四川吳炒手｜米其林必比登老字號川菜館，無辣不歡老饕們的私藏美味 !

愛吃辣的絕對要收藏這家，連續四年獲得米其林必比登推薦的【四川吳抄手】，是擁有70年歷史的老字號川菜美食，主打麻香帶勁的過癮風味，可以吃得到多達數十種的道地川味料理，更是許多老饕心中的首選!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

四川吳抄手 環境分享

▼【四川吳抄手】目前從原本忠孝東路總店開業到現在已超過70年，目前在全台灣共有三家分店，分別是遠百信義店A13、林口三井outlet、竹北遠百門市，林口三井outlet位於百貨一期當中的2樓，開車或是騎機車可以依照百貨消費折抵。

▼【四川吳抄手】用餐環境以溫暖的木頭色為主軸，揉合灰色基調打造出舒服的氛圍，空間也很寬敞，有圓桌也有長桌，桌跟桌的距離不會太靠近，還有好坐的沙發座椅，以及提供隱密感的包廂座位，可以容納8-10人，包廂的低消是6000元，不論是好友歡聚、家庭聚餐和公司與團體包場都很適合，記得要事先預約呦~

▼【四川吳抄手】入座以後會提供免費的茶水，熱熱的茶清香順口，喝完可以再跟服務人員免費續加~

四川吳抄手 菜單

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四川吳抄手 餐點介紹

紅油抄手💰105元

▼招牌必點的人氣紅油抄手，幾乎每一桌的桌上都會出現，吃前記得先拌一下黃金比例醬汁，讓紅油的香氣佈滿整個抄手，薄薄的外皮咬下是飽滿肉餡，豬肉鮮甜無腥味，有著滿滿的肉汁~

擔擔麵💰85元

▼這裡也有好吃又平價的麵類，私心推薦超夠味的擔擔麵，酸中帶辣、辣中帶麻、麻中帶香，香氣厚實但不濃膩，彈牙麵條扒著醬汁，拌在一起享用讓人超過癮!

東坡肉 💰660元(附荷葉餅4個)

▼完美重現黑白大廚中的東坡肉，淋上鹹甜順口的特調醬汁，一夾下去瞬間化開的肉質，脂肪層跟瘦肉完美融合，在嘴裡只能用入口即化的口感來形容，配上附贈的荷葉餅夾成刈包也很搭!

成都水煮牛 💰480元

▼愛吃辣不能錯過的成都水煮牛，吃起來辣度有大辣程度， 裡頭有大量的牛肉片、 白菜 、鴨血。以蔥花、芝麻點綴，再淋上滾燙熱油，滋滋作響整個香到不行，牛肉每一塊都大片又軟嫩，香辣帶勁是十足的白飯殺手!

怪味雞💰395元

▼經典川菜料理中的怪味雞，由多樣食材組合，每一口都有著麻辣酸甜味道，風味豐富、百味雜陳，伴隨著彈嫩的雞肉很涮嘴，尤其皮的部分ＱＱ彈彈超好吃~

金沙黃金蝦球💰480元

▼榮登我最愛的金沙黃金蝦球，每隻蝦仁個頭都不小，油炸至金黃酥脆，加裹上邪惡又美味的鹹蛋黃，彈牙中有著可口的鹹蛋黃香氣，不管大人小孩都會很愛。

乾煸四季豆 💰380元(附餅四片)

▼讓人出乎意料的乾煸四季豆，吃起來有鑊氣超級香，先將四季豆過油保持脆度跟色澤，再用肉末跟醬料去炒過，直接包捲餅一起吃，軟Q脆口又有著蔬菜的水份，口感特別又有趣!

酸辣湯💰280元

▼它們家的酸辣湯以清爽風味為特色，採用熬煮多時的牛骨湯為基底，喝起來帶甘甜感，小辣餘韻中有著開胃酸香，配料豐富多樣很有滿足感!

四川吳抄手 用餐心得

看文章是不是讓你也口水直流，不誇張~這家【四川吳抄手】是我近期吃過最愛的川菜，尤其是招牌紅油炒手真的很厲害，香辣過癮中有著紮實肉感，吃完後隔天還讓人念念不忘，難怪能連續四年榮獲米其林必比登推薦，無辣不歡的老饕絕不能錯過 !

四川吳抄手 店家資訊

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四川吳抄手 林口店

地址 : 新北市林口區文化三路一段356號2樓

電話 : 02-2600-7099

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–21:00(週六日)；11:00–14:30, 17:00–21:00(週六日)

四川吳抄手 信義店

地址 : 台北市信義區松仁路58號信義遠百A134樓

電話 : 02-8786-2426

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–21:00(週六日)；11:00–14:30, 17:00–21:00(週六日)

四川吳抄手 新竹店

地址 : 新竹縣竹北市莊敬北路18號7樓（竹北遠百）

電話 : 03-550-6248

營業時間 : 11:00–22:00

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