士林夜市最大間的串燒店，你吃過了嗎？

捷運劍潭站步行約十分鐘，就可以品嚐超多的銅板美食！

士林串燒

地址：台北市士林區文林路101巷1號

電話：0909-555-595

時間：週一至週日 17:00–00:30

士林串燒提供超多種串燒，酒類和飲料！

店內提供免費的檸檬水和麥茶，還有自製的泡菜，超棒！

士林串燒在門口就直接展示各式美食，也有紙本菜單可以點餐！

我們已經拿了一籃子的好料，真的等不及要開吃啦！

在串燒師專業的燒烤技術下，我們的美食到來啦！

跟大家分享士林串燒的美味！

烤青椒 NT $35

烤香菇 NT $35

烤杏鮑菇 NT $35

烤櫛瓜 NT $35

烤茄子 NT $35

烤四季豆 NT $ 35

平常不太吃蔬菜的我，在士林串燒幾乎吃了一輪蔬菜，一流烤功加上特製醬汁，帶汁出水又嫰的烤杏飽菇超美味！

烤豆皮 NT $25

烤花枝丸 NT $25

烤貢丸 NT $25

烤培根包麻糬 NT $45

烤甜不辣 NT $25

烤麻糬 NT $35

烤雞心 NT $35

烤米腸 NT $30

肉類都沒有太乾柴、丸子類的也都很入味，讓人胃口大開，最推的是烤培根包麻糬，鹹甜適中又Q彈可口，太好吃了！

烤魷魚 NT $180

烤豬五花蔥肉串 NT $60

烤豬五花金針菇串 NT $60

烤雞腿肉串 NT $35

牛肉串 NT $35

烤培根包麻糬 NT $45

烤山豬肉香湯 NT $50

烤豬五花番茄串 NT $60

士林串燒的烤功棒棒的！把每一個食材的美好都恰當的展現出來，肉串都多汁又鮮香，魷魚也是超彈牙爽口的！

位於士林夜市裡的士林串燒，捷運劍潭站步行約十分鐘，交通超方便，重點是多樣的銅板美食，真的是聚餐的好所在！

士林串燒跟你玩真實，來士林串燒消費就送拍立得相片一張，留下最真實的食用回饋，就送點心券，當天就可以使用喔！

士林串燒

地址：台北市士林區文林路101巷1號

電話：0909-555-595

時間：週一至週日 17:00–00:30

IG：https://www.instagram.com/shilinbbq/

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