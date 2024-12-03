今天和姐妹們相約在西門町，來試試王品的新品牌「金咕친구 韓式原塊烤肉」。

假日的西門町人潮滿滿，餐廳內也是座無虛席，我們被安排在三樓用餐。

「金咕친구」採用套餐模式，我們第一次來不太確定份量。

所以決定保守一點，選了「金多肉小豬雙人套餐」1198元，再加點了一份牛腹肉。

在等菜上桌的空檔，可以拿桌上的小缽去自助吧取用韓式小菜。

自助區提供了各式韓式小菜，包括酸V海帶芽、芥末千枚漬、涼拌黃豆、韓式柚子蘿蔔、韓式辛奇以及新鮮蔬菜，都是自助無限取用，想吃多少就拿多少。

我們夾了滿滿一桌，其中最受歡迎的就是韓式柚子蘿蔔和芥末千枚漬，回夾率超高。而風評墊底的則是豆芽菜，大家似乎對它興趣不大。

餐桌上還有提供醬料，這是兩人份的，我們最喜歡的就是那個紅色的花生韓式辣醬，搭配肉品味道絕佳。

上菜啦！首先登場的是豬五花，一看就知道肉質豐厚。

油花也非常漂亮。

隨後，還送上了一隻可愛的小豬盤。

上面擺放著豬梅花和無骨雞腿肉，旁邊還有蒜頭、洋蔥、杏鮑菇等配菜。

在「金咕친구」最大的好處就是全程都有專人服務，我們不需要自己動手烤，只要負責吃就好了！

國產豬五花有三種吃法：

黃金鑄鐵燒

罪惡濃起司

秘醬香脆脆

第一種是「黃金鑄鐵燒」，先把厚重的豬五花直立放在烤盤上烤。

再平躺烤，烤到滋滋做響。

烤到豬肉呈現金黃色澤。

接著再把蔬菜放在烤盤四周，最後把豬五花切成條狀，烤到金黃酥脆。

這樣烤出來的豬五花吃起來脆Q，不會有油膩感，再沾上花生韓式辣醬，味道更加對味。

肉盤配菜吃之前，記得要把醬料攪拌均勻，這樣可以有效解去肉的油膩感。生菜部分帶有麻油的香氣，單吃也非常好吃。

第二種是「罪惡濃起司」，把莫札瑞拉起司放在烤盤上稍稍加熱，然後把豬肉放上去，再用起司包裹著肉。

一口咬下，濃郁的起司和烤肉融合在一起，真的讓人無法抗拒！但由於起司比較容易膩口，我們還是適可而止。

第三種吃法是「秘醬香脆脆」，香脆吐司丁MIX餅乾脆片、韓式秘醬。

把烤好的豬五花沾上韓式秘醬，再裹上香脆吐司丁和餅乾脆片，甜甜鹹鹹的滋味非常順口，也很適合下酒。

另外我們還加點了「蒜你厲害蝦爆海鮮」加199元。

小花枝、蛤蜊、蝦和干貝組成的這道海鮮盤，吃起來非常鮮甜，帶有蒜香，整體來說很不錯。

雙人套餐的副食我們選了三項：

爆炸玉米蒸蛋

辣炒咚咚年糕

韓式泡菜豆腐鍋

爆炸玉米蒸蛋燙燙燙~燙到冒煙！吃起來就像蛋糕般澎鬆，玉米的甜味讓整體口感非常豐富。

辣炒年糕的辣度對我們來說剛剛好，不會太嗆，年糕也很Q彈。

而泡菜豆腐鍋看似重口味，其實湯頭相當清爽，在冷氣強勁的餐廳裡喝上一碗熱湯，真的非常暖胃。

於加點的牛腹肉300元，油花分佈非常美麗。

烤到七八分熟就可以吃了，不過因為帶筋居多，吃起來有些費勁，這是唯一的小遺憾。

用餐結束後，餐廳提供了一個小活動，只要給好評，就可以拿到一支巧克力雪糕。

一隻手機可以兌換一份​​​​​​​。

剛好吃完烤肉來一支冰淇淋，真的很對味。​​​​​​​

今天的消費，一個人大約600多元，算是中等價位。整體來說，餐廳從頭到尾都有桌邊服務，我們只需要負責享受美食，不過用餐時間只有90分鐘，感覺翻桌率拚得很緊。環境和服務都保持了王品的一貫水準，但餐點本身對我來說中等，沒有讓我有特別想再回訪的衝動。不過，如果你是愛吃韓式烤肉又不想自己動手，或者帶著小朋友，這間餐廳還是很適合的。

店家資訊

地址：台北市萬華區武昌街二段57號2、3樓

電話：02-2312-1988

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