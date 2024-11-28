今年冬天第一杯奶茶就喝這個吧！

Coco都可的秋冬新品「冬韻擂焙珍奶」，嚴選14種高營養穀、豆類研磨調製而成的客家擂茶，加入九州鹿兒島產日式焙奶茶，台日混血蹦出新滋味

小米一喝就愛上！穀物、炭焙茶香奶香與軟Q珍珠結合，是冬季必喝的暖心飲品

每年秋冬熱賣的「莓莓派對」也限定回歸了

在景氣寒冬，店家推出超值優惠”冬韻擂焙珍奶+莓莓派對只要99元“！（其他飲料也有兩杯99元)

快跟著小米一起去看看Coco有哪些好康吧。

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CoCo都可是資深的手搖飲品牌，想必大家都是從學生時期就喝到現在了

飲料有純茶、鮮奶、水果茶、奶茶、咖啡等系列，選擇性豐富！

除了小米推薦的新品-冬韻擂焙珍奶、莓莓派對，經典飲品-百香雙響炮和QQ奶茶都是必喝的

👉CoCo都可-最新優惠活動

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指定品項自由配，任選兩杯只要99元！(各店活動品項依各門市販售為準)

在景氣寒冬真的是我們的小確幸

⚠️部分門市僅線上都可訂參與，臨櫃不適用

⚠️商場/部分門市不參與本活動，請以門市公告為準

⚠️活動品項依各門市現場公告為準

⚠️活動品項不定期更新，要買要快!

👉CoCo都可-用餐心得分享

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今年冬天第一杯奶茶-冬韻擂焙珍奶和熱賣10多年的百香雙響炮，是新品和經典的絕妙搭配！

喜歡Coco的朋友快來回味吧

冬韻擂焙珍奶(原價70元)，嚴選14種高營養穀、豆類研磨調製而成的客家擂茶，加入九州鹿兒島產日式焙奶茶，台日混血蹦出新滋味！

真的很喜歡這杯新品，裡面有穀物、炭焙茶香奶香與軟Q珍珠結合，口感層次相當豐富

珍珠軟Q帶嚼勁，不會有粉粉的口感。

喝的時候還有芝麻細粉的口感，身為芝麻控的小米超愛的

如果喝熱的．炭焙茶香會更濃郁，是冬季必喝的暖心飲品~

接下來是學生時代就喝到現在的百香雙響炮(原價70元)，料多是咀嚼控最愛

基底是百香綠茶，加上椰果和珍珠，還喝得到百香果籽~

雖然加了很多椰果和珍珠，但酸甜百香果籽和茶香中和了甜膩

喝完一杯很有飽足感，是學生和小資族最愛的下午茶。

小彤說小孩才做選擇兩杯99元都帶回家~

每年秋冬熱賣的莓莓派對和QQ奶茶回歸了！

莓莓派對(原價75元)深受女士喜愛，也是冬天第一杯草莓飲料啦！

由各門市夥伴手工熬煮的莓果醬(草莓+蔓越莓)，搭配茶味清爽的青茶。

酸甜的莓果加上回甘的茶香，有戀愛的滋味

還喝得到莓果粒喔，飯後喝上一杯很解膩。

QQ奶茶(原價60元)芋頭控不能錯過！

以香醇奶茶為基底，搭配小芋圓和地瓜圓，有咀嚼口感也能增加飽足感

芋圓和地瓜圓有淡淡的芋頭和地瓜香，軟Q帶嚼勁的口感，搭配奶茶，不管喝熱的還是冰的都很幸福

冬天就是儲存熱量的季節，大家不要管熱量，奶茶喝下去就對了

小米最推薦半糖，因為奶茶就是要有點甜度才好喝~

以上是我們的心得分享，CoCo都可的秋冬新品讓我們很驚艷，而且現在指定品項自由配，任選兩杯只要99元！

在景氣寒冬來Coco尋找屬於你的小確幸吧

👉CoCo都可-新竹城隍廟店營業時間地址

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🌟店家資訊：CoCo都可-新竹城隍廟店

🏠地址：新竹市北區中山路98號

☎電話：03 522 0661

⏰營業時間：

週一至週四 10：30-21：45

週五 10：30-22：15

週六 10：00-22：15

週日 10：00-21：45

粉絲團：CoCo都可

➡️現金交易/無收取服務費

👉CoCo都可-新竹縣分店位置

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湖口中正店 TEL：(03)590-3785 地址：新竹縣湖口鄉中正路一段2號 湖口中正2店 TEL：(03)599-0031 地址：新竹縣湖口鄉中正路一段122號 湖口仁和店 TEL：(03)598-0069 地址：新竹縣湖口鄉仁和路133號 湖口光復店 TEL：(03)598-0001 地址：新竹縣湖口鄉工業一路16號 湖口勝利店 TEL：(03)597-1315 地址：新竹縣湖口鄉勝利路二段88號 新竹新埔店 TEL：(03)588-7020 地址：新竹縣新埔鎮中正路302號 新竹關西店 TEL：(03)587-7559 地址：新竹縣關西鎮中山路70號 竹北中正店 TEL：(03)553-0115 地址：新竹縣竹北中正西路123號 竹北三民店 TEL：(03)551-7533 地址：新竹縣竹北市三民路369號 竹北勝利店 TEL：(03)550-8424 地址：新竹縣竹北市勝利二路79號 竹北光明店 TEL：(03)656-1358 地址：新竹縣竹北市光明六路89號1樓116室 竹北中正東店 TEL：(03)656-2756 地址：新竹縣竹北市中正東路253號 竹北成功店 TEL：(03)657-8227 地址：新竹縣竹北市自強五路68號 竹北文興店 TEL：(03)668-2539 地址：新竹縣竹北市文興路二段48號 新豐建興店 TEL：(03)557-3052 地址：新竹縣新豐鄉建興路一段44號 新豐新市店 TEL：(03)557-5282 地址：新竹縣新豐鄉新市路20號 園區寶山店 TEL：(03)529-2530 地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段339號 新竹芎林店 TEL：(03)667-1018 地址：新竹縣芎林鄉文山路511號 新竹北埔店 TEL：(03)580-2142 地址：新竹縣北埔鄉南興街152號 竹東店 TEL：(03)594-0402 地址：新竹縣竹東鎮長春路二段17號 竹東2店 TEL：(03)510-0073 地址：新竹縣竹東鎮長春路三段178號 竹東東峰店 TEL：(03)595-6336 地址：新竹縣竹東鎮東峰路6號 竹東二重店 TEL：(03)582-6532 地址：新竹縣竹東鎮中興路三段177號 竹東北興店 TEL：(03)595-0001 地址：新竹縣竹東鎮北興路一段592號 新豐尚仁店 TEL：(03) 557-6078 地址：新竹縣新豐鄉尚仁街2-3號

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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