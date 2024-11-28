捷克 斯洛伐克 匈牙利 奧地利 德國 自助旅行 餐廳 全紀錄 (#自駕 #飯店攻略＃餐廳攻略＃自由行 #遊記 #五星酒店 #米其林餐廳 #米其林指南 #MICHELIN Guide)

米其林一星餐廳：共2家

米其林推薦: 共8家

五星飯店餐廳: 共8家



第一名

餐廳名稱： 飯店 Mörwald hotel am Wagram 餐廳 (米其林評鑑一星 ★ 餐廳)

餐飲消費金額：$475 歐元 (含佐餐酒)

國家: 奧地利/ 瓦豪河谷

評論：用餐環境很棒，整個套餐每道菜搭配不同葡萄酒，顯示出瓦豪河谷對葡萄酒的駕馭能力，都搭配得很好! 米其林一星的菜色，更是道道精美! 從麵包、前菜、主餐、甜點，每一道都很用心。服務非常好。羅萊夏朵系列的飯店，餐廳的實力真的令人信服!

官網: https://www.moerwald.at/de/schlafen/house/5/

第二名

餐廳名稱：La Degustation Bohême Bourgeoise (MICHELIN Guide 米其林評鑑一星 ★ 餐廳)

餐飲消費金額：$383歐元 (含佐餐酒)

國家: 捷克

評論：我們品嘗的餐酒搭的套餐，將餐點與葡萄酒搭配得非常絕妙! 可見主廚對餐與酒都非常瞭若指掌。 餐點的份量不大，但每一道都很精美。 道數多，一道道下來，也能吃得很飽。服務生說菜能力佳，餐點食用的順序與食用的方式，都詳加說明! 讓人更能體驗主廚菜單設計心意! 用餐環境很棒，我們坐的位置是可以看到廚房，主廚工作、烹飪的樣子，一邊吃美食一邊看著主廚烹飪show，是很大的享受。

官網: https://www.ladegustation.cz/en

第三名

餐廳名稱： The Ritz-Carlton, Vienna 麗池卡爾登飯店-維也納 飯店餐廳

餐飲消費金額：$368歐元 (含佐餐酒)

國家: 奧地利/ 維也納

評論：這一餐是這趟行程的最後一晚餐，決定來好好享受牛排，不點其他太多的菜色，只搭配麵包與凱撒沙拉。把食量都奉獻給分量很大的丁骨牛排! 果然沒有讓人失望，肉質、烹飪、桌邊服務，都表現得很棒! 用餐環境很好，可以看著維也納的街道，一邊享受美食與美酒! 牛肉是秤重定價的，服務生還會拿生肉出來，讓客人挑選部位! 很新潮流的作法~

官網:

第四名

餐廳名稱：Acetaia 餐廳 (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$270歐元 (含佐餐酒)

國家: 德國/ 慕尼黑

評論：Acetaia 餐廳其實非常棒，從菜色口味、服務到菜色創意表現都很令人驚艷。也會推薦搭餐的葡萄酒。 老闆是來自義大利，在慕尼黑開立了這家傑出的義大利餐廳，沿襲了義大利人的好客與親切，服務屬於義大利式的熱情。還有很自豪的葡萄酒醋，搭配義大利餃一起吃，很美味。也是從前菜到主餐都很滿意的一餐。 生意非常好，雖然店內空間較小，但所有客人都很願意為了享受美食而接受稍微小的座位與空間。而義大利式的熱情也會感染到客人，可以和鄰桌的客人開心暢談的氣氛。

官網: https://www.restaurant-acetaia.de/

第五名

餐廳名稱：Kampa Park (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$234歐元 (含佐餐酒)

國家: 捷克

評論：坐落於河畔的位置，可以享受河岸美景。餐點很精緻、美味。 每道菜也都精心設計與烹調。服務上較前面四家弱一些，座位桌面也偏小一點。

官網: https://kampapark.com/en/

第六名

餐廳名稱：Textura Budapest 餐廳 (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$130歐元 (含佐餐酒)

國家: 匈牙利/ 布達佩斯

評論：餐點精緻、配色鮮豔豐富、大膽。也很善於餐盤與食物做搭配。屬於新潮流派系的料理。用餐環境不錯，很有設計感的一家餐廳。價格非常合理!

