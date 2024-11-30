東南漢堡店應該是很多新竹人『少女(少男)時代』必吃的早餐
小米N年前還在當學生的時候就吃過了，漢堡份量很大，店家自己醃漬的炸肉片也很受歡迎~
想起10年前當時肉片只要25元(現在物價飛漲了!)，是許多學生幾乎人手一片 XD
不管是平假日早餐時段必定大排長龍！
雖然小米之前就寫過食記了，不過現在短影片正夯，小米來拍短影片給大家參考囉
快跟著小米一起去看看餐點和價格有那些改變吧！
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👉東南漢堡店位置及停車方式
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東南漢堡店位於東南街上，靠近南大路，就在新竹第三信用合作社東南分社旁。
開車的朋友，可以把車停在後站停車場再走過來喔
👉東南漢堡店環境介紹
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真的不誇張，假日一整個早上到中午都人潮不斷
內用和外帶都要依序排隊點餐，內用如果兩人同行的話，可以請一人先佔位，另一個人去排隊點餐。
內用座位不多，不過有電視可以邊吃早餐邊看電視，享受簡單的早餐時光
店家還保留復古的冰櫃，以鐵桶盛裝紅茶，這應該是許多六年級生的回憶吧 XD
👉東南漢堡店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
常見的漢堡、蛋餅和吐司都可以在這裡找得到，份量大又超值，深受學生和小資族喜愛
👉東南漢堡店用餐心得分享
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來開動吧！
今天跟小結巴和喵喵一起吃早餐，忍不住手滑點了一桌
咔啦雞蛋漢堡(75元)有原味和辣味，內餡除了咔啦雞，還有火腿、荷包蛋、小黃瓜和沙拉醬。
小米推薦辣味的咔啦雞，小辣的口味能讓雞排風味更棒
無骨的雞腿排保留肉汁，小辣的口味加上軟嫩肉質、酥脆外皮，大小朋友都會喜歡~
甜甜的沙拉醬也很加分喔！
吃完漢堡再配上經典牛奶咖啡或紅茶，非常有飽足感
豬肉總匯三明治(55元)適合食量大的朋友。
豬肉排是店家購買新鮮豬肉回來自己製作的，加上荷包蛋、火腿和小黃瓜，吃完也超飽的
肉片(40元)是許多人學生時代的回憶，小米從幾十年前肉片還是10幾元，吃到現在40元，真的是物價飛漲…
肉片是店家將新鮮豬肉片均勻拍打，裹粉下鍋油炸，手工製作的肉片一片40元，其實也不貴啦！
超大一片比臉還大！
女
薄片的肉質嫩嫩的，加上鹹酥外皮，很多人都點一個三明治+肉片飽餐一頓~
旁邊的情侶也人手一片肉片，大口大口吃就是爽 XD
他們的蛋餅也很推薦，外皮很酥脆。
個人推薦鮪魚蛋餅(45元)，內餡會加入小黃瓜，如果不吃小黃瓜的朋友，點餐時要告知店員
爆漿的內餡跟鹹酥餅皮結合，真的好好吃喔！
不愛吃肉的朋友可以點起司蛋餅(40元)，超犯規的熔岩起司，女士們應該很喜歡
以上是我們的心得分享，東南漢堡店是許多人年輕時代的回憶，直到現在都擁有超強人氣
不管有吃過或沒吃過的朋友，都可以去嚐嚐喔！
👉東南漢堡店營業時間地址
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🌟店家資訊：東南漢堡店
🏠地址：新竹市東區東南街54號
☎電話：03 562 3177
⏰營業時間：06:00–12:30 (不定期公休，詳見粉絲團公告)
粉絲團：東南漢堡店
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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