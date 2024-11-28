士林夜市最大間的串燒店，你吃過了嗎？
捷運劍潭站步行約十分鐘，就可以品嚐超多的銅板美食！
士林串燒
地址：台北市士林區文林路101巷1號
電話：0909-555-595
時間：週一至週日 17:00–00:30
士林串燒提供超多種串燒，酒類和飲料！
店內提供免費的檸檬水和麥茶，還有自製的泡菜，超棒！
士林串燒在門口就直接展示各式美食，也有紙本菜單可以點餐！
我們已經拿了一籃子的好料，真的等不及要開吃啦！
在串燒師專業的燒烤技術下，我們的美食到來啦！
跟大家分享士林串燒的美味！
烤青椒 NT $35
烤香菇 NT $35
烤杏鮑菇 NT $35
烤櫛瓜 NT $35
烤茄子 NT $35
烤四季豆 NT $ 35
平常不太吃蔬菜的我，在士林串燒幾乎吃了一輪蔬菜，一流烤功加上特製醬汁，帶汁出水又嫰的烤杏飽菇超美味！
烤豆皮 NT $25
烤花枝丸 NT $25
烤貢丸 NT $25
烤培根包麻糬 NT $45
烤甜不辣 NT $25
烤麻糬 NT $35
烤雞心 NT $35
烤米腸 NT $30
肉類都沒有太乾柴、丸子類的也都很入味，讓人胃口大開，最推的是烤培根包麻糬，鹹甜適中又Q彈可口，太好吃了！
烤魷魚 NT $180
烤豬五花蔥肉串 NT $60
烤豬五花金針菇串 NT $60
烤雞腿肉串 NT $35
牛肉串 NT $35
烤培根包麻糬 NT $45
烤山豬肉香湯 NT $50
烤豬五花番茄串 NT $60
士林串燒的烤功棒棒的！把每一個食材的美好都恰當的展現出來，肉串都多汁又鮮香，魷魚也是超彈牙爽口的！
位於士林夜市裡的士林串燒，捷運劍潭站步行約十分鐘，交通超方便，重點是多樣的銅板美食，真的是聚餐的好所在！
士林串燒跟你玩真實，來士林串燒消費就送拍立得相片一張，留下最真實的食用回饋，就送點心券，當天就可以使用喔！
士林串燒
地址：台北市士林區文林路101巷1號
電話：0909-555-595
時間：週一至週日 17:00–00:30
IG：https://www.instagram.com/shilinbbq/
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