官網: https://texturaetterem.hu/en/

第七名

餐廳名稱： Grandhotel Pupp 普普大飯店 飯店餐廳 (★★★★★ 五星飯店)

餐飲消費金額：$200歐元 (含佐餐酒)/

國家: 捷克/卡羅維瓦利

評論：這趟行程的第一餐晚餐，在具有歷史的飯店、餐廳用餐，享受燭光、美食、美酒。 餐廳空間寬敞，我們這趟行程比較偏淡季，所以晚餐客人不多，但是外場服務有老練的服務生，也有部分服務生訓練較不足~也讓人對餐點品質產生擔心，還好廚師的餐點品質與外場服務品質是脫鉤的~餐點上還是表現得很好!

官網: https://www.pupp.cz/en

第八名

餐廳名稱： Schloss Elmau 飯店餐廳 (★★★★★ 五星飯店)

餐飲消費金額：$175歐元 (含佐餐酒)

國家: 德國

評論：在本次排名第一的Schloss Elmau 飯店餐廳用餐，這間餐廳是提供東方料理，將日式料理演繹得很棒，烹飪火侯掌握度佳。用餐氣氛、空間、服務都很棒。

官網: https://www.schloss-elmau.de/en/

第九名

餐廳名稱： Chateau Herálec 飯店餐廳 (★★★★★ 五星飯店)

餐飲消費金額：$224歐元 (含佐餐酒)

國家: 捷克

評論：在城堡莊園的餐廳用餐，就是讓人感到滿心期待! 這一餐的性價比非常高。餐廳的餐具採用多彩的玻璃套組，有別於其他餐廳，也讓人耳目一新。 每道料理都很精緻、美味，份量也很足。

官網: https://www.chateauheralec.cz/en

第十名

餐廳名稱： Kempinski Hotel Berchtesgaden 貝希特斯加登-凱賓斯基飯店 飯店餐廳 (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：第一晚$216歐元 (含佐餐酒)/第二晚$153歐元 (含佐餐酒)

國家: 德國

評論：兩晚都在這裡用餐，餐廳的環境非常棒，可以看著落地窗外的天色從白天、黃昏、到黑夜，料理走得是比較輕鬆、隨意、兼具美味的路線，比較沒有前面餐廳的精雕細琢。很有名的烤豬腳需要提前預訂，既然來到德國了，就要吃的烤豬腳，皮脆肉香，很好吃! 分量也大。

官網: https://www.kempinski.com/en/kempinski-hotel-berchtesgaden

第十一名

餐廳名稱： 飯店 Mörwald hotel am Wagram 飯店餐廳

餐飲消費金額：$150 歐元 (含佐餐酒)

國家: 奧地利/ 瓦豪河谷

評論：瓦豪河谷、羅萊夏朵飯店的第二晚，是飯店的另一家餐廳。 這家羅萊夏朵飯店的餐廳量體可能都要比客房來得大了~~可能因為老闆是主廚的緣故! 非常重視用餐。這間餐廳的菜色是提供傳統奧地利菜色，維持Mörwald hotel am Wagram 飯店一貫作風，分量豪爽、烹飪精緻、用心有創意! 服務也很棒! 真的是把傳統菜色端上桌，調味、菜色樣式真的在其他餐廳比較少見! 整顆花椰菜上桌，也是很少見的。

官網: https://www.moerwald.at/de/schlafen/house/5/

第十二名

餐廳名稱：Andrassy Kuria & Spa (★★★★★ 五星飯店) 飯店餐廳 (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：晚餐費用內含 (房費每晚184歐元，共住2晚)

國家: 匈牙利

評論：因為淡季，房費不高的狀況下還包含晚餐，這兩晚的晚餐真的是非常超值! 在類似城堡地窖的餐廳用餐，菜色的呈現、擺盤、餐具都搭配得很棒，主要提供傳統的匈牙利菜! 料理方式與調味、呈現，都有別於其他國家。旅遊的目的就是要多方嘗試，體驗各國不同的風味。所以我們也都會找機會品嘗當地的料理，透過食物了解各國、各地的風土。Andrassy Kuria & Spa 的餐後甜點也一點都不遜色於其他餐廳。連住兩天，兩天的晚餐菜單也不一樣，這是可以看出飯店餐廳的用心的地方。

