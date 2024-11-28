你問我為什麼這麼愛來 老巷子重慶特色小吃？其實說起來有點感慨，我吃過高雄不少標榜四川小吃的店，但很多最後都「改良」成符合台灣人口味的版本，雖然也好吃，但總覺得少了點正宗的勁道。

直到發現這間店，讓我味蕾直接起飛！

光是走進店裡，看著滿滿的座位幾乎都被占滿、老饕們埋頭享受的畫面，就知道這裡藏著多少「懂吃」的人！

這張照片給你感受一下，這間店已經成為高雄四川小吃界的秘密寶藏了。

最特別的是，這裡真的能滿足不同人的需求：你如果像我一樣偏愛正宗的四川麻辣，湯頭的香辣、酸爽可以原汁原味呈現，辣得過癮、酸得有層次；

但如果朋友或家人喜歡一點點點四川酸辣就好，他們也能幫你調整，讓湯頭保留四川風味的精髓，同時喝起來更自然舒服。

難怪看了Google評論有人說：「辣得舒服，酸得自然，完全不嗆口，但層次感超豐富！」

再加上店裡由四川姊妹老闆娘親自掌廚，保證了這裡的口味是真正的「道地四川味」。這次他們推出了幾款全新湯頭和特色菜，當然要來一探究竟！

🌶 麻辣湯頭 肥腸 搭配酸辣粉｜濃郁辛香，辣得過癮

有沒有吃過好吃的麻辣火鍋店，進門就有一個獨特濃厚的辣椒香氣!?就是這個!

麻辣湯頭是一款經典的四川風味，紅油浮面，香氣四溢，湯頭醇厚而不嗆，辣中帶麻，層次感分明，喝上一口立刻喚醒味蕾。每一勺湯都充滿著四川的靈魂香氣，令人一吃就停不下來。

肥腸 是這碗湯的絕佳搭檔。滷得外層微脆、內層嫩滑，香氣濃郁，每口都能感受到肥腸吸附湯汁後的豐富風味，辣香四溢，卻不膩口。

主食部分我挑選 酸辣粉，粉條 Q 彈有勁，完美吸附湯汁的香辣味道。一口粉條加上一勺湯汁，辣味與滑順口感相輔相成，簡直是麻辣控的天堂！

🥬 老壇酸菜湯頭 綜合(肥腸+牛肉+排骨)｜酸爽開胃，層次豐富

不知道有多少人吃過以前老眷村的老兵酸菜，那種手工酸菜的美味，老實說我找了很久，在這邊再次找到同樣的味道，終於阿~~~

老壇酸菜湯頭的魅力在於它的酸香濃郁，湯底散發出手工酸菜的天然發酵香氣，入口清爽，卻帶著一絲溫暖的厚度，酸味不刺鼻，反而讓人越喝越上癮。

搭配的 肥腸 滷得入味，微微的酸香滲入肥腸內層，增添了更多層次感。

而 牛肉 則經過細心滷製，外脆內嫩，酸湯與肉香交織，每一口都充滿驚喜。

用酸辣粉搭配老壇酸菜，也是我們第一次嘗試，意外發現酸辣粉不僅能吸附酸菜湯的香氣，還能中和湯底的濃郁口感，讓整碗湯粉更加飽滿豐富，讓湯汁爆發在每一口之中。

🍊 橙心金湯湯頭｜金黃透亮，微辣鮮甜濃郁

這個就沒聽過了吧!好~我也第一次知道，馬上強迫朋友點這道來吃看看~

橙心金湯湯頭以胡蘿蔔和南瓜為基底，湯色金黃誘人，入口帶著自然的甜味，溫潤而不膩，搭配一點微辣風味，非常適合想要一點辣度，但又搭配甜鮮層次的朋友。

這款湯頭與 牛肉 是完美搭配。牛肉外脆內嫩，滷汁的香氣和湯頭的清甜相互輝映，讓人一口接一口停不下來。

主食選用 米線，細緻滑順的米線完美吸附金湯，每一口都能感受到湯底的鮮甜搭配些微辣度，讓人從第一口滿足到最後一口。

當這種香甜微辣的湯頭，搭配米線，能夠吃到米線的香氣和口感，米線外層又會附上湯汁，你懂我說的那種層次感嗎~哈哈

🦐 三鮮湯頭｜清爽鮮美，滿滿配料

朋友之中，總是有人不吃辣對吧!?找他一起來，不用擔心他沒東西吃!

三鮮湯頭主打清爽鮮甜，湯底結合了海鮮的鮮味和蔬菜的甘甜，入口自然不膩，尤其適合不嗜辣的食客或是小朋友。

湯頭中加入了 新鮮大蝦，蝦肉鮮嫩彈牙，搭配湯底的鮮味讓人感受到滿滿的海洋氣息。此外，魚丸、豆干絲、黑木耳等豐富的配料也讓每一口湯粉都充滿驚喜。

主食部分選擇 米線，滑順細膩，與三鮮湯頭完美融合，讓湯汁的鮮味完整包覆在每根米線上，吃起來清爽又滿足。

🍴 台式小菜搭配四川風味｜小菜也很強

麻辣粉腸 ：完全不同於台灣常見的滷味風格，這裡的粉腸採用四川麻辣調料，滷得香氣四溢。粉腸入口微脆，麻辣的香氣層層疊加，越吃越涮嘴，堪稱小菜中的經典之選。

麻辣小黃瓜 ：外層裹著微辣的調料，每一口都是滿滿的濃郁香氣，酥嫩口感令人愛不釋口。

黑木耳與海帶絲 ：涼拌小菜帶著四川特有的酸香辣味，開胃解膩，特別適合搭配麻辣湯粉。

麻辣肉類 ：像是嘴邊肉、豬耳朵、豬頭皮等，每一口都充滿獨特的川味層次，香辣又有嚼勁。

這次吃到新菜色，這些湯頭在其他地方還沒吃到過，確實讓我們味蕾超滿足：

想吃辣的我，這裡吃的到夠爽辣的正宗四川風味；

想吃老兵酸菜，這裡吃的到老壇酸菜的鮮香酸；

想吃全新口味的橙心金湯風味，不來這裡還去哪找!

想要清爽海鮮湯頭，不敢吃辣的朋友一樣能一起約來!

資訊放底下，大家有空去吃看看吧~

老巷子重慶特色小吃｜店家資訊

📍 地址： 高雄市左營區新中街120號（靠近新庄仔天公廟）

🚗 停車資訊： 建議停在新庄仔天公廟旁的停車場，走路約2分鐘即達。

📞 電話： 0907 717 100

⏰ 營業時間： 每日11:00-20:30

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