入口軟嫩綿密超好吃！



｜柚香蘿蔔 $60

柚香蘿蔔絕對是最好的開胃菜😝

脆口微酸伴隨柚子的香氣

會忍不住一直吃

橫杉拉麵-勤美店

@hs2301hs

地址｜403台中市西區公正路131號

時間｜一至五11:30-14:00/17:00-20:30

六日11:30-14:30/17:00-20:30

電話｜04-23013383



橫濱拉麵-埔里店

地址｜南投縣埔里鎮慈恩街92號

時間｜11:00-20:00

電話｜04-92424383

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