官網: https://andrassykuria.hu/en/home-2/

第十三名

餐廳名稱： Schloss Elmau 飯店餐廳 (★★★★★ 五星飯店)

餐飲消費金額：$214歐元 (含佐餐酒)

國家: 德國

評論：Schloss Elmau 飯店的這家餐廳，方式是半自助式，可以選擇自助吧，搭配菜單上的菜色點選。因為料理樣式多，我們也選擇點選不同的單杯葡萄酒來做搭配，因為菜色都偏清爽，所以挑選氣泡酒、粉紅酒來做搭配。

官網: https://www.schloss-elmau.de/en/

第十四名

餐廳名稱： Four Seasons Hotel Prague 四季酒店-布拉格 (★★★★★ 五星飯店) 飯店餐廳 (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$298歐元 (含佐餐酒)

國家: 捷克

評論：四季酒店的餐食，維持品牌一貫的精緻、豪奢。 諾大的肋眼牛排上桌，然後在桌邊服務，將牛排切片。眼睛與味蕾都同時滿足。牛排搭配的烤蔬菜，份量非常大，讓大食獸的我面臨很大的考驗。肋眼牛排肉質軟嫩，油花稍微比較少~酒店服務很棒，晚上的用餐客人也非常多~桌面稍小了一點。

官網: https://www.fourseasons.com/prague/

第十五名

餐廳名稱：Hoppá! Bistro (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$107歐元 (含佐餐酒)

國家: 匈牙利/ 布達佩斯

評論：從餐點可以看出主廚對菜色的想法，富含很多創意與嘗試! 菜色料理得很恰到好處，用餐氣氛活潑，很有年輕朝氣。週五晚上用餐客人很多。服務上比較沒有細膩到說菜的部分。

官網: https://www.hoppabistro.hu/en/home/

第十六名

餐廳名稱：Weinhaus Neuner 餐廳 (MICHELIN Guide 米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$136歐元 (含佐餐酒)

國家: 德國/ 慕尼黑

評論：餐廳提供傳統當地料理，加以精緻化。整顆的生菜上桌的生菜沙拉，也是很少見的，好吃又有創意。 酥皮洋蔥湯的酥皮也非常好吃又罪惡~布丁搭配蘋果醬，也很經典。 用餐空間大，服務比較一般。

官網: https://weinhaus-neuner.de/en

第十七名

餐廳名稱： Grand Hotel Kempinski High Tatras 高塔特拉凱賓斯基大飯店 (★★★★★ 五星飯店) 飯店餐廳

餐飲消費金額：第一晚$210歐元 (含佐餐酒)/ 第二晚$205歐元 (含佐餐酒)

國家: 斯洛伐克

評論：餐點可以感受到精緻與用心，但記憶度比較低。酒店維持一貫的優異的服務與用餐環境。

官網: https://www.kempinski.com/en/grand-hotel-high-tatras

第十八名

餐廳名稱： SPA HOTEL ROYAL PALACE (★★★★★ 五星飯店) 飯店餐廳

餐飲消費金額：$120歐元 (含佐餐酒)

國家: 斯洛伐克

評論：用餐環境與氣氛營造得非常棒，有種奢華晚宴派對的感覺。有現場演奏鋼琴的表演。餐點可口、精緻。

官網: https://royalpalace.therme.sk/en/

第十九名

餐廳名稱： Hotel Singer (★★★★ 超越四星飯店/ Relais & Châteaux 羅萊夏朵飯店) 飯店餐廳

餐飲消費金額：晚餐費用內含 (房費每晚520歐元，共住1晚)

國家: 奧地利

評論：半自助的晚餐，餐檯上有豐富的起司、麵包，非常加分。吃了超多起司，還有平常很少見的種類。 主餐表現平平。服務上，一位外場經理的服務方式惹火了我們，也惹火了隔壁桌的客人。感覺都要吵起來了。所以扣了分數。餐廳用餐環境不錯，桌面寬敞。

官網:

第二十名

餐廳名稱：Aszú Restaurant, Budapest (前米其林指南推薦餐廳)

餐飲消費金額：$131歐元 (含佐餐酒)

國家: 匈牙利/ 布達佩斯

評論：傳統的匈牙利菜，烹調得很美味。菜色也都很特別。現場有特殊敲彈式琴類樂器表演，表演者會與現場客人互動。 但有時過度推銷他自己的專輯CD，給人壓迫感。 桌距安排不佳，可能是受限餐廳空間較不足、想要放進最多數量的桌椅導致。 不過用餐客人很多，看來大家都可以因為美食，而接受壅擠的用餐環境。來到這裡可以品嘗到美味的匈牙利料理，非常推薦! 這家餐廳也是身為在地人的酒店前台會推薦的道地在地菜餐廳。

官網: http://www.aszurestaurant.com/

第二十一名

餐廳名稱：UFO watch.taste.groove.

餐飲消費金額：$207歐元 (含佐餐酒)

國家: 斯洛伐克

評論：因為坐落於斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦市區的地標建築之上，因外型看似幽浮，而取名UFO。餐廳裡的燈光非常昏暗，且大量使用有顏色的燈光，導致菜色看不清楚外，也都呈現不是原來的顏色，導致無法拍攝。 在昏暗燈光下，看不清楚食物的長相，也確實影響味蕾與對菜的感受，真的有點不知道吃了什麼東西。只知道餐點很精緻，甜點(類似一整片透明糖片)過甜，無法吃完。但因為餐廳高，所以可以拍到很美的夜景。 而餐廳頂樓有觀景台，到這用餐可以同時體驗搭乘電梯、頂樓俯瞰夜景、與UFO餐廳用餐的經驗。夜晚的餐廳，看起來真相幽浮。

​​​​​​​官網: https://www.u-f-o.sk/

第二十二名

餐廳名稱： Florio Restaurant, Rocco Forte Charles Hotel (★★★★★ 五星飯店) 飯店餐廳

餐飲消費金額：$164歐元 (含佐餐酒)

國家: 德國/ 慕尼黑

評論：中規中矩的義大利餐廳，服務、用餐環境都很棒。但較缺少記憶點。

​​​​​​​官網:

第二十三名

餐廳名稱： Marrol's Boutique Hotel (★★★★★ 五星飯店) 飯店餐廳

餐飲消費金額：$110歐元 (含佐餐酒)

國家: 斯洛伐克

評論：傳統菜色為主，主餐表現較一般。用餐環境好，服務不錯。

​​​​​​​官網: https://www.hotelmarrols.sk/en/

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第二十四名

餐廳名稱：地窖餐廳 Krčma Šatlava

餐飲消費金額：$44歐元 (含佐餐酒)

國家: 捷克

評論：這家位在知名旅遊景點CK小鎮的城區中，酒店的前台推薦了這家地窖餐廳 Krčma Šatlava，到的時候發現原來它是台灣旅行團配合的餐廳，用餐過程有非常多的團客進來用餐。餐廳外面看起來如常，但內部真的是像是洞穴的布置，名符其實。一進入餐廳就會看到一個烤爐，所有的牛肉、豬腳等料理都是在這爐上烤出來的，等候餐點的同時看著爐火旺燒，也是一種幸福。餐點屬於平價美食，適合搭配啤酒、大口咬肉。豬腳表現不錯，但牛排的筋較多。整體用餐氣氛不錯，老闆也很熱情。

​​​​​​​官網: https://www.satlava.cz/

葡萄牙飯店評比請參閱: [葡萄牙23天自助旅行遊記] 米其林指南餐廳 奢華五星飯店 羅萊夏朵飯店 體驗評比懶人包

東歐飯店評比請參閱: 【東歐 捷克 斯洛伐克 匈牙利 奧地利 德國】33天 自助旅行 自駕游 五星飯店 羅萊夏朵 米其林星等飯店 體驗評比懶人包